17 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

İZMİR ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 09:00:19.008-2024-07-17 15:00:30.353 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Çavuşoğlu, BAĞYURDU İZMİR, 8 EYLÜL KURTULUŞ, Bahçelievler Sk., Demirci Mehmet Sk., Değirmencioğlu Sk., Doğan, Emin Erol Cd., Gardelya, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Hasan Tahsin, Kahyalar, Kumru, 7000. Sk., 8 Eylül Kurtuluş, Bağyurdu İzmir, Mısırlı, Ünveren, Meltem, Menderes Cd., Mimoza Sk., Mısırlı Sk., Ova, Parsa, Selçuk, Kestaneli Bağlar, Saka, Saka Sk., Saraçoğlu Cd., Saraçoğlu Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 09:00:41.672-2024-07-17 12:00:47.854 saatleri arasında Mersinli; , 2817, 1578. Sk., Emrah Ortakaya Parkı, 2816. Sk., 2814. Sk., 2813. Sk., 2812. Sk., 2811. Sk., 2810. Sk., 2809. Sk., 2808. Sk., 2807. Sk., 2806. Sk., 2805. Sk., 2804. Sk., 2803. Sk., 2802. Sk., 2801. Sk., 1592. Sk., 1580/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 09:00:41.672-2024-07-17 12:00:47.854 saatleri arasında Çınarlı; , 1578. Sk., 1589. Sk., 2800. Sk., 1561 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 09:00:41.672-2024-07-17 12:00:47.854 saatleri arasında Umurbey; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 09:00:41.672-2024-07-17 12:00:47.854 saatleri arasında Halkapınar; , 1558. Sk., Mürselpaşa Blv., Şehitler Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 09:00:51.172-2024-07-17 18:00:04.609 saatleri arasında Keler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 10:00:09.007-2024-07-17 16:00:02.787 saatleri arasında Yenişakran; 3248/1 Sokak, 3204, 214. Sk., 3247, 230. Sk., 234. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 240/1. Sk., , 3254/1, Çeşme Önü Cd., 375. Sk., 3269. Sk., 3242. Sk., 3275, 3267, 263. Sk., 259. Sk., 3255, 254. Sk., 3253, 252. Sk., 246. Sk., 244. Sk., 3261, 3277, İsimsiz79, 3376, İsimsiz97, İsimsiz98, 3265, 3238 Sk., 3273, 3222/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.153-2024-07-17 16:00:37.335 saatleri arasında Sıra; GÜNEBAKAN, HERCAİ, MANOLYA, AVCAR, KASIMPATI, KİŞNİŞ, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.153-2024-07-17 16:00:37.335 saatleri arasında Altıntaş; ZAFER, Sakız Sk., MANOLYA, BAHAR, AVCAR, AHMET BESİM UYAL, ESEN, LALE, YASEMİN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 12:30:21.358-2024-07-17 14:30:28.936 saatleri arasında Adalet; 2132/3. Sk., 2132/2. Sk., 2132/1. Sk., 2132, 1594/25. Sk., 1594/19. Sk., 1586/17. Sk., MANAS, 2132/4. Sk., , 1594/7. Sk., 1594/26. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.