18 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:59

SAKARYA ilinde 18 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34016, 34018, 34021, 34022, 34023, 34024, 34025, 36009, ASAGINEVRIN, DAG AGZI, DAĞ AĞZI, NEVRIN, NEVRİN, NEVRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., ADA, AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, KUSBURNU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, SELANIK/2, SELANİK CD., TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, ORTA mahallelerinde 1012, FINDIKLI/30, HALİT MOLLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ mahallelerinