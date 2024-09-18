18 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:30

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:30

KOCAELİ ilinde 18 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BULUT SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEMİR SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., KARAGAÇ, KARAMÜRSEL, KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MELANURYA SK., MESUT SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., SELANİK CD., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde TEMEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde TEMEL SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, SEKBANLI mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, 9.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKIN SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., ATMACA SK., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DEFNE AĞACI, DEREBEY, DEREBEY SK., DİLRUBA, DOĞAN. SK, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÖNENLİ SK., GÜLAY, GÜNDÖNDÜ, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADENİZ SK., KARADUT AĞACI, KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KARTAL SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KIVILCIM, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LATİN, LEVENT SK., LEYLEK, MANDALINA AGACI, MANDALİNA AĞACI, MASHAR SK., MAVIS, MAZHAR, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., ORDULULAR SK., OSMAN, OYLUM, ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PALA SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ AĞACI, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, UZUN SK, UZUN SK., ÜÇGAZILER MEVKII, YASAR, YASEMİN SK., YAŞAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde CEMRE, CEMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTA mahallelerinde KARA DAVUT CD., NAZIM HİKMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde 1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALI OSMAN TOPAL, ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., BODUR SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA, DERELİ SK., DESTANLAR SK., DEVRAN CD., DIKILI SK., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DORUK SK., DURAN SK., ELVAN, ELVAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM, ETHEM SK., FAHRİ SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK, HACI ALI, HACI ALİ SK., HACI HIZIR, HACI HIZIR SK., HACI KASIM SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR, HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INCIR, INÖNÜ, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, ISMAIL HAKKI SOYER, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADIFE, KADİFE SK., KALE SK., KALEMCİ SK., KALENDER SK., KALYON SK., KANDİL SK., KARACAN SK., KAYABASI, KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR, KIRDAR SK., KOLAGASI ÇIKMAZI, KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZGÜL SK., ÖZKAHRAMAN SK., PEKTAŞ SK., POLAT, POLAT SK., POLATKAN SK., SADETTİN YALIM CD., SAKLI SK., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SEN, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞAMDAN SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEN SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞİFA SK., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEPELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TOPÇULAR, TORKUSTEPE, TORKUŞTEPE SK., TOROS, TOROS SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., VATANDAŞ SK., YAĞIZ SK., YESILVADI, YEŞİLVADİ SK., YUKARI SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 14:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde BENGÜ SK., MESUT TEKKE SK., MÜCAHİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, TEPEKÖY, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., ATATÜRK CD., AZİZ SK., BAGDAT, BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENGİZHAN SK., CENNET SK., CEREN, CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DİLEK SK., DURU SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZEN SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ERKIN, ERSEN SK., ERTUĞ SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., IBNI SINA, IHLAS, IŞIK SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKIN, MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NECİP FAZIL CD., NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., POYRAZ SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA, SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VEYSEL KARANİ CD., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AĞUSTOS SK., ALADAG, ALADAĞ SK., AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDIN, AYDIN SK., AYSUN SK., BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇARŞIİÇİ CD., ÇIKMAZ SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜS, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERSIN, ERSIN CD., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GONCA, GONCA SK., GÜNDÜZ SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., IÇ, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAAĞAÇ CD., KARAGÖZ SK., KARAOGLANOGLU, KARAOĞLANOĞLU CD., KARAYAKA SK., KATILIM SK., KAYA, KILIÇASLAN CD., KISLA, KIZILAY SK., KRISTAL, KRİSTAL SK., KUVAYI MILLIYE, KUVAYI MILLIYE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., LOJMAN, LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MEHTER, MEHTER CD., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NANELI, ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., RAMPA SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TEPE CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TURAN EMEKSİZ CD., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., VAROL SK., YAVUZ SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV, ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., AYVAZ SK., BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 YAN YOL CD, DOĞUŞ SK., DUROĞLU SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., GEDİK SK., GÜL, GÜL SK., HAKAN SK., HÜR SK., KAFKAS SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR, PARK, PARK SK., SERÇE SK., SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 324. SK., 325. SK., 325/1. SK., 326., 326. SK., 326/1., 326/1. SK., 327., 327. SK., 327/1., 327/1. SK., 327/2. SK., 327/3., 327/3. SK., 327/4. SK., 327/5., 327/5. SK., 328., 328. SK., 328/1. SK., 329. SK., 329/1. SK., 329/3. SK., 335., 335. SK., 336. SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM mahallelerinde 105. SK., 106. SK., 45., 45. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., NENEHATUN CD., PİRSULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 303. SK., 307/1. SK., 308., 308. SK., 309., 309. SK., 310. SK., 311., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 32. SK., 33. SK., 33/1. SK., 33/2. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 37/1. SK., 39. SK., 40. SK., 40/3. SK., 41., 41. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45/1. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 49/1. SK., 50. SK., 53. SK., PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 701., 701. SK., 702. SK., 702/1. SK., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 602., 602. SK., KIZILAY, KIZILAY CD., ŞEHİT NUMAN DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 229., 229. SK., 230/3., 231., 231. SK., 233., 235. SK., 237. SK., 239., 239. SK., 239/1. SK., 243/1., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL, ASIK VEYSEL CD., AŞIK VEYSEL CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., RAHMI DIBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 210/2. SK., 212. SK., 215., 215. SK., 217., 217. SK., 219. SK., 221., 221. SK., 223., 223. SK., 225., 225. SK., 227., 227. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., İSTİKLAL CD., MEHMET AKIF ERSOY, MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY mahallelerinde AKŞEN SK., BAĞDAT CD., BALABAN, BALABAN SK., BEYAZ GÜL, BOZKURT, BOZKURT SK., FERAH SK., GÖKALP SK., GÜLAÇTI, GÜRSEL SK., HÜNER SK., IREM, KAHRAMANLAR, KINCI SK., KÖKNAR SK., MUTLU SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., OKYANUS SK., SARI GONCA, SARI GONCA SK., SEDIR, SEDİR SK., ŞAŞMAZ SK., TELALTI SK., TERİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., YENİÇERİ SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde AKTIF, AKTİF CD., ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE CD., ENDER, ENDER SK., GELİBOLU CD., GÜNEŞ CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., UMUTTEPE CD., VATAN, VATAN CD., ZEYTİNLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK, ATMACA SK, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KARAKULLUKÇU SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., PINAR SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde ALKAN SK., AZRA SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., İREM SK., KERVAN SK., KORKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde ZURNACILAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, SARAYLI, TOPÇULAR, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 223/1. SK., 226. SK., 233. SK., 265., 269. SK., 3322., 715. SK., 716. SK., 850. SK, 853., 853. SK., 854. SK., 855. SK., 856. SK., 858., 860., 861. SK., 862. SK., 863. SK., 9., ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, BAĞ YOLU SK., BAĞLAR CD, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde AHMET RASİM CD., BENNU, CANGÜL SK., FİKİR SK., FUAT, FUAT SK., HİCRAN SK., SEVER SK., SEYMEN SK., TERIM, TURGAY, TURGAY SK., VURAL, VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKTAN SK., ASUDE, ASUDE SK., DRAMA SK., GÖKBEN, GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., HANDAN, HANDAN SK., KARAKAS, KARAKAŞ SK., LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MÜJDAT SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., SEVİNÇLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde IMSAK, İMSAK SK., KOZALAK SK., SÖGÜT SK., SÖĞÜT SK., ZEKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 18 Eylül Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde DERMAN SK., FERMAN SK., SAMYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.