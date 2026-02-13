Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cenaze yolunda feci kaza... TIR'a ok gibi saplandı!

Cenaze yolunda feci kaza... TIR'a ok gibi saplandı!

13.02.2026 15:20:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Cenaze yolunda feci kaza... TIR'a ok gibi saplandı!

Amasya'nın Taşova ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Zafer Bozkurt ile Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Bozkurt ve Çatanak’ın, İstanbul’dan Ordu’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Taşova D-100 kara yolu Şahinler Köyü mevkiinde bugün feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zafer Bozkurt yönetimindeki 34 FN 7454 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan İsa Tokluca yönetimindeki 32 AEA 465 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zafer Bozkurt ile yanında bulunan Ümit Çatanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

CENAZEYE GİDİYORLARMIŞ!

Bozkurt ve Çatanak'ın, İstanbul'dan memleketleri Ordu'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #Ordu #kaza #Cenaze #Ölüm

İlgili Haberler

İstanbul'da feci kaza: İki motosikletli hayatını kaybetti!
İstanbul'da feci kaza: İki motosikletli hayatını kaybetti! Küçükçekmece ilçesinde motosikletin belediyeye ait temizlik aracına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Buzlanma kaza getirdi... Hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var!
Buzlanma kaza getirdi... Hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var! Kars'ta buzlanan yolda takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adana'da acı olay... Anne ile oğlunu kaza ayırdı!
Adana'da acı olay... Anne ile oğlunu kaza ayırdı! Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otoyolda lastiği patlayarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, annesi yaralandı.