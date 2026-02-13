Cumhuriyet Gazetesi Logo
17 yaşındaki çocuğun doğum günü kutlaması faciayla sonuçlandı!

17 yaşındaki çocuğun doğum günü kutlaması faciayla sonuçlandı!

13.02.2026 16:04:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
17 yaşındaki çocuğun doğum günü kutlaması faciayla sonuçlandı!

Şanlıurfa'da kendisi için yapılan doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş aldığı öne sürülen Mustafa Şaşak (17) hayatını kaybetti.

Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki bir otoparkta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otoparkta gece bekçiliği yapan Mustafa Şaşak (17) için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak’ın doğum gününü kutladı.

İddiaya göre; kutlamanın ardından arkadaşları kısa süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada da Şaşak’ın nöbet kulübesinde oynadığı silahın ateş aldığı ileri sürüldü.

Şaşak ağır yaralanırken, arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şaşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şaşak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #Şanlıurfa #silah #Doğum günü

İlgili Haberler

Cenaze yolunda feci kaza... TIR'a ok gibi saplandı!
Cenaze yolunda feci kaza... TIR'a ok gibi saplandı! Amasya'nın Taşova ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Zafer Bozkurt ile Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Bozkurt ve Çatanak’ın, İstanbul’dan Ordu’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
Tokat'ta şüpheli ölüm: Aranan şahsın uçurumda cansız bedeni bulundu
Tokat'ta şüpheli ölüm: Aranan şahsın uçurumda cansız bedeni bulundu Tokat’ın Erbaa ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Murat Şanlı’nın (43) park halindeki otomobilinin yanındaki 100 metrelik uçurumda cansız bedeni bulundu.
Akrabasının aracına pompalı tüfekle ateş açıp, lastiklerini kesti!
Akrabasının aracına pompalı tüfekle ateş açıp, lastiklerini kesti! Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen akrabası G.Ö.’nün (48) aracının lastiklerini kesip, pompalı tüfekle ateş açan Bedirhan S. (18), gözaltına alındı.