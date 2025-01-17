17 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:07

İZMİR ilinde 17 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.301-2025-01-17 17:00:00.152 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz38, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Yamandere; Yamandere Yolu, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, NİYAZİ BOZKURT, , İsimsiz2, İsimsiz4, Yamandere Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Yolu, büyükkemerdere ara yol, buyukkemerdere, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Dallık; , İsimsiz1, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Dallık Köyü İç Yolu, Dallık Yolu, sogulcaksu kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Küçükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Küçükkemerdere Köyü, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.537-2025-01-17 17:00:00.217 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.842-2025-01-17 17:00:00.095 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; , Kemalpaşa Yolu Cd., Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Süvari Yolu, Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yeşil Çamlık Sitesi, Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Kıravlusu Kümeevler, LAVANTA, ŞEHİT ALİ ACAR, Çayır Arası, Kemalpaşa Yolu, Cayırarası Kümesi, Başkomutan Atatürk, YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Nif Çayı Kümesi, İsimsiz5, İsimsiz2, 2037, Karabağlar, Atatürk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.842-2025-01-17 17:00:00.095 saatleri arasında Örnekköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:00.842-2025-01-17 17:00:00.095 saatleri arasında Aşağıkızılca; AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; ERCAN, ören izmir caddesi, ZEYTİN, GÜR, Namazgah Sk., Çiçek Sepeti, erdal inönü, YAKA KÜMEEVLER, ÇİĞDEM, İsimsiz22, Şimşek, Şerbetçi Sk., Şen Çk., Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli, Şakir Türk, Şair, Şahinoğlu Sk., Şahinoğlu, Şadibey Cd., İncirlipınar, Örnek Sk., Ören İzmir Cd., Ören İzmir, Ören İlköğretim Okulu Sk., Ören Turgutlu, Ören Sk., Ören Cumhuriyet, Ören Belediye Sk., Çıra, Çınar, Çakıcı Çk., Çakıcı, ZÜBEYDE HANIM, Zeybek Çk., Zeybek, Yusuf Ziya Gökalp Sk., Yonca, Yener Sk., Yağcı Sk., Yazar Namık Kemal Sk., Yayla Sk., Yakaküme, Yaka Sk., Türk, Turgutlu Cd., Tuna Cd., Topel Cd., Taflan, Su Değirmeni Sk., Su Değirmeni, STADYUM, Spor, Sezer Sk., Seyran Sk., Seke Sk., Savranoğlu Sk., Savranoğlu, Sarı Akasya, Sakarya Cd., Sakarya, Safir, Pazar Sk., Ova Sk., Nergis Sk., Müderris, Mücahit Sk., Mücahit, Mustafa Kemal, MOTORCU HULUSİ, Mor Menekşe Sk., Minare Sk., Minare, Mevlana Sk., Mert, Macar, Limoncuk Sk., Kırman Sk., Kırk Ağaç Sk., Kuşçu Sk., Kuşçu, Kuş Sk., Kuş, Kooperatif Sk., Karagöz Sk., Kanuni, Japon, Irmak Sk., Hulisi Oğuz, Hacı Davut Sk., Hacı Davut, Gümüş, Gelincik, Gacara Hasan, Ferah Çk., Fatih Cd., Fatih, Erdal İnönü, Dikili Taş Sk., Demir, Cami Çk., Beyler Sk., Beyler, Beyazıt Sk., Beyazıt, Barbaros Hayrettin Sk., Barbaros Hayrettin, Balcı Sk., Bahçeciler Sk., Ayanoğlu, Ataca Çk., Arıkaltı Cd., Akçeşme Sk., Akçeşme, 3.Seyran. Sk., 2. Seyran Sk., 1. Seyran Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Yiğitler; Yiğitler Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Nazarköy; YEŞİLLİK YOLU, Yeşillik Yolu Kümeevler, Yeşillik Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, 4051, yeşillik yolu kümeevler, savanda yolu kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; KIRAVLUSU KÜME EVLER, YENGİ SOKAK, Çayır Arası, 2253, ŞEHİT ALİ ACAR, LAVANTA, 2251, Süvari Kümeevler, GONCALAR, BERKAY, ÖDÜL, LİMA, SEDA, ECE, MİRA, Kıravlusu Kümeevler, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk., Özgüç, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Çamköy, Yıl İlköğretim Okulu, Yukarıkızılca İzmir Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yenilik Cd., Yenilik, Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yeni Mahalle Sk., Yengi, Yel Değirmeni, Yağhane Sk., Yağhane, Yaren, Uğur Mumcu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Türkoğlu Sk., Tufan Sk., Tufan, Topçular Sk., Topçular, Tophane Sk., Taştepe, Süvari Yolu, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Sakallar, Pekşen Sk., Osmanoğlu Sk., Osmanoğlu, Nifçayı Kümesi, Nacibey Sk., Nacibey, Meriç, Mecit Sk., Mecit, Maşatlık Cd., Maşatlık, Maraş, Manavlar Sk., Kıravlusu Mevki, Küçük Park Sk., Kültür Cd., Kulelioğlu Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., Kemalpaşa Yolu, Kasaplar Sk., Kapandere, Hacı İsmail, Hacı Osman Sk., Hacı Osman, Hacı Halil Sk., Hacı Halil, Güneyyaka, Gemici Sk., Eski Su Deposu Sk., Emine Hatun Sk., Emin Efe Sk., Emin Efe, Cumhuriyet Cd., Cumhuriyet, Cayırarası Kümesi, Bütüner Sk., Bülent Ecevit Cd., Başkomutan Atatürk, Barbaros Sk., Baki Dayı Sk., Baki Dayı, Aşağıkızılca Taştepe, Acem Sk., YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Çayır arası kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Kıravlusu Kümeevler, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, İsimsiz46, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz13, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, 2037, süvari, Mula Sk., Kurtlar Sk., Konut Sk., Kasaplar, Karabağlar, Hafız Ahmet Sk., Avcı Sk., Atatürk, Arıcılar Sk., Arıcılar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Soğukpınar; Çelebiyaka Kümeevleri, Torbalı Cd., Soğukpınar, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, İsimsiz10, Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Örnekköy; örnekköy kümeevler, 1057/2, 1044, Örnekköy kümeevler, 1067, Örnekköy Kümesi, Okul Cd., Okul, Okan Cd., Nifçayı Kümesi, Kıravlusu Mevki, Kıravlusu Kümeevleri, Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa, Değirmen Cd., Baykal Cd., Baykal 1 Sk., Baykal, 1119. Sk., 1117. Sk., 1115. Sk., 1107. Sk., 1105. