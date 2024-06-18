18 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.06.2024 - 17:25

Güncelleme: 18.06.2024 - 17:25

SAKARYA ilinde 18 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK mahallelerinde 5030, İsimsiz129, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, YEŞİLOVA mahallelerinde 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5010, 5039, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, MERKEZ, Uavtede Yok, YENİ, YENİ SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 1, 1. SK., 2. SK., 4, 4. SK., 5. SK., 8. SK., ATATÜRK CD., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 10 SK., 11 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 825. SK., 861. SK., BAHTIYAR, KORUTÜRK SK., UZAY SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 830. SK., 840., BAHTİYAR SK., KIR SK., YAYLA, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 855., 855. SK., 857. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 859 SK., AKARSU, FINDIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.