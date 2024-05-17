17 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:14

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:14

SAKARYA ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AÇELYA SK., ALP, ALP SK., ATA SK., AY, AYDIN SK., CİVAN SK., ÇAGLAYAN, ÇAVUŞALİ SK., EBRU SK., ENDER SK., FATIH, GELİNCİK SK., GÜRBÜZ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KARACAOĞLAN CD., KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., MESALE, MEŞALE SK., NAMIK KEMAL CD., NECATIBEY, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK, SAFAK SK., SANAYİİ SK., SİMGE SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., TALATPASA CD., TALATPAŞA CD., YILDIZ SK., ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, HANYATAK, TASYATAK, TAŞYATAK mahallelerinde ACELLE YAYLASI, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., TASYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 21004 SK., 5007, 5007 SK., 5008, 5008 SK., 5009 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5031 SK., 5033 SK., 5045 SK., 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6005, 6005 SK., 6015 SK., 6017 SK., 6023 SK., 7004 SK., 7030 SK., 7032 SK., 7040 SK., 7059 SK., 7061, AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., ŞEHİT AHMET TARIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KARŞI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENI, YENİ mahallelerinde BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HIZIR REİS, KIR SK., KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MİTHAT PAŞA SK., SAHIN, SHT.NURI TAN/3, ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TÜZEL, UFUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5040 NOLU SK., 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5044 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., İsimsiz141 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, KAHRAMAN CD., SAHRA CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 829., 835. SK., 837. SK., 841. SK., 848., 848. SK., 850. SK., 866. SK., 868. SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., ÇİMEN SK., DOST SK., DURU SK., EREN SK., FIDAN, FİDAN SK., GÜNDÜZ, KEREM SK., KILIÇ SK., KISMET SK., ORBAY SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., UYGAR SK., ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI, YENİ mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA SK., AFAL SK., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ALAGÖZ, ARMUTLU, ARMUTLU SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., BOZA SK., CAMICEDIT, CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİÇEKÇİLER CD., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., DOGAN, FATİH SK., FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜR SK., GÜZEL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İLMİYE CD., KADI CD., KAHRAMAN 1, KARADUT SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., MEDRESE SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NEVZAT, OKUL, OKUL 1, OKUL CD., ÖZDEMİR SK., ÖZKÖSEMEN SK., PASA, POLAT, POLAT 1, POLAT CD., POLEN CD., PUSULA, PUSULA SK., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAFRAN, SAİTAĞA CD., SAKARYA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAN SK., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde İSTASYON CD., KARLI SK., KINALI, KINALI SK., MERKEZ, MERKEZ CD., NAZLI SK., SÜMBÜL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKISLAR, NAKIŞLAR mahallelerinde 53 NOLU SK., 55 NOLU, 55 NOLU SK., 9 NOLU CD., AKSU, AKSU CD., BELEDİYE CD., NAKIŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇESMEBASI, HOCAKÖY, KANLIÇAY, KAYALARMEMDUHİYE, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11001, 11006, 11008, 11009, 11011, ÇOLAKLAR, ÇOLAKLAR SK., DEĞİRMEN SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY CD., KANLIÇAY/3, KARAPÜRÇEK CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., MERKEZ3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANLIÇAY mahallelerinde MERKEZ4, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 17 Mayıs Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEŞMEBAŞI, HOCAKÖY, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, YÜKSEL mahallelerinde 11010, 11012, 22002. SK., 5002, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, KONAKÇI SK., KÜÇÜKKARAPÜRÇEK, KÜÇÜKKARAPÜRÇEK SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.