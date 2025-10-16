17 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın iddianamesi son aşamada

Hakkında “suç örgütüne üye olmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “haksız mal edinmek” suçlamaları yöneltilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

9 aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Akpolat’ın iddianamesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenmişti. İncelemesini tamamlayan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Ağustos’ta iddianameyi kabul etmişti. Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı'nın tutukluluk halinin devamı kararlaştırılmış ve duruşma tarihi, 30 Ekim olarak belirlenmişti.

7 Ocak 2025 tarihinde tutuklanan ve 9 aydır Silivri Cezaevi’nde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında hazırlanan iddianamede son aşamaya gelindiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı kaynaklarından, “İddianamenin hazırlanma sürecinde olduğu, başsavcı vekilinin kontrolleri yapıp iddianameyi onayladıktan sonra kamuoyuna bilgi verileceği” açıklaması yapıldı.