17 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:13

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:13

İZMİR ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 01:00:50.065-2024-05-17 01:15:55.476 saatleri arasında Mansuroğlu; 269/16, 264. Sk., İsimsiz30, Ankara, , 263/2. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Dumlupınar Cd., Alija İzetbegovic, 252. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 269/13. Sk., 269/12. Sk., 267/1. Sk., 267. Sk., 266. Sk., 265/1. Sk., 265. Sk., 263. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 01:00:50.065-2024-05-17 01:15:55.476 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 01:30:23.013-2024-05-17 01:45:29.854 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1629. Sk., , 1602. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1607. Sk., 1608. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/2. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1617. Sk., 1619. Sk., 1620. Sk., 1620/2. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1625. Sk., 1626. Sk., 1626/1. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1627/5. Sk., 1628. Sk., 1628/1. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk., 1646. Sk., 1647. Sk., 1651. Sk., 1651/1. Sk., 1652. Sk., 1656. Sk., 1656/1. Sk., 1656/2. Sk., 1657. Sk., 1658. Sk., 1659. Sk., Anadolu Cd., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Zeki Yavaş Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 01:30:23.013-2024-05-17 01:45:29.854 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 01:30:23.013-2024-05-17 01:45:29.854 saatleri arasında Bayraklı; , 1606/1. Sk., 1898. Sk., 1898/1. Sk., 1898/2. Sk., 1899. Sk., 1900. Sk., 1900/1. Sk., 1901. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1904. Sk., 1905. Sk., 1906. Sk., 1907. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., 1910. Sk., 1912. Sk., Anadolu Cd., Bayraklı Üst Geçidi, Zeki Yavaş Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 02:00:28.116-2024-05-17 02:15:33.627 saatleri arasında Adalet; 1645. Sk., , 1643. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 02:00:28.116-2024-05-17 02:15:33.627 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 11:00:04.536-2024-05-17 13:00:09.698 saatleri arasında R. Şevket İnce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 01:00:50.065-2024-05-17 01:15:55.476 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:10.344-2024-05-17 12:00:16.443 saatleri arasında Tuna; 5530. Sk., Ziya Paşa Cd., Yavuz Selim, 5639/1. Sk., 5639. Sk., 5638. Sk., 5627. Sk., 5534. Sk., 5533. Sk., 5531/1. Sk., 5531. Sk., 5500/3. Sk., 5529. Sk., 5526. Sk., 5524. Sk., 5522. Sk., 5518. Sk., 5517. Sk., 5516. Sk., 5515. Sk., 5514. Sk., 5513. Sk., 5512. Sk., 5511/1. Sk., 5511. Sk., 5510. Sk., 5509. Sk., 5508. Sk., 5507. Sk., 5506. Sk., 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502/1. Sk., 5502. Sk., 5501. Sk., , 5500. Sk., 5500/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:10.344-2024-05-17 12:00:16.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:10.344-2024-05-17 12:00:16.443 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5412. Sk., 5419. Sk., 5424. Sk., 5425. Sk., 5427. Sk., 5428. Sk., 5429. Sk., Kamil Tunca Blv., Yavuz Selim elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:36.965-2024-05-17 15:00:47.251 saatleri arasında Zafer; 4337. Sk., 4322. Sk., 4293. Sk., 4291, 4378. Sk., 4380. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:36.965-2024-05-17 15:00:47.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 11:00:04.536-2024-05-17 13:00:09.698 saatleri arasında Laka; Papatya Sk., Gül, Gül Sk., Karanfil, Karanfil Sk., Laka Cd., Lale, Lale Sk., Menekşe, Nergis, Nergis Sk., Orkide, Orkide Sk., Papatya, , Zambak, Zambak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 11:00:04.536-2024-05-17 13:00:09.698 saatleri arasında Atatürk; , 915, 906/1. Sk., 906/2. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 909/1. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 919/3. Sk., 925. Sk., Otopark, Süleymaniye Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 11:00:04.536-2024-05-17 13:00:09.698 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 12:00:20.863-2024-05-17 14:00:29.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 12:00:34.671-2024-05-17 13:00:45.937 saatleri arasında Egemenlik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 12:00:34.671-2024-05-17 13:00:45.937 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:00-2024-05-17 16:00:59.916 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:00-2024-05-17 16:00:59.916 saatleri arasında Tuna; , 5500/1. Sk., 5615. Sk., 5617. Sk., 5627/2. Sk., 5627/3. Sk., Sanat elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 01:00:50.065-2024-05-17 01:15:55.476 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 01:30:23.013-2024-05-17 01:45:29.854 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:18.465-2024-05-17 11:00:25.705 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 15:00:04.948-2024-05-17 16:00:10.286 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:18.465-2024-05-17 11:00:25.705 saatleri arasında Yeni; 818. Sk., GÜZELHİSAR, 813, , 813 Sk., 813, 816. Sk., 847. