17 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:50

KOCAELİ ilinde 17 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, KOCAKAYMAS mahallelerinde AKÇAKESE CUMHURIYET, ÇEŞME SK., GÜL SK., KUZULUK SK., NURCAN, NURCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPLUCA mahallelerinde TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ mahallelerinde AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, AVDAN, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ARZUM, BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., FETIH, GAZI YENER TASKIN, GAZİ CD., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK SK., PUMA SK., SEHERYELİ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227., 227. SK., 249., 301., 301. SK., FIRUZE, FIRUZE CD., FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., GÜLAÇTI SK., GÜLDESTE SK., HARMAN SK., INKILAP, ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., MARTI SK., MEVSIM, MEVSİM SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., 425. SK., SERA SK., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 11:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, ILYAS KANPARA, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA, ERENKAYA SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HAVUZLUBAHÇE, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İRŞADİYE mahallelerinde IRSADIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2042. SK., 2044. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ESKI KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2067. SK., 2068. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2135. SK., ÇEŞMEALTI CD., SOKULLU CD., UYURSU, UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 39., ALBAY BURAK CD., GÖLCÜK GARNİZONU DOĞU BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 00:30-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde HASRET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 00:30-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DEREN, DERİN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÜMÜS, IHLAS, İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KIZILCIK SK., TURGUT ÖZAL CD., YELKEN, ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA mahallelerinde 2030., 2301/2. SK., 2301/3., 2328. SK., 2329., 2329. SK., 2331. SK., 2331/1., 2331/1. SK., 2332. SK., 2333., 2333. SK., 2334. SK., 2341. SK., 3236, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., IŞIK, KARACAOĞLAN CD., KAYI BOYU CD., YENİ BAĞDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 119., 119. SK., 121. SK., 121/1., 121/1. SK., 123., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125/1. SK., 128. SK., 130., 130/2., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1., 138., 138. SK., 140. SK., 142., 142. SK., 143., 143. SK., 143/1. SK., 144., 144. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 153/1., 159. SK., 170., 170. SK., 172., 173. SK., 199., 199. SK., 210/1., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222/1., 222/1. SK., 224., 224/1., 224/1. SK., 224/2. SK., 224/3. SK., 226. SK., 230., 230. SK., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3. SK., 242., 242/1. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 247. SK., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3. SK., 247/4. SK., 248., 248. SK., 248/1. SK., 248/2., 248/2. SK., 249. SK., 250., 250. SK., 250/1., 250/1. SK., 250/2., 250/2. SK., 250/3. SK., 251., 251. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., 276., 276. SK., 471/4., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PIR SULTAN CD., PİR SULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKDENIZ, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., GÖKÇE SK., GÜNBATI SK., HAZAN SK., HILAL, HİLAL SK., ILGAZ, ILGAZ SK., KUMRU, KUMSAL SK., RÜZGAR SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD., TANRIKULU SK., TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET mahallelerinde TURGUT ÖZAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 522., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528. SK., BAHRIYE ÜÇOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ATAKAN, ÇETIN, ÇETIN SK., ÇETİN SK., DERIN, ERMİŞ SK., ESKİ SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜNEŞ SK., INCE, KADİFE SK., KAHRAMAN SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜRLÜK CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., YAHYA KAPTAN, YEŞİLVADİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 523/1., BAHRİYE ÜÇOK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4434., 4440., 4448., AĞIL KORUSU SK., AKASYA SK., ELİF SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1., 1803/1. SK., ANİBAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1201., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1203., 1203. SK., KIZILAY, KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2402., 2402. SK., 2403., 2403. SK., 2405. SK., 2408. SK., 2409. SK., 2410., 2410. SK., 2423. SK., 2424. SK., 2425., 2425. SK., 2427. SK., 62/2., 62/3., 62/3. SK., 62/4., 62/4. SK., 62/5. SK., 62/6., 62/6. SK., 63., 63. SK., 70., 70. SK., 71. SK., 72., 72. SK., 73. SK., 74. SK., 77. SK., 79., 79. SK., 80., 80. SK., 81., 82., 82. SK., 83/1. SK., 83/3. SK., 84., 84. SK., 86., 86. SK., DICLE, DİCLE CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL SK, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKKAVAKLAR CD., DEMOKRASİ BULVAR, RÜZGARLI SK., TANYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÜZELBAHÇE SK., ILGIN SK., VUSLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÜNEŞLİ SK., SAMANYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR CD., ÇİÇEKLİ SK., DOLUNAY SK., EYLÜL, NECIP FAZIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 00:30-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., BERIL, BERİL SK., DUYGU SK., ELVIN, ELVİN SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD., VUSLAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5104. SK., 5105. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK mahallelerinde KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde 5148, 5150., 5151., 5153., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5111. SK., 5115., 5117., 5118. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5127. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KUSÇUBASI ESREF SENCER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AKAR SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BAŞAKLI SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇINAR. SK, DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VALILER, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 252. SK., 525., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531., 531. SK., 532/2. SK., 533. SK., 533/1. SK., 534. SK., 534/1. SK., 535. SK., 536. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1., 538/3. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/7. SK., 550. SK., 559/1. SK., 560., 560. SK., BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., HÜSEYİNBAŞ, ISTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., AKIM, ALİM SK., ATABARI SK., AYASOFYA, BEKAR, BENGISU, BENGİSU SK., BOZKURT, DADALOGLU, DADALOĞLU SK., EBEDI, FARABİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GURUR, GURUR SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., KAHRAMANLAR CD., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., VAKIF SK., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YETENEKLİ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN mahallelerinde ARTVINLI, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ARZU, ARZU SK., AZRA, AZRA SK., BAYSAL, BAYSAL SK., CEVİZLİK CD., DILRUBA, DİLRUBA SK., FERAY, FERAY SK., FULDEN SK., HAYAT CD., IZGI, RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., YAVUZ ÖZER, YAVUZ ÖZER CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 10:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 11:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., MUSTAFA SELVİ SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1020., 1046., 1056. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN SK., PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., KUĞU SK., PELİKAN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., PLAJ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.