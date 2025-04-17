17 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:50

İZMİR ilinde 17 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Karşıyaka; KARŞIYAKA 1., , 1519. Sk., 7306. Sk., 7319. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Taşkesik; Gar, Erez Küme Evleri, Demiryolu, 6377. Sk., , BAYINDIR ASFALTI, İsimsiz115, 6130. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Cd., 6376. Sk., 6376/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Arslanlar; , 6130. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Çaybaşı; 12, KARŞIYAKA 1., Çaybaşı 1. Küme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Eğerci; , İsimsiz13, İsimsiz15, 12, 2503. Sk., Eğerci 2. Küme Evleri, EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ, Eğerci 2 Küme Evleri, EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ, Eğerci 3. Küme Sk., Köy Yolu, Torbalı Asfaltı Cd., eğerci 1.küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Yedi Eylül; 5646. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.135-2025-04-17 11:00:00.163 saatleri arasında Havuzbaşı; , İsimsiz9, Bayındır Torbalı Yolu, Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Havuşbaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.323-2025-04-17 17:00:00.855 saatleri arasında Yeniköy; menderes orhanlı yolu sokak ılave, 7951, 7957 sokak, 7951 sokak, Menderes-Orhanlı Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.901-2025-04-17 15:00:00.119 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi, BOZÜRÜK, 2603, 2603, 2603/1, , Ayderesi Suluk Küme Evleri, İsimsiz5, ayderesi suluk kümeevler, KÜÇÜKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.901-2025-04-17 15:00:00.119 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; KUŞ TEPESİ, İzmir Ankara, Yeni Nesil, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, , KOŞAR, HAYVANKIRAN, Hayvankıran, HAYVANKIRAN KUMEEVLER, HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ, Hayvan Kıran Kümeevleri, PAŞAYERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:00.901-2025-04-17 15:00:00.119 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2034, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:06.628-2025-04-17 12:00:14.095 saatleri arasında Atatürk; 915, 916/1, 926. Sk., 925/3, 916/2. Sk., 916. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:27.977-2025-04-17 12:00:35.392 saatleri arasında Atatürk; 915, 912. Sk., İsimsiz54, 914. Sk., 915/1. Sk., 915/2. Sk., Otopark, Çocuk Parkı İçi Yolu, 913. Sk., , 909/1. Sk., 909. Sk., 907. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:14.374-2025-04-17 15:00:43.307 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz70, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz32, Kozbeyli Küme evleri, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz21, İsimsiz20, , kozbeyli, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, Kozbeyli Küme Evleri, KOZBEYLI KUME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:15.916-2025-04-17 15:00:25.992 saatleri arasında Kozbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:15.349-2025-04-17 14:00:21.114 saatleri arasında Barış; 355. Sk., 366. Sk., , 351. Sk., 351/1. Sk., 366/4. Sk., 353. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:15.349-2025-04-17 14:00:21.114 saatleri arasında Yiğitler; 353. Sk., 366. Sk., Fevzi Çakmak Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:26.92-2025-04-17 12:00:48.188 saatleri arasında Yalı; 180. Sk., 188. Sk., 196. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, 87. Sk., 89. Sk., 93. Sk., 99. Sk., Mithatpaşa Cd., İstikbal Cd., 176/1, 176/1 sk., 105. Sk., 176. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:50.441-2025-04-17 15:00:57.219 saatleri arasında Çamlı; İzmir-Seferihisar Yolu, Yaka Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 13:00:07.8-2025-04-17 16:00:31.184 saatleri arasında Yalı; 248. Sk., 240. Sk., 238. Sk., 236. Sk., 232. Sk., 230. Sk., 226. Sk., 224. Sk., 220. Sk., 218. Sk., 210. Sk., 204. Sk., 189. Sk., 129. Sk., 127. Sk., 125. Sk., 121. Sk., 117. Sk., 115. Sk., 113. Sk., 111. Sk., 105. Sk., 101. Sk., İsimsiz16, Güzelbahçe Fidanlığı, 99. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, 242. Sk., , İsimsiz14, Mithatpaşa Cd., Mithatpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:27.814-2025-04-17 13:00:35.326 saatleri arasında Yalı; Caher Dudayev Blv., , Park İçi Yolu, İDİL BİRET CADDESİ, 6472/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 13:00:48.202-2025-04-17 17:00:54.933 saatleri arasında Sancaklı; , SANCAKLI, İsimsiz83, SANCAKLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:30:00.802-2025-04-17 17:00:00.868 saatleri arasında Akpınar; İsimsiz58, İsimsiz59, GİRNE, İsimsiz61, İsimsiz62, DİBEKTAŞI, İsimsiz69, İsimsiz54, GİRNE, GİRNE, GİRNE, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz51, İsimsiz107, DİBEKTAŞI, İsimsiz104, İsimsiz45, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, DİBEKTAŞI, İsimsiz99, İsimsiz97, GİRNE, İsimsiz95, GİRNE, GİRNE, İsimsiz89, İsimsiz86, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, DİBEKTAŞI, GİRNE, İsimsiz43, İsimsiz53, DİBEKTAŞI, İsimsiz1, , DİBEKTAŞI, DİBEKTAŞI, İsimsiz72, İsimsiz100, GİRNE, İsimsiz78, GİRNE, Girne, İsimsiz56, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:30:00.802-2025-04-17 17:00:00.868 saatleri arasında Altınoluk; İsimsiz80, İsimsiz93 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:30:00.802-2025-04-17 17:00:00.868 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00-2025-04-17 17:00:21.476 saatleri arasında Yağcılar; , ALTINKÖY 11, ALTINKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.059-2025-04-17 16:00:00.218 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:30:00.209-2025-04-17 11:00:00.591 saatleri arasında Demircili; 10002, İsimsiz92, 10004, İsimsiz171, İsimsiz172, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz181, İsimsiz21, İsimsiz209, İsimsiz210, 10003, Demircili Ada Mevkii Küme, DEMİRCİLİ, 10008 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:30:00.209-2025-04-17 11:00:00.591 saatleri arasında İçmeler; , İsimsiz229, İsimsiz231 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:30:00.209-2025-04-17 11:00:00.591 saatleri arasında Yağcılar; , İsimsiz52, 9008, İsimsiz79, İsimsiz162, İsimsiz166, ALTINKÖY 11, ALTINKÖY, ÇEŞMEYANI, 9004, 9000. Sk., 9001 Sk., 9002. Sk., 9005, 9006. Sk., 9007. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021, 9022. Sk., YAĞCILAR KÖYÜ, 9026, 9029, 9001, 9023 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:30:00.209-2025-04-17 11:00:00.591 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 11:00:00.534-2025-04-17 11:30:00.409 saatleri arasında Sıra; HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 11:00:00.534-2025-04-17 11:30:00.409 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz13, İsimsiz14, 8004, 8009. Sk., 8009/1, 8011, 8013. Sk., Ihlamur Sk., , 8009/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 11:00:00.534-2025-04-17 11:30:00.409 saatleri arasında Camiatik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 11:00:00.534-2025-04-17 11:30:00.409 saatleri arasında İçmeler; , 1100/1, 1100. Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 11:00:00.534-2025-04-17 11:30:00.409 saatleri arasında Naipli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 15:30:00.037-2025-04-17 16:00:00.443 saatleri arasında Sıra; HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 15:30:00.037-2025-04-17 16:00:00.443 saatleri arasında Naipli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 15:30:00.037-2025-04-17 16:00:00.443 saatleri arasında İçmeler; İzmir-Çeşme Otoyolu, 1100. Sk., 1100/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 15:30:00.037-2025-04-17 16:00:00.443 saatleri arasında Camiatik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 15:30:00.037-2025-04-17 16:00:00.443 saatleri arasında Kuşçular; Ihlamur Sk., 8013. Sk., 8011, , 8009/2, İsimsiz13, İsimsiz14, 8004, 8009. Sk., 8009/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 16:30:00.113-2025-04-17 17:00:00.154 saatleri arasında Demircili; İsimsiz2, , İsimsiz172, İsimsiz171, 10004, İsimsiz92, 10008, 10002, DEMİRCİLİ, Demircili Ada Mevkii Küme, 10003, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz21, İsimsiz181, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 16:30:00.113-2025-04-17 17:00:00.154 saatleri arasında Yağcılar; 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021, 9022. Sk., YAĞCILAR KÖYÜ, , ALTINKÖY 11, ALTINKÖY, ÇEŞMEYANI, 9004, 9000. Sk., 9001 Sk., 9002. Sk., 9005, 9006. Sk., 9007. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9016. Sk., 9026, 9029, İsimsiz166, 9001, 9023, İsimsiz162, İsimsiz79, 9008, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 16:30:00.113-2025-04-17 17:00:00.154 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz231, İsimsiz229, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 16:30:00.113-2025-04-17 17:00:00.154 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.149-2025-04-17 14:00:00.321 saatleri arasında Mersin Alanı; 6086. Sk., 6090 Sk., 6090. Sk., Cumhuriyet Cd., 6092. Sk., 6007, 6007 Sk., 6009. Sk., 6084, , 6001. Sk., 6003. Sk., 6005. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.149-2025-04-17 14:00:00.321 saatleri arasında Bengiler; 6084, Cumhuriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.241-2025-04-17 16:00:00.287 saatleri arasında Cumhuriyet; Park İçi Yolu, ATATÜRK CAD., İsimsiz25, İsimsiz18, İsimsiz7, ŞEHİT ER SEMİH ÇAKIROĞLU, İSTİKLAL, RIFAT BARAN, KUBİLAY, EŞREF ARNA, BARIŞ, ATATÜRK, 5203, 5202. Sk., 5114, 5113, 5111, 5108. Sk., 5107, 5106, 5105, 5104. Sk., 5103, 5059, 5055, 5052, 5051, 5049, 5046, 5044, 5039, 5037. Sk., 5036, 5028. Sk., 5027. Sk., 5025, 5022, 5020. Sk., 5019. Sk., 5002, , 5110, 5023, 5013, 5118, 5120, 5115, 5112, 5109, 5061, 5060, 5054, 5057, 5056 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.241-2025-04-17 16:00:00.287 saatleri arasında Atatürk; 1038, 1039, 1024, 1014, ABU HAYAT, Şehit Polis Murat Akancay Cd., ŞEHABETTİN DEDE, TAHSİN BAŞARAN, KUBİLAY, EŞREF ARNA, BARIŞ, ATATÜRK, 1043. Sk., 1040. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1027. Sk., 1026. Sk., 1023. Sk., 1022. Sk., 1020. Sk., 1019. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.241-2025-04-17 16:00:00.287 saatleri arasında 14 Mayıs; 4029, 4001, 4038, 4058, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, ŞEHİT ER FİKRİ ÜYÜCÜ, İNÖNÜ, ZEYNEL IRMAK, 4059, 4046, 4045. Sk., 4044. Sk., 4043. Sk., 4042. Sk., 4041. Sk., 4040, 4033, 4032. Sk., 4031. Sk., 4030, 4028. Sk., 4027. Sk., 4018, 4012. Sk., 4010, 4009, 4008, 4007, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:00.241-2025-04-17 16:00:00.287 saatleri arasında İsa Bey; KALEALTI MEVKİİ, İsimsiz8, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz7, 2009, ATATÜRK, 2044. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:04.462-2025-04-17 16:00:11.611 saatleri arasında Denizköy; Denizköy Danışkent, 15. Sk., , İsimsiz14, Denizköy 20, Denizköy 18, Denizköy 15, DENİZKÖY 15, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:04.526-2025-04-17 16:00:14.161 saatleri arasında Denizköy; DENİZKÖY 16, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz14, İsimsiz8, , Denizköy 13/1, Denizköy 12, Denizköy 11, Denizköy 10, Denizköy 18, Denizköy 18/1, Denizköy 19, Denizköy 2, Denizköy 20, İsimsiz27, İsimsiz39, DEMİZKÖY 13, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz45, Denizköy 24 Sk., DENİZKÖY 16/1, Denizköy 15, Denizköy Cumhuriyet, Denizköy Atatürk, Denizköy 8, Denizköy 7, Denizköy 3 Sk., Denizköy 6, Denizköy 5, Denizköy 4, Denizköy 37, Denizköy 3, Denizköy 23, İsimsiz28, Denizköy 1/1, Denizköy, 3. Sk., 15. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:08:42.228-2025-04-17 14:00:27.639 saatleri arasında Selçuk; 2. Çukurbağ Cd., 2. Tekkeboğazı Sk., İsimsiz19, 1. Çukurbağ Cd., 1. Çk., 1. Tekkeboğazı Sk., 1. Tavuk Kümesi Sk., İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz9, 2. Tavuk Kümesi Sk., Kozak Cd., Hacı Çk., Müsella Bayırı Yolu, İsimsiz6, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Hacı Beyazıt Çk., Darphane Mevki, Tavuk Kümesi Tepesi Küme Evleri, Telli Dede 2. Sk., Telli Dede Sk., Tellidede, Uzunyol Ar., UZUNYOL, Uzunyol Üstü Sk., Zeytinli Ar., İmam Hatip Üstü Küme Evleri, Müsella Bayırı Tepesi Küme Evleri, Ansarlı Camii Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 12:00:00.146-2025-04-17 13:00:00.383 saatleri arasında Toki; HASAN TAHSİN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 12:00:00.891-2025-04-17 13:00:00.479 saatleri arasında Toki; İsimsiz18, Tire Toki, İsimsiz26, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 12:00:00.891-2025-04-17 13:00:00.479 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 12:00:00.891-2025-04-17 13:00:00.479 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz157, İsimsiz67, İsimsiz35, İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.