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:18.465-2024-05-17 11:00:25.705 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:41.039-2024-05-17 16:00:51.677 saatleri arasında Çatak; İsimsiz14, , AKÇAY, AKÇAY, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz96, AKÇAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:59.329-2024-05-17 16:00:10.754 saatleri arasında Haliller; İsimsiz167, DAVULCULAR, DAVULCULAR, , İsimsiz176, İsimsiz179, İsimsiz175, İsimsiz173, DAVULCULAR, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz166 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:59.329-2024-05-17 16:00:10.754 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:59.329-2024-05-17 16:00:10.754 saatleri arasında Mersinlidere; İsimsiz109, DAVULCULAR, İsimsiz108 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:44.46-2024-05-17 15:00:00.461 saatleri arasında Fatih; Ege Cd., 1203. Sk., 1184/3. Sk., 1184/2. Sk., 1184/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:44.46-2024-05-17 15:00:00.461 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 10:00:08.99-2024-05-17 16:00:26.708 saatleri arasında Turabiye; BORKOP , BORKOP, BOORKOP, boorkop, BOORKOP, BOORKOP, Beyler Cd., , 28/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:08.99-2024-05-17 16:00:26.708 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 10:00:18.341-2024-05-17 16:00:24.794 saatleri arasında Pireveliler; , Pireveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:18.341-2024-05-17 16:00:24.794 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 10:00:33.859-2024-05-17 15:00:40.689 saatleri arasında Yalı; 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342 Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6350. Sk., 6319/1, 6332 Sk., , İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz49, 6323. Sk., 6267. Sk., İsimsiz53, İsimsiz3, 6000, 6334, 6312. Sk., 6319. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6330 Sk., 6330. Sk., 6336. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:33.859-2024-05-17 15:00:40.689 saatleri arasında Şifne; 6362. Sk., 6351, 6350. Sk., 6349. Sk., 6337. Sk., 6267. Sk., , 6352, 6369/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:33.859-2024-05-17 15:00:40.689 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 15:00:04.948-2024-05-17 16:00:10.286 saatleri arasında Şifne; 6163/2. Sk., 6163/1, 6373, 6422, 6418, 6367, 6418/1 sk., 6353/1, 6364, 6368, 6407, 6000, 6352/1, İsimsiz10, İsimsiz9, 6417/1, İsimsiz6, 6359 sk., İsimsiz4, 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401/1, 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6424. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6406. Sk., 6267. Sk., İsimsiz1, , 6382. Sk., 6381. Sk., 6380. Sk., 6379. Sk., 6378. Sk., 6377. Sk., 6376. Sk., 6375. Sk., 6374. Sk., 6373. Sk., 6372. Sk., 6371. Sk., 6370. Sk., 6369/1, 6366. Sk., 6362. Sk., 6360, 6359. Sk., 6357. Sk., 6355/1. Sk., 6355. Sk., 6354, 6353. Sk., 6351, 6350. Sk., 6349. Sk., 6337. Sk., 6165, 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 7423 Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları, Site İç Yol, Sıte Icı Yol, 6372, 6359, 6414/1, 6352, 4359 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 15:00:04.948-2024-05-17 16:00:10.286 saatleri arasında Yalı; 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6330 Sk., 6337. Sk., 6267. Sk., İsimsiz53, İsimsiz3, 6000, 6334, 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6163/1, 6163/1, 6165, 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342 Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6350. Sk., 6319/1, 6330. Sk., 6332 Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6182. Sk., 6312. Sk., 6336. Sk., 6319. Sk., 6323. Sk., 6323. Sk., , İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 15:00:04.948-2024-05-17 16:00:10.286 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 10:00:57.963-2024-05-17 16:00:17.814 saatleri arasında Çamyayla; ÇAMYAYLA, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz24, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:57.963-2024-05-17 16:00:17.814 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 11:00:52.573-2024-05-17 13:00:00.729 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 11:00:52.573-2024-05-17 13:00:00.729 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz15, İsimsiz17, 101, 101. Sk., 102. Sk., 813, 104. Sk., 106. Sk., ÇAM, 108. Sk., 99, Akasya Cd., AKASYA, Değirmenlik Cd., Orkide Sk., Zakkum Sk., 107, 812, Zeytin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:52.091-2024-05-17 16:00:02.834 saatleri arasında Atatürk; 107. Sk., 130. Sk., 813, ÇANDEDE, Sevgi Cd., 128. Sk., 126. Sk., 124. Sk., 122, 107, SELÇUK DİRİM, Ferit Oğuzbayır, İsimsiz22, , 99, 94. Sk., 9, 89. Sk., 96 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:52.091-2024-05-17 16:00:02.834 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 13:00:00-2024-05-17 16:00:59.916 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:00-2024-05-17 16:00:59.916 saatleri arasında Mersinli; 2821. Sk., 2823/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Hasanlar; 903. Sk., , İsimsiz5, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Haykıran; 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., Ara Sokak, Gazi Atatürk Cad., İc Yol, İc Sokak, Yol, Sarıkaya Mevki Yolu, , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Belen; , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz14, 713, 713, İsimsiz17, 713/1, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz19, 713/1, 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , DSİ KANAL YOLU, 700. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Yaylaarası, Gazi Atatürk Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Çukurköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz25, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, affet evleri, çukurköy küme evleri, ÇUKURKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Yanıkköy; Okyanus, Nehir, Kanal Yolu Dere, Deniz, Kumsal. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521/1. Sk., 521. Sk., 520. Sk., 518. Sk., 517. Sk., 516/1. Sk., 516. Sk., 515. Sk., 514. Sk., 513. Sk., 512. Sk., 511. Sk., 510. Sk., 509. Sk., 508. Sk., 507/1. Sk., 507. Sk., 506. Sk., 505. Sk., 504. Sk., 503/2. Sk., 503/1. Sk., 503. Sk., 502. Sk., 501. Sk., 500. Sk., İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Yayla; İsimsiz89, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Yahşelli; Manisa Asfaltı Cd., 6332. Sk., 6335/1, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz31, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 13:00:07.563-2024-05-17 15:00:15.655 saatleri arasında Doğa; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 610/3, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 603/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.