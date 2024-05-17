17 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:13

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:13

MANİSA ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:15.51-2024-05-17 15:00:24.147 saatleri arasında Demirci; demirci, İsimsiz9, , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, Demirci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:15.51-2024-05-17 15:00:24.147 saatleri arasında Örencik; İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:15.51-2024-05-17 15:00:24.147 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Demirci; Demirci Köyü İç Yolu, , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Pelitalan; , PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN ÖRENCİK, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:53.801-2024-05-17 10:00:02.963 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:20.704-2024-05-17 15:00:40.466 saatleri arasında Karaoğlanlı; ARAS, sünbül, Sancaklıbozköy, ANAFARTALAR CD, Anafartalar 4. Çk., TINAZ, kiraz_3, YEŞİLPINAR, dere, Leylak Sokak, LEYLAK, Aktaş Çk., Anafartalar 1. Çk., Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 4. Çk., Anafartalar Cd., Aydın Sk., Aydın Çk., Birlik Sk., Bozköy Cd., Bıtım Sk., Dere Sk., Dibek Sk., GARAJÜSTÜ, Furun Sk., Furun Çk., Garajüstü Sk., Güzelpınar Sk., Hükümet Sk., Aktoprak sokak, Kasaba Cd., Kiraz Sk., Kocatepe Sk., Kurtuluş 1. Çk., Kurtuluş 2. Çk., Kurtuluş Sk., Köy Kuyu Sk., Manisa Sk., Menekşe Sk., Merdivenli Sk., Mithatpaşa 1. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mustafa Kemal 2. Çk., 1. DEDE PINAR, Okul Sk., Orta Sk., Pazar Sk., Sakarya Sk., Selimdere Sk., Taksim Sk., Tınaztepe 2. Çk., TINAZ, Tınaztepe Çk., Yavan Sk., YENİYOL, Yeşilpınar Manisa Sk., Zafer Sk., Çelebi Sk., Çerkez Sk., Çimendere Sk., Çimentepe Manisa Sk., Özyurt Cd., MANİSA, OVA YOLU, aydın çıkmazı, PAZAR, Karaoğlanlı, DEDE ÇIKMAZI, YENİYOL, GÜZELPINAR, ARAS, ARAS, ÇIRPAZ, ÖZYURT, KÖRKUYU, MANİSA, Kurtuluş, Kurtuluş, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, Manisa, İsimsiz3, YENİYOL, , tepeköy, LALE, ZAMBAK, KARANFİL, nergiz, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, YENİYOL, orkide, TAKSİM, bozköy cad, İsimsiz101, taksim sokak, bozköy cd, ARAS, ARAS, BİTİM, ARAS, ARAS, Taksim, ARAS, ARAS, OKUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:20.704-2024-05-17 15:00:40.466 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:20.704-2024-05-17 15:00:40.466 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:43.422-2024-05-17 15:00:51.171 saatleri arasında Adala; İsimsiz101, İsimsiz99, , İsimsiz107, MİLLİ EGEMENLİK, İsimsiz108, İsimsiz100 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:43.422-2024-05-17 15:00:51.171 saatleri arasında Taytan; İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:43.422-2024-05-17 15:00:51.171 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:43.422-2024-05-17 15:00:51.171 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz105, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, 31. Sk., 25. Sk., , ORUÇALAN, İsimsiz60, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz74, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz103, İsimsiz104, oruçalan, Çıtak Köyü İç Yolu, Namazla Cd., 34. Sk., 24. Sk., 23. Sk., İsimsiz323, İsimsiz110, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz134, İsimsiz137, İsimsiz192, İsimsiz193, İsimsiz194, İsimsiz195, İsimsiz202, İsimsiz205, İsimsiz207, İsimsiz209, İsimsiz274 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Yeğenoba; Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz74, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz75, İsimsiz34, İsimsiz76, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, Yeğenoba, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz68, Yeğenoba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Çıtak; , çıtak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz18, Çıtak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Yayakırıldık; İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz98, İsimsiz100, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, yayakırıldık, , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, YAYAKIRILDIK, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Göcek; İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz42, Göcek Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Gökçeler; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Gökçeler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Hamitköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz17, hamit, Hamitköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 09:00:45.18-2024-05-17 15:00:52.169 saatleri arasında Kayacık; İsimsiz19, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:02.519-2024-05-17 16:00:10.969 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 10:00:02.519-2024-05-17 16:00:10.969 saatleri arasında Yakaköy; KÖY YOLU, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-17 2024-05-17 14:00:22.034-2024-05-17 17:00:28.971 saatleri arasında Atatürk; GAZİ OSMAN PAŞA, , KÜLTÜR, RIFAT KARACA CD. , Zümrüt Sk., İZGİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 14:00:22.034-2024-05-17 17:00:28.971 saatleri arasında İnönü; TEĞMEN OSMAN, ŞERİF AYTAÇ, GAZİ OSMAN PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 14:00:22.034-2024-05-17 17:00:28.971 saatleri arasında Namazgah; Beyaz Sk., İsimsiz8, GAZİ OSMAN PAŞA, ŞAHİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-17 2024-05-17 14:00:22.034-2024-05-17 17:00:28.971 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.