17 yaşındaki çocuğun doğum günü kutlaması faciayla sonuçlandı!

Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki bir otoparkta dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; otoparkta gece bekçiliği yapan Mustafa Şaşak (17) için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak’ın doğum gününü kutladı.

İddiaya göre; kutlamanın ardından arkadaşları kısa süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada da Şaşak’ın nöbet kulübesinde oynadığı silahın ateş aldığı ileri sürüldü.

Şaşak ağır yaralanırken, arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şaşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şaşak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.