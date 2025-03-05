Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:08

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:08

18 Mart 1915 tarihinde denizden gelen düşman bozguna uğratıldı ve ardından karada da zafer elde edildi. 18 Mart Çanakkale başta olmak üzere ülke genelinde farklı etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde okullar tatil mi?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart, bu yıl salı gününe denk geliyor. Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı gün resmi tatil değildir ve buna göre okullar, iş yerleri de tatil olmayacak.

18 MART'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak amacındaydı. Bununla beraber başkent İstanbul'u zapt ederek Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçtiler. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Böylece Türk milleti bağımsızlık ve hürriyet konusunda kararlı ve inançlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.