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk., 1091. Sk., 1089. Sk., 1081. Sk., 1080/3. Sk., 1080/1. Sk., 1080. Sk., 1079. Sk., 1077. Sk., 1073. Sk., 1072. Sk., 1071. Sk., 1070. Sk., 1069. Sk., 1066. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1059. Sk., 1058. Sk., 1057/1. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1054. Sk., 1052. Sk., 1050. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1042. Sk., 1040. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1029. Sk., 1027. Sk., 1026/3. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1017. Sk., 1016. Sk., 1015. Sk., 1013. Sk., 1011. Sk., 1010. Sk., 1009. Sk., 1008. Sk., 1006. Sk., 1003. Sk., 1001. Sk., 1000. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1113. Sk., 1111. Sk., 1109. Sk., 1103. Sk., 1101. Sk., 1099. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; Çayırlar Küme Yolu, Mehmet Akif, Kemalpaşa Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; İNLİK ÇARŞIKLI, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, İnlik Çarşıklı Küme Evler, YÖRÜK YOLU, İnlik Çarşıklı Kümeevler, 2601, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı, Namazgah Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Ören Egemen; İncirlipınar, MEVLANA, ÖREN TURGUTLU, Çiçek Sepeti, Çağlayan, Çamlık, Yücel, Yağcılar, Ulus, Turgutlu2, Papatya, Ova Sınır, Nuri Bayrak Çk., Mustafa Kemal, Merkez, Lilyum, Kooperatif Sk., Kocabıyık, Hulisi Oğuz, Gazi Mustafa Kemal, Gazeteci Uğur Mumcu, Eski Okul Sk., Eski Okul, Dere, Dede, Bahçeler, 2. Bahçeler Sk., 1. Bahçeler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Çiniliköy; ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , İsimsiz11, 4101, Çiniliköy Yolu, çiniliköy yolu kümeevleri, Torbalı Cd., Torbalı, Savanda Kurudere Yolu, Nilkent Sitesi, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 17:00:00.87-2025-01-17 18:00:00.034 saatleri arasında Aşağıkızılca; AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, Aşağıkızılca Taştepe, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:03.205-2025-01-17 12:00:10.937 saatleri arasında Dalyan; 4066/1. Sk., 4163. Sk., 4173. Sk., 4176/1. Sk., 4178. Sk., 4181. Sk., 4182. Sk., 4183. Sk., , 4000. Sk., 4004. Sk., 4071. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:17.274-2025-01-17 12:00:21.572 saatleri arasında Dalyan; , 4004. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4172. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 10:00:17.22-2025-01-17 13:00:23.219 saatleri arasında Alaçatı; 14016. Sk., İsimsiz328, İsimsiz329, İsimsiz331, 14017. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:30:00.015-2025-01-17 15:30:00.784 saatleri arasında Cevizli; İsimsiz7, İsimsiz73, İsimsiz74, BAL YERİ, ASKERLER, , İsimsiz19, ALİMLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 10:00:00.455-2025-01-17 17:00:00.685 saatleri arasında Arkacılar; ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU, İsimsiz46, ARKACILAR, ARKACILAR, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, SASALLI, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz71, Arkacılar Koyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz120, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, SASALLI, , İsimsiz119, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz72, İsimsiz69, İsimsiz75, İsimsiz116, Sasallı, Arkacılar Köyü İç Yolu, İsimsiz77, ARKACILAR, İsimsiz79, İsimsiz81, ARKACILAR, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz70, İsimsiz90, İsimsiz91, SASALLI, İsimsiz115 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 10:00:00.577-2025-01-17 15:00:00.655 saatleri arasında Uğur Mumcu; 8977. Sk., 8972. Sk., 8970. Sk., 8968/1. Sk., 8968. Sk., , 8974. Sk., 8975. Sk., 8976. Sk., 8973. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 11:00:00.897-2025-01-17 14:00:00.192 saatleri arasında Ataşehir; 8229/4. Sk., , 8229/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 10:00:08.478-2025-01-17 16:00:22.949 saatleri arasında Hıdırlık; İnönü Cd., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 82. Sk., Hıdırlık Cd., ÇAY, , 55. Sk., 56. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 60 Sk., 60. Sk., 61. Sk., 61/1. Sk., 61/2. Sk., 69. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 10:00:08.478-2025-01-17 16:00:22.949 saatleri arasında Camikebir; 60/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 10:00:55.276-2025-01-17 16:00:01.608 saatleri arasında Camikebir; ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ, 45, ÇAY, İZMİR, İzmir Çıkmazı, Park Cd., ATATÜRK, 53. Sk., 46. Sk., 44. Sk., 42. Sk., 19 Mayıs Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 10:00:55.276-2025-01-17 16:00:01.608 saatleri arasında Hıdırlık; ÇAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.