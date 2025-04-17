17 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:50

SAKARYA ilinde 17 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ERSİN CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, CEBEK/13, CEBEK/21, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, IMAMLAR/1, İMAMLAR SK., KABAKÖY, KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/18, UZUNALAN/2, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET 4003 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/17, DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/3, IMAMLAR, IMAMLAR/8, KABAKLAR, KABAKÖY SK., KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, UZUNALAN SK., UZUNALAN/15, UZUNALAN/19, UZUNALAN/25, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN mahallelerinde GÜVEN/1, GÜVEN/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADIFEKALE mahallelerinde 13203, KADİFEKALE MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_38 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATÖNGEL mahallelerinde MERKEZ_181, MERKEZ_215, MERKEZ_29, MERKEZ_307 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATÖNGEL mahallelerinde MERKEZ_105, MERKEZ_49, MERKEZ_83 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, AKSU, ALTINDERE OSMANAĞA, BAKACAK, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, DEDELER, DİKMEN, GÖKÇELER, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, IKBALIYE, IKRAMIYE, İKBALİYE, KARADERE, KARGALIYENIKÖY, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, PINARLI, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLLÜ, TURANLAR, TÜRBE, YARICA, YENI, YENIYAYLA, YENİ, YENİYAYLA mahallelerinde 10313, 10315, 1124. SK., 11601, 11603, 11610, 11612, 11613, 11616, 11617, 11619, 11623, 11636, 11637, 11642, 11647, 11654, 11661, 11670, 124, 13507, 13518, 13519, 13522, 13523, 13524, 13525, 14101, 14106, 14300, 14304, 14305, 14309, 14313, 146, 147, 1545.-, 161. SK., 164, 165, 165 SK., 166, 16600, 16613, 188, 197, 211, 2123 SK., 2123. SK., 2189, 2193 SK., 2196. SK., 2197, 2197 SK., 2201, 2201 SK., 2203. SK., 2204, 2204 SK., 2206, 2206. SK., 2207. SK., 2208 SK., 2209. SK., 2210 SK., 2210. SK., 2211, 2211. SK., 2212, 2212 SK., 2212. SK., 2213. SK., 2214. SK., 2216. SK., 2217, 2218 SK., 2218. SK., 2219. SK., 2228 SK., 224, 2262 SK., 2263 SK., 2266. SK., 2278. SK., 248, 261, 3405 SK., 3409, 3504, 3504 SK., 4001 SK., 4003 SK., 4004 SK., 4005, 4005 SK., 4006, 4006 SK., 4013, 4013 SK., 4014 SK., 4019 SK., 4022, 4022 SK., 4024 SK., 4025, 4032, 4036 SK., 4037 SK., 4053, 4053 SK., 4060, 4071, 4076, 4500. SK., 4502, 4503 SK., 4504, 4505, 4506, 4506 SK., 4507 SK., 4508 SK., 4516 SK., 4519, 4525 SK., 4527 SK., 4532 SK., 4533, 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4575, 4575 SK., 4579 SK., 4581 SK., 4586 SK., 4594, 4595 SK., 4597 SK., 4598 SK., 4599, ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD., ACI SU, ACI SU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR/2, AKINCILAR/4, AKINCILAR/6, AKINCILAR/7, AKYAZI CD., AKYAZI., AKYAZI. CD., ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ANADOLU OTOYOLU, ARKA, ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK MERKEZ, BAKACAK SK., BAKACAK/1, BALIKLI/2, BALIKLI/4, BALIKLI_1, BALIKLIİHSANİYE SK., BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BEYAZIT, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMI_5, CAMILI, CAMİ SK., ÇAGLAYAN CD., ÇAĞLAYAN, ÇAKALLIK, ÇAKALLIK CD., ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKALLIK/3, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇARIĞIKURU, ÇATMA, ÇATMA YOL, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇİGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DR. CEVDET ŞAHİNLİ, DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ERENLER_1, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, FATIH SULTAN MEHMED, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZI (MERKEZ), GÖKÇELER, GÖLYAYLA YOLU, GÜL, HACI HASAN, HALİL GADİK CD., HENDEK (MERKEZ), HENDEK (MERKEZ)_2, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, HENDEK_2, ISTIKLAL (MERKEZ), ISTIKLAL (YESILLER), İHSAN ERÇAKIR CD., İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İKRAMİYE YOLU, İsimsiz86, İsimsiz89, KADIRLER, KARADERE MERKEZ, KAVLANDERE, KAYA BASI, KILIÇ ARSLAN CD., KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZANLIK MERKEZ, KIZKALE, KİRAZLIK, KİRAZLIK SK., KONURALP, KONURALP CD., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, KURTULUŞ MERKEZ, MADENLER, MERKEZ /1, MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT/2, MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_137, MERKEZ_139, MERKEZ_166, MERKEZ_177, MERKEZ_178, MERKEZ_179, MERKEZ_180, MERKEZ_184, MERKEZ_196, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_208, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_245, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_269, MERKEZ_27, MERKEZ_276, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_289, MERKEZ_294, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_306, MERKEZ_315, MERKEZ_324, MERKEZ_332, MERKEZ_334, MERKEZ_36, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_43, MERKEZ_45, MERKEZ_47, MERKEZ_52, MERKEZ_58, MERKEZ_67, MERKEZ_7, MERKEZ_81, MERKEZ_89, MESCID, MURAT SK., MUSTAFA KARASAKAL, OKUL, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_1, ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, PINARBAŞI, PINARLI, PINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI SK., SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SEHIT YASIN ATALAY, SEREFLI, SITELER, SİNAN BAYLAN, ŞEREFLİ, TASOLUK, TAŞOLUK, TAŞOLUK/2, TEPE_2, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, Uavtede Yok, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA SK., ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, XÇAGLAYAN-, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KIRAN, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YURTLUK, YURTLUK_1, YURTLUK_2, ZIYARET, ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET, ZİYARET SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK mahallelerinde FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 360. SK., 362., 364., 364. SK., 393., 393. SK., AHMET YESEVİ SK., BAĞLAR, İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, MUHSIN YAZICIOGLU, OGUZHAN, OĞUZHAN, SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., YUNUS EMRE SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Nisan Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL, MITHATPASA mahallelerinde 2., 350., 366., 366. SK., 368., 368. SK., 370. SK., 374., 380. SK., 394. SK., 396. SK., 397., 397. SK., 398., 398. SK., 399. SK., 400., 400. SK., 401., 402., 403. SK., 404. SK., 407. SK., 409., 409. SK., 421. SK., 426., 426. SK., 427. SK., 428. SK., 429. SK., 430. SK., 431., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 5., 5. CD., 588 NOLU, 605., 606. SK., 607., 608., 608. SK., 611., 619. SK., 725., 725. SK., 726. SK., ALTAY SK., ANADOL, ANADOL SK., ASEM KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, BASAK, BAŞAK SK., BAYRAKLI SK., BULUT, BULUT SK., ÇARK, ÇARK CD., ÇELEBİ SK., ÇINARLI, ÇINARLI SK., DEGIRMEN SK., DEĞİRMEN SK., DIVAN SK., DİVAN, EGEMEN SK., ENGİN SİTESİ İÇİ YOLU, ERGENEKON SK., ERSEN SK., ESKI KAZIMPASA, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FENER SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜLBAG SK., GÜLBAĞ, GÜLBAĞ SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., HALİT EVİN, HASAN TAHSİN SK., HAYIRLI SK., İPEK SK., İREM SK., KALENDER SK., KAMELYA, KAMELYA SK., KARACA SK., KILIÇASLAN SK., KIRISHANE, KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., KONUK SK., KORU SK., KUDÜS, KURTULAN SK., LEVENT SK., MALİYE CD., MANDAL SK., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK, MEHMETÇİK SK., MUHSİN YAZICIOĞLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, MUSTAFA OCAK SK., NERGİS SK., OSMANLI, OSMANLI SK., OZAN, ÖZDEN SK., POSTAHANE SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., PROFESÖR DOKTOR NEJMETTİN ERBA, SABUNCU SK., SAKARYA VALİLİĞİ, SANAYİİ CD., SEHIT ALI BORINLI SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ SK., SEHIT CENGIZ KARACA, SENEL, SER, SIRIN SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT ALİ BORİNLİ SK., ŞEHİT ALİ KAYA SK., ŞEHİT AST.ALİ KAYA SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİT CENGİZ KARACA, ŞEHİT CENGİZ KARACA SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN SK., ŞİRİN SK., TARANCI SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ÜSTAD, ÜSTAD SK., YAGIZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANÇAY, KARAÇAM mahallelerinde 2602., DOGANÇAY, DOĞANÇAY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde 3703., 3704., 3705., 3710., 3712., GEYVE OSMANELİ YOLU, KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., AYDIN SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BUHARA SK., CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., ERZURUM SK., FARABI SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., ORHUN, ORHUN SK., PİRİREİS SK., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, CİHAN SK., TURAN SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ORHANIYE, ORHANİYE, TEPECIKLER mahallelerinde 1301., AMASYA SK., ANKARA CD. 1. ÇK., BELEDİYE SK., BENT, BENT SK., ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., HEDİYE SK., KOÇAK SK., MUSTAFA KEMAL SK., ORMAN, SİNAN BEY SK., STAT SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER mahallelerinde 880. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2864., 2886., ESME_1, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, ESME, EŞME mahallelerinde 223., 225., 226., 228., 254., 256., 261. SK., 263., 263. SK., 266., 284., 2851., 2868., 2870., 2885., 455., ADAPAZARI, ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, EPÇELER SK., EŞME, EŞME CD., EŞME KÖYÜ YOLU, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KARTAL SK., KAVACIK SK., POSTANE SK., RAY SK., YAŞAR, YAŞAR SK., ZIRVE, ZİRVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE mahallelerinde 1502., 1504., 1506., 1507., 1508., 3355., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., GEYVE TARAKLI, HIRKA, KAYAALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ mahallelerinde 800 SK., 801 SK., 802 SK., 808 SK., 811 SK., 833 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, DAĞ, İsimsiz94, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/8, MERKEZ/9, TÜRKKÖYÜ, YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, KUZULUK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 10, 10 SK., 1003 SK., 1016, 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1016/1. SK., 1017, 1027, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036 KÜME EVLER, 12 SK., 13, 13 SK., 134, 135, 135 SK., 136, 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14, 140/1 SK., 141 SK., 16, 17, 17 SK., 18 SK., 19, 19 SK., 2, 2 SK., 20 SK., 242/1, 243, 244 SK., 248 SK., 25 SK., 26 SK., 262, 262 SK., 263, 267, 27 SK., 28, 28 SK., 284, 29, 29 SK., 3, 3 SK., 30, 30 SK., 30. SK., 30. SOK, 31, 32, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 343 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4, 4 SK., 44, 5, 5020, 5024, 6 SK., 60, 61, 61 SK., 7, 7 SK., 7., ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKTAN, ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ANAFARTALAR, ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BATI KARADENIZ, BOYUNDURUKÇU, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇİLEKLİ, DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL CD., İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İPSİZ RECEP CD., İSTANBUL CD., KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KIZILCIK CD., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., merkez, MERKEZ SK., MERKEZ/1, MERKEZ/10, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ/9 SK., MERKEZ17, NEHİR CD., ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, RIHTIM, RIHTIM CD., SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SISMAN, TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST SK., VILLA, VİLLA CD., YENI_9, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI_6, ZAMBAK, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ, KUZULUK mahallelerinde 1014, 1015, 1015., 620, 801, 803 SK., 804 SK., 805 SK., 807 SK., 808, 808/1, 809, 809 SK., 810 SK., 810/1 SK., 812, 812 SK., 813 SK., 814 SK., 815 SK., 816 SK., 817 SK., 818 SK., 827 SK., 829 SK., 829/1, 829/1 SK., 830 SK., 836, 837, 837 SK., 839, ANAFARTALAR CD., CUMHURİYET CD., ISTIKLAL CD., KARACA CD., PARK MEYDAN, PARK MEYDANI SK., PETEK, PETEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE mahallelerinde SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ, TÜRKORMANKÖY mahallelerinde 31008, ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ SK., TÜRKORMANKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 26025, 26045, 26049, 26063, 26103, 26117, 26136, AKASYA, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BALLIKAYA SK., BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ (TOPÇUSIRTI), ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ (KUZULUK), GAZİ SK., GÖL, GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HUZUR SK., IPEK, İPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFİL SK., KARANFİL_1, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA, MEVLANA SK., OFLU, OFLU SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TAŞBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK, YANIK SK., YASEMİN, YENİ, YONCA, YONCA SK., YONGALIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDOGAN, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KARALAR, KOZLUK mahallelerinde AYDOGAN, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., FINDIKLIK KÜME EVLERI, GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALI, HENDEKKOCAALI, HENDEKKOCAALİ, KOCAALİ LAHNA YOLU, KOZLUK, KOZLUK/1, MERKEZ 2, MERKEZ/10_1, MERKEZ/12, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/22, MERKEZ/23, MERKEZ/24, MERKEZ/3_4, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ/33, MERKEZ/4_2, MERKEZ/57, MERKEZ_95 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE mahallelerinde 567., 573., 575., 576., 577., 577. SK., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584., 585., 585. SK., 586., 587., 590. SK., 597. SK., FATİH SULTAN MEHMET, SAHILYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KOGUTPELIT, KÖYYERI, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL/7, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARATOPRAK/5, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/5, MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/3_10, MERKEZ/39, MERKEZ/40, MERKEZ/53, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_91, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, EMEK SK., FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, MİHRAK, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Nisan Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, GÖL, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1024 SK., 130 SK., 1404 NOLU, 286, SK., 387 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADİL, ADNAN MENDERES CD., AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AK, AK SK., AKIN, AKIN SK., AKSU, AKSU SK., ASLI, ASLI SK., ASYA SK., ATATÜRK, AYAZ SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., BATUM, BAYRAK SK., BİLECİK CD., BİSMİL SK., BOĞAZ SK., BÖLGE SK., CAMİ, CAMİLİ SK., CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇARKÇI, ÇAYBAŞI CD., ÇIMEN SK., ÇİMEN SK., DAMLA, DEMET SK., DEMİRYOLU CD., DENİZ, DERVİŞ SK., DERYA SK., DEVRAN, DİYAR SK., DUMAN SK., DURMAZ, EKEN, EKREM SK., ERMIS, ESEN SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞREF, EŞREF SK., FAHRI, GAZI, GEDIZ, GEDIZ SK., GIDER, GÖÇMEN, GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLEN SK., GÜLİSTAN SK., GÜNGÖREN SK., GÜR SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HANIMELİ SK., HASAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, KABİL SK., KADER/1, KALE, KAMER SK., KASIRGA SK., KAVAKLI, KEHRIBAR SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ SK., KUBİLAY, KUDÜS CD., LEYLEK SK., LODOS, MADEN SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MESALE, MESALE SK., MEVLANA CD., MİRAÇ CD., NUMAN, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA, ORTA CD., ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/4, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., ÖZER, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARKE, PELIN, PELİN SK., PINAR, PINAR SK., POYRAZ SK., SADIYE, SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK, SELVİ SK., SERDAR SK., SERHAT, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SUSAM, SUSAM SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., TANK, TATAR, TEPE, TEPE SK., TOPRAK, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKER SK., ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., VOLKAN SK., YADİGAR SK., YAKUT, YAN YOL, YAN YOL SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YENER, YENER SK., YEŞİLTEPE, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCEL, ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1054 SK., 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1123 SK., 1206 SK., 1212 SK., 1218, 1218 SK., 1228 SK., 1230, 1232, 1232 SK., 1234 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Nisan Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, KÜPÇÜLER, TABAKHANE, YENİ mahallelerinde 1004 SK., 1007. SK., 1010. SK., 1011 SK., 1013. SK., 1017 SK., 1017. SK., 1027 SK., 1029 SK., 1029. SK., 1035 SK., 1035. SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1045 SK., 1046, 1047, 1048, 1048 SK., 1050 SK., 1058 SK., 1060 SK., 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1065 SK., 1069 SK., 1071, 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1076 SK., 1079 SK., 1081 SK., 1087, 1087 SK., 1091, 1091 SK., 1095, 1095 SK., 1097, 1097 SK., 1173 SK., 2001 SK., 3004 SK., 3005, 3005 SK., 3006 SK., 3016, 3016 SK., 4020 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4033, 4033 SK., 4034 SK., 4035 SK., 4038 SK., 4039, 4039 SK., 4039/1. SK., 4041 SK., 7087, 7087 SK., 7116, 7124 SK., 7126 SK., 7132 SK., 89. SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, BİRLİK SİTESİ İÇİ YOLU, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, KARA SK., KARÇİÇEĞİ, M.AKİF ERSOY CD., MURAT SOGANCIOGLU, NİSAN 17. SK., PETEK SK., SAKARYA, SAKARYA CD., TÜRBE CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Nisan Perşembe 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, YAZILI mahallelerinde HOROZLAR, KADIKÖY CD., KAYALARMEMDUHIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Nisan Perşembe 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 3 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 37 NOLU, 37 NOLU SK., 42 NOLU, ÇIÇEK, EŞREF BİTLİS BULVAR, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., LEYLAK SK., MENDERES, SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENDERE mahallelerinde DEĞİRMENDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1100 NOLU SK., 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 37. SK., ÇEVRE YOLU CD., INCE SK., İNCE SK., KARASU, KARASU CD., TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖMÜRLÜK/1, KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBAŞI SK., MERKEZ CD., MEZARLIK, MEZARLIK SK., ONUR, ONUR SK., OYLUM, OYLUM SK., ÖZ SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde EFE, ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., SEDAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 671 NOLU SK., 678 NOLU SK., 686 NOLU SK., ACUN SK., ALTAN KUTLUATA SK., AVCILAR SK., ÇEŞME MEYDANI CD., DURAN SK., ESKI HENDEK CD., ESKİ HENDEK CD., KEÇECI, KÖKÇÜ ÇIKMAZI, KÜÇÜK HAMAM CD., PAZAR GEÇİDİ SK., SOĞAN PAZARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 1472. SK., HESNA SUNTER, HESNA SUNTER SK., MUALLİM NACİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, HÜSEYINLI, HÜSEYİNLİ, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, ÇILEKLI, ÇILEKLI/1, ÇILEKLI/2, ÇİLEKLİ SK., HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYINLI/2, HÜSEYINLI/6, HÜSEYİNLİ SK., KEMALIYE, KEMALIYE SK., KEMALIYE/1, KEMALIYE/11, KEMALIYE/12, KEMALIYE/13, KEMALIYE/2, KEMALIYE/4, KEMALIYE/5, KEMALIYE/7, KEMALIYE/8, KEMALİYE SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 17 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMLER mahallelerinde 6001, 6002, EGEMENLİK, EKINLIK, EKİNLİK SK., KALKAN, KALKAN SK., KUL, KUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.