18 Haziran DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DÜZCE'da 18 Haziran Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DÜZCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE ilinde 18 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MERKEZ ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ YOLU, KARAÖMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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