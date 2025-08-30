Cumhuriyet Gazetesi Logo
17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, akrabasının düğününde yakalandı

30.08.2025 10:41:00
DHA
Uyuşturucu ticaretinden 17 yıl hapis cezası bulunan Erdal Özden, Aydın’da akrabasının düğününe katılırken polis tarafından yakalandı.

Aydın'da, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdal Özden (43), akrabasının düğününe geldiğinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan Erdal Özden’in, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir akrabasının düğününe katılacağını tespit etti.

Düğün alanı çevresinde tedbir alan alan polisler, Özden’i düğün yerine geldiğinde yakalayıp gözaltına aldı. Durumu öğrenen şüphelinin yakınları, polislere bir süre zorluk çıkardı. Özden, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

