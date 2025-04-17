17 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:50

MANİSA ilinde 17 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:20.657-2025-04-17 15:00:28.856 saatleri arasında Atatürk; 579. Sk., 656., , 644. Sk., 648. Sk., 654. Sk., 652. Sk., 650. Sk., 551. Sk., 569., 571. Sk., 575. Sk., 577. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:36.067-2025-04-17 13:00:44.624 saatleri arasında Mithatpaşa; Fevzipaşa Cd., ATATÜRK, 7. Sk., 20. Sk., 118., 11. Sk., 1. Sk., KURUDERE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:36.067-2025-04-17 13:00:44.624 saatleri arasında Eski Cami; Fevzipaşa Cd., ATATÜRK, 7. Sk., 33. Sk., 32. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 29. Sk., 28. Sk., 27. Sk., KURUDERE, , 26. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:00:44.493-2025-04-17 15:00:53.289 saatleri arasında Karaali; İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz10, İsimsiz20, , KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz22, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, 302, karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, İsimsiz34, ARAZİ, İsimsiz19, Karaali, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:00:44.493-2025-04-17 15:00:53.289 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 09:30:25.148-2025-04-17 15:30:33.842 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz42, ÇİFTÇİ, ÇAM, Zeytinlik Çk., Zambak Çk., Zambak Sk., Yüksel Sk., Aşağıçobanisa köyü iç yolu, VATAN, Varol Sk., Toros Sk., Sümbül Sk., Spil Sk., SERGİ, Selvili Çk., SANAYİİ, Sakarya Sk., Pırlanta Çk., Pınar Sk., Papatya Sk., Nilüfer Sk., Nif Sk., Nergis Sk., Mersinli Sk., Meriç Sk., Menekşe Sk., Manolya Sk., Manisa Turgutlu Yolu, LEYLAK, Lale Sk., Kızılcık Sk., Kuyu Alan Sk., Kiraz Sk., Kasaba Cd., KARAOSMANOĞLU, Karanfil Sk., Kanal Sk., Hisar Sk., Gül Sk., Gediz Sk., Fındık Sk., Filiz Sk., Feslihan Sk., Fabrika Sk., Esin Sk., Erguvan Çk., Ergene Çk., Enginar Çk., Elmalı Sk., Dutlu Sk., Doğu Sk., Demir Sk., CUMHURİYET CAD, Ceyhan Sk., Cevizli Çk., Camlık, Cam Sk., Bağlar Cd., Bahçeli Sk., Ardıç Çk., Ara Yol, Akasya Sk., İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz46, yasemin_1, İsimsiz40, fabrika, İsimsiz7, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, cumhuriyet, , kanal, TEPE, İnkilap Cd., Ülkü Sk., Çınarlı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:30:25.148-2025-04-17 15:30:33.842 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, YUKARIÇOBANİSA SOKAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 09:30:25.148-2025-04-17 15:30:33.842 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Borlu; İç Yol, Patika, KULALI, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Tokmaklı; Tokmaklı Köyü İç Yolu, Köy Yolu, TOKMAKLI, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Çayköy; ÇAYKÖY, İsimsiz1, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Armağan; ARMAĞAN, Armağan Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Selviler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Yabacı; İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz1, Yabacı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Karyağdı; KARYAĞDI MERKEZ, İç Yol, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, Köy İç Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Karyağdı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Gökveliler; GÖKVELİLER, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Gökveliler Köyü İç Yolu, Gökveliler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Kulalı; KULALI, Kulalı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında İcikler; İncekler Köyü İç Yolu, İSİMSİZ DEMİRCİ 121, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Encekler; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, ENCEKLER, küy yolu, Encekler Köyü İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz6, İsimsiz28, , Encekler Koyu İç Yolu, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Börtlüce; , Börtlüce Köyü Yolu, Börtlüce Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:08.903-2025-04-17 13:00:26.404 saatleri arasında Topuzdamları; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Topuzdamları Köyü İçyolu, Topuzdamları Köyü İç Yolu, TOPUZDAMLARI, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:22.722-2025-04-17 16:00:29.973 saatleri arasında Akçeşme; İsimsiz10, , İsimsiz1, İsimsiz2, akçeşme, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, Akçeşme Köyü İç Yolu, kayayacı sk, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:22.722-2025-04-17 16:00:29.973 saatleri arasında Sarıçalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:22.722-2025-04-17 16:00:29.973 saatleri arasında Kulaksızlar; Kulaksızlar Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:22.722-2025-04-17 16:00:29.973 saatleri arasında Karayağcı; Karayağcı Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 10:00:22.722-2025-04-17 16:00:29.973 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 10:00:22.722-2025-04-17 16:00:29.973 saatleri arasında Çömlekçi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt Köyü İç Yolu, , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Karakeçili; Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu, , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Kılcanlar; , DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Beşeylül; , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Gördes Köprübaşı Yolu, Patika, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, ALAN, Patıka, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-17 2025-04-17 14:00:57.565-2025-04-17 18:00:06.948 saatleri arasında Bayat; , Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.