17 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:14

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:14

KOCAELİ ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABAKÖY mahallelerinde BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY mahallelerinde ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., NURCAN SK., ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde PEHLİVAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, SARANLAR MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., KULFALLI, KULFALLI CD., OKUL SK., PAŞALAR SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇİLİNGİR SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERENLER CD., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., GÜLER SK, HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., KANAAT SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., SAKARYA SK., SEYMENBAŞI SK., SİPAHİ SK., TABAY, TUROĞLU SK, YILMAZLAR SK., ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ mahallelerinde BATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADIYE mahallelerinde AKÇAKOCA CD., HASTANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., BAKIRLIK CD., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇINAR EVLERI, ÇÖRTLENCE SK., GÖKTAŞ SK., HİZMET SK, İPEKYOLU CD., KADIMEZARI YOLU SK., KADİR ASLAN SK, KESTANELIK, SARIEVLER SK., SÖĞÜTLÜK CD., VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SUADİYE mahallelerinde ÇEPNİ CD., DÖNEL SK., KIRAZDÖNÜMÜ, KİRAZDÖNÜMÜ SK., TANZİMAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde BIRLIK, BİRLİK SK., DİCLE CD., GÖKTAS, GÜLŞEHİR SK., GÜZELHİSAR CD., KADER SK, KADIMEZARI YOLU, KALDIRIM SK., KARDELEN SİTE YOLU SK, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİREMİTHAN SK., NAZIF OKUMUS, NAZİF OKUMUŞ CD., SARIEVLER, SÖĞÜTLÜK, SUADIYE BAGDAT, SUADIYE BAGDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, ŞEHİT ER YILMAZ DEDEOĞLU SK., TURAN SK., UZAY ÇIKMAZI SK., UZUN SK., ÜLKER SK., VILLA, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO, YONCALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 412. SK., 413., 413. SK., AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., EREL SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BAGDAT, BALIM SK., CAN SK., ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, FENER SK., FINDIK SK., GAMZE SK., HEYREK, HEYREK CD., KERİME SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ORGANİZE SANAYİ YOLU CD., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE CD, SUADİYE CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., ÜLKER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALI ISLAM, ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANIT SK., ASALET SK., AŞKIN SK., ATATÜRK, ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BAHADIR SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇAKAR SK., ÇIKMAZ SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ SK., DAMLALI, DAMLALI SK., DARICA SK., DENİZ SK., DICLE, DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZI YASIN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜVEN, GÜZ, GÜZ SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARAGÖZ SK., KARAYAZI SK., KARAYEL SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., LEYLEK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MIHRAP, MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., ÖZCAN SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SEZER SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TOKATLI, TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜRESIN, ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAÇ SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 405., 410. SK., 411. SK., 415. SK, D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 335., 335. SK., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, EMEK mahallelerinde 3542., BOSNA CD., DURAKLI, DURAKLI CD., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., PINARBAŞI SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SELVİ SK., SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER, ZAFER CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 3301., 3313., 3315., 3327., 3341., 3341. SK., 3344, 3344., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3411. SK., 3413., 3418., 3422, 3425., 3427., 3428., 3431., 3446., 3806., 3814., 3816., 3830, 3841, 3850., 3852., 4010., 4036., 4038., 4041., 4043., 4043. SK., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4321. SK, 4330, 4336, 4336., 4337., 4426. SK., 4434., 4436, 4438, 4440, 4450, 4450., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ATATÜRK CD., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., DENIZLI FATIH, DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ELMALI SK., ELVAN SK., ESKI ISTANBUL, FATİH CD., GENÇLİK CD., GÜL SK., GÜNEŞ SK., HARMAN SK., İNCİ SK., İSTANBUL CD., KADILLI ATATÜRK, KARA SK., KARAKAZAN SK., KORUCU SK., KOZPINAR SK., KÖYSUYU SK., LOKMAN SK., MERCAN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ONUR SK., ORMAN SK., ÖREN SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SILE, SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE, TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YENİ ÇEŞME SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 12:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 2424. SK., 269, 3020. SK., 3304., 3317., 3318., 3340., 3343., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3410., 3419., 3420., 3442, 3442., 3442. SK., 3804., 3810, 3811., 3812., 3813., 3817., 3820., 3820. SK., 3821., 3840., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4040., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4321., 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4429., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., ÇAYIR SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ESEN SK., ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KISA SK., KOVALI SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., LALE SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MEŞE SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, ORKİDE SK., ORMANCI SK., ORTANCA SK., PALMİYE SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SANAYİ. SK, SANCAK, SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., ULUDERE, YARIŞ YOLU SK., YEDİYER CD, YEDİYER CD., YEŞİLVADİ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404, 4409., 4452., 4453., FABRİKALAR SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., PELITLI ATATÜRK, ŞİMŞEK SK., TAVŞANTEPE SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4433. SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 3258. SK, HAMİDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde MADEN CD., SANAYI., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4432., 4433. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3278., BADEM SK., KARATAŞ SK., MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3216., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BERİL SK., ÇİÇEK SK., DERE SK., GONCA SK., MANDIRA, ÖZGE SK., ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., BİRLİK CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., KÖRFEZ, POLATKAN, POLATKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, ORGANIZE mahallelerinde 3422., CUMHURİYET BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2342., 2343., 2346., FETIH, HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DİLARA SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KOYUNCU, LEYLA, MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLIHAN, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde AŞIROĞLU CD., ÇEVRE SK., ILKE, İLKE SK., İŞLEK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., MEVLÜT SK., MUCIZE, MUCİZE SK., NACI KUNT CD., NACİ KUNT CD., SERGEN SK., TALİP SK., TUZLA, ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMILI SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA, FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, PETEK SK., POSTACI, SANAYİ CD., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.