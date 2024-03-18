18 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:42

İZMİR ilinde 18 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:02.183-2024-03-18 16:00:15.462 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:02.183-2024-03-18 16:00:15.462 saatleri arasında Sadıkpaşa; ZÜBEYDE HANIM, İSTİKLAL, Necatibey Cd., MENEKŞE, Manolya Sk., Hacı Sinan Cd., ALBAY ALPAT, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:15.272-2024-03-18 16:00:29.176 saatleri arasında Gökçen; Şehit Seyhan Kafalı, Bostan, Yasemin, Tire Ödemiş Yolu, Sude, Sakar, Sabir Çıkmazı, Mesut, Melek, Hamiyet, Hacı Ali, Göldere, Gökçen Köyü İç Yolu, Can, Ballı Çıkmazı, Arifs, MOLLA SK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:15.272-2024-03-18 16:00:29.176 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında Salihler; Petekkent 5. Sk., İsimsiz96, Murat 3 Sk., İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz79, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, Şenkent 8 Sk., İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz21, İsimsiz22, Töyko 50 Sk., İsimsiz28, İsimsiz31, Elit Kent 2 Sokak, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, Yunus Emre Cd., Zambak Sk., Ziraatçılar Sitesi, ÇAKIR, Çağla, Çelik, Çevikkent Sitesi, Çeşmeli, Çiçek, Çınar, Özgür, Özgür Sk., İncikent Sitesi, İnciraltı Yolu, İstanbul Güzel Belde Sitesi, Şebnem 1, Şebnem 2, Şebnem 3, Şenkent 9, Şenket 3, 1. Sk., 10. Sk., 11. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 19 Mayıs Cd., 2. Sk., GÜLKENT 20, 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk., GÜLKENT 36, 38. Sk., EGE1, 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 52. Sk., 6. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 64. Sk., 7. Sk., 800. Sk., 803. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 814. Sk., 815. Sk., 9. Sk., 900. Sk., 929. Sk., 929/1. Sk., Akasya Sk., Akhisarlılar Sitesi, Ara Yol, Asil, Aydan, Aydın, Ayko Sitesi, Ayvalık Altınkent Sitesi, Açelya Sk., Açık Kent Sitesi, BAHARDALI, Barış, Şenkent 4 Sk., BEGONVİL, Begonya Sk., BİRLİK, Bozkurt, CANERKENT, Canerkent 2, CANERKENT 4, CANERKENT 5, Canerkent Sitesi, Canyurt Sitesi, Ceren, Cumhuriyet Cd., Damla Kent Sitesi, Defne Sk., Deniz, Denizkent 3, Denizkent Sitesi, DOLUNAY, Doru Tatil Sitesi, ECRİN, Ege Cd., Ege Evrensel Sitesi, Elitkent 1, Elitkent 2, Erdem, Esenkent Sitesi, BEYAZ KENT, Eğitimciler Sitesi, Fidan, Gamze, Gamze 3, Gamze 4, Gazeteciler, Duru Sokak, Gedizliler Sitesi, Gençlik Cd., Göktaş Sitesi, Gökyakut Sitesi, Gül Sk., Gülbent Sk., Gülkent 1, GÜLKENT 10, Gülkent 12, Gülkent 15, Gülkent 17. Sk., Gülkent 18. Sk., Gülkent 19, Gülkent 19 Mayıs, Gülkent 2, Gülkent 21, GÜLKENT 23 NİSAN, Gülkent 24, Gülkent 26, Gülkent 27, Gülkent 3, Gülkent 37, Gülkent 38, Gülkent 4, Gülkent 43, GÜLKENT 5, Gülkent 6, Gülkent 9, Gülkent Atatürk, Gülkent Barış Cd., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gülbaba, Gülkent Samanyolu Cd., Gülkent Sitesi, Gülkent İlk Hedef Cd., Güllük, Güneş Tatil Sitesi, Günışığı Sitesi, Halk Eğitimciler Sitesi, Harman Kent Sitesi, Hilmi Koçak Sitesi, Irmak, Kamelya, kuşoğlu, 815, maviköy, maviköy 9., ERGUVAN, BULUT, YILDIZ, PINAR, HALK EĞİTİMCİLER 8, ANIL, GÜNEŞ, SAĞLIKÇILAR, TUNÇ, 927, CANERKENT 1, BAHÇELİ, EMEK, RENGİN 1, ŞENKENT 10, SELVİ, GAZETECİLER, AKAR, MAVİKÖY 16, 822, TÖYKO 2, MAVİKÖY 11, GÜLKENT ATATÜRK, begonvil, FLORYA, ARDIÇ, ELMAS, Yeşilpelit Sitesi, Salihler Altı, Sahil Yolu Cd., Pınar Dikili Konakları, Petekkent 9. Sk., Petekkent 9, Petekkent 7. Sk., Petekkent 6. Sk., Petekkent 4. Sk., Petekkent 3. Sk., Petekkent 2. Sk., Petekkent 10. Sk., Petekkent 1. Sk., Nihavend Sk., Neşeli, Nergis Sk., Muratkardeşler Sitesi, Murat 2, Murat 1, Mimoza Sk., Milenyum Sitesi, Meşe, Mercan Kent Sitesi, Menekşe Sk., Maviköy 21, Maviköy 19, Maviköy 14, MAVİKÖY, Mavi Özlem Siteleri, Mavi Kent Sitesi, Maki Sitesi, Leylak Sk., Lale Sk., Kınık Elit Kent, Korukent Sitesi, KORU, Konut Sitesi, Kolej Yolu, Kolej 5, Kolej 3, Kolej 2, Kolej 1, Kardelen Sk., Kardelen Sitesi, Kardelen, Karataş, 910 Sokak, 815 SOKAK, Naz Sk., Sıla Sokak., Tunç 3 Sk., aksu sk, Koray Sk., CANERKENT, Naz 1 Sk., Canerkent 7 Sk., 815, Rengin Sk., Çakır Sk., Karataş Sk., CANERKENT 3 SK., Maviköy 6 Sk., Canerkent 2 Sk., 904 Sk., Maviköy 7 Sk., 919/3 SK., Bora Sk., 902 Sk., Günay Sk., BAHAR, Ada Sk., Kırlangıç Sk., TÖYKO 58, 901 Sk., Maviköy 6 Sk., 821, Şenkent 6 Sk., 820, ACAR, ŞENKENT 7, tunç, 906, TUNÇ 1, İsimsiz304, İsimsiz297, İsimsiz294, İsimsiz291, İsimsiz287, İsimsiz283, İsimsiz281, Maviköy 4 Sk., İsimsiz278, İsimsiz275, İsimsiz274, İsimsiz271, Maviköy 4 Sk., İsimsiz264, İsimsiz252, İsimsiz251, İsimsiz246, İsimsiz245, İsimsiz244, İsimsiz243, İsimsiz241, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz234, Petekkent 7 Sk., İsimsiz232, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz228, İsimsiz227, CANERKENT 6, İsimsiz219, İsimsiz217, İsimsiz216, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz177, İsimsiz173, Gülkent, İsimsiz170, İsimsiz169, MAVİKÖY 5, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz152, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz145, İsimsiz141, İsimsiz139, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz125, Salkım Sk., İsimsiz121, İsimsiz105, Nazım Hikmet Sokak, İsimsiz103, Keskin Sk., İsimsiz99, Sedef Sk., İsimsiz97, Yeşilkent Sitesi, Yağmur Sitesi, Yağmur, Yasemin Sk., Şenkent 5 Sk., Yalı Sk., UÇAR, Uslu Sk., UMUT, Töyko 8. Sk., Töyko 7. Sk., Töyko 6. Sk., Töyko 56. Sk., Töyko 54. Sk., Töyko 50, Töyko 5. Sk., Töyko 44. Sk., TÖYKO 36, Töyko 4. Sk., Töyko 38, Töyko 34. Sk., Töyko 32. Sk., Töyko 30. Sk., Töyko 3. Sk., Töyko 28. Sk., Töyko 22. Sk., Töyko 20. Sk., Töyko 2. Sk., Töyko 19, Töyko 18. Sk., Töyko 16. Sk., Töyko 13. Sk., Töyko 12. Sk., Töyko 10. Sk., Turna, Tunçkent Sitesi, Taşkan, Taşel, Somalılar Karaelmas Sitesi, Site İç Yolu, Sinetur Sitesi, Simav Cd., Seçkinler Sitesi, Sezer, Senkent Sitesi, HALK EĞİTİMCİLER 6, Sarıgül Sitesi, Sarıgül, Sarmaşık Sk., Salihleraltı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında Kabakum; 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., BANKACILAR 43, BANKACILAR 44, 45. Sk., 5. Sk., 583/1. Sk., 584. Sk., 584/1, 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., GRUPKENT 9, Akzambak 4, Akzambak Sitesi, Babkacılar 12, Bankacılar 2, Bankacılar 30, Bankacılar 41, Barboros Cd., Dinçer, Doktorlar Ve İş Adamları Sitesi, Evrenosoğlu Villaları, Grupkent 12, Gökfer Sitesi, Güldalı, Güzelbelde, Makaron, Polyak 14, Sahil Yolu Cd., Site İç Yolu, İzmir Çanakkale Yolu, 585, , İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz62, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, 579, 562 Sk., GRUPKENT 1, İsimsiz86, SİTELER 9, 584, SİTELER 7, 574 Sk., Siteler 6 Sk., Siteler 8 sk., Grupkent 21 Sk., Siteler, 1. Sk., GRUPKENT 10, 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., GRUPKENT 20 SK.., BANKACILAR 15, 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., BANKACILAR 19, 2. Sk., BANKACILAR 20, BANKACILAR 21, 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., BANKACILAR 27, BANKACILAR 28, BANKACILAR 29, 3. Sk., BANKACILAR 30, BANKACILAR 31, 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında Kıratlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında Cumhuriyet; , İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz159, 557. Sk., Çömlekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında Bahçeli; Seher, Mutlu, Kuzey, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz41, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında Gökçeağıl; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:19.797-2024-03-18 15:00:34.748 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:21.673-2024-03-18 12:00:39.673 saatleri arasında Çetin Emeç; , Yamaç Sk., SOKULLU, Fethi Bey Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:21.673-2024-03-18 12:00:39.673 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:28.389-2024-03-18 13:00:45.377 saatleri arasında Vişneli; 4010, Aşağı Vişneli Yolu, Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk., İsimsiz2, İsimsiz7, 4011, İsimsiz103, 4001. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., Vişneli Köyü İç Yolu, 4001, , 4002. Sk., 4003. Sk., 4005. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:28.389-2024-03-18 13:00:45.377 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:00:43.087-2024-03-18 15:00:51.975 saatleri arasında Yeşilova; 4139/2. Sk., 4139/3. Sk., 4141. Sk., KAMİL TUNCA, 4178/1, Abdi İpekçi Cd., Kamil Tunca Blv., , 4139. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:43.087-2024-03-18 15:00:51.975 saatleri arasında Koşukavak; 4240/1. Sk., 4240. Sk., 4240/2. Sk., Abdi İpekçi Cd., Kamil Tunca Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:00:43.087-2024-03-18 15:00:51.975 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:50.264-2024-03-18 12:00:56.176 saatleri arasında Erzene; 113/2. Sk., 114. Sk., 114/1. Sk., 113. Sk., 113/4. Sk., 115/2. Sk., 114/2. Sk., 116. Sk., 116/13. Sk., , Hasan Ali Yücel Cd., 115. Sk., 115/4, 115/1. Sk., İsimsiz69 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:50.264-2024-03-18 12:00:56.176 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:50.264-2024-03-18 12:00:56.176 saatleri arasında Evka 3; , 112/2. Sk., 112/3. Sk., 113. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 12:30:49.679-2024-03-18 16:00:03.601 saatleri arasında Evka 3; 106. Sk., 105. Sk., 104. Sk., 103. Sk., 102. Sk., 101/3. Sk., 101/2. Sk., 101. Sk., , İsimsiz16, İsimsiz15, CENGİZ HAN, Şehit Taha Carım Sk., Cengiz Han, 121. Sk., 119/2. Sk., 119/1. Sk., 113. Sk., 112/1. Sk., 112. Sk., 111/1. Sk., 111. Sk., 110. Sk., 109. Sk., 108/3. Sk., 108/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 12:30:49.679-2024-03-18 16:00:03.601 saatleri arasında Erzene; 119/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 12:30:49.679-2024-03-18 16:00:03.601 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 09:30:42.84-2024-03-18 16:00:00.259 saatleri arasında Şemsiler; İsimsiz112, İsimsiz103, ŞEMSİLER, İsimsiz103, İsimsiz112, İsimsiz78, İsimsiz78, ŞEMSİLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:30:42.84-2024-03-18 16:00:00.259 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 09:30:42.84-2024-03-18 16:00:00.259 saatleri arasında Arkacılar; , , İsimsiz31, İsimsiz31, OKKATAŞI, OKKATAŞI, Değirmenönü, Değirmenönü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 10:00:09.687-2024-03-18 16:00:24.692 saatleri arasında Bozyerler; İsimsiz6, , İsimsiz2, İsimsiz5, Yuntdağ Yolu, Bozyerler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:09.687-2024-03-18 16:00:24.692 saatleri arasında Zeytindağ; , İsimsiz24, BOZYERLER SK., Bozyerler Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:09.687-2024-03-18 16:00:24.692 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:23.974-2024-03-18 16:00:35.858 saatleri arasında Seklik; Seklik Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:23.974-2024-03-18 16:00:35.858 saatleri arasında İsmailli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:23.974-2024-03-18 16:00:35.858 saatleri arasında Atçılar; Atçılar Köyü İç Yolu, Atçılar Köyü, İsimsiz37, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:23.974-2024-03-18 16:00:35.858 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:23.99-2024-03-18 16:00:39.845 saatleri arasında Koyuneli; İsimsiz37, Yuntdağ Yolu, Koyuneli Köyü İç Yolu, KOYUNELİ, İsimsiz8, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:23.99-2024-03-18 16:00:39.845 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 10:00:12.93-2024-03-18 16:00:18.342 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:24.089-2024-03-18 16:00:30.025 saatleri arasında Alaçatı; 12113/4, İsimsiz364, İsimsiz367, İsimsiz370, 11500. Sk., , 2500. Sk., 2097. Sk., 14002. Sk., 14001. Sk., 14000. Sk., 12109. Sk., 12108. Sk., 12107. Sk., 12106. Sk., 12105. Sk., 12104. Sk., 12103. Sk., 12102. Sk., 12101. Sk., 12100. Sk., 12099. Sk., 12098. Sk., 12097. Sk., 12080. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:24.089-2024-03-18 16:00:30.025 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.175-2024-03-18 16:00:03.067 saatleri arasında Çakmaklı; ORTANCA, TUNCA, Prof. Muammer Aksoy Cd., AKARCA, İsimsiz46, TUNCA, AŞIK VEYSEL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.175-2024-03-18 16:00:03.067 saatleri arasında Horozgediği; BARBAROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.175-2024-03-18 16:00:03.067 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:57.652-2024-03-18 13:00:48.016 saatleri arasında Yalı; , ADACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.175-2024-03-18 16:00:03.067 saatleri arasında Cumhuriyet; Ören Sk., Uğurlu Sk., SÜMER, Songül, Sedef Sk., Prof. Muammer Aksoy Cd., Pehlivan Sk., Nene Hatun Sk., Merih Sk., Gökçe Sk., Bora Sk., BARBAROS, Balaban Sk., Babürşah Cd., Arda Sk., Adil Sk., KAZLI, GAMZE, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.175-2024-03-18 16:00:03.067 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, BARBAROS, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-18 2024-03-18 10:00:45.175-2024-03-18 16:00:03.067 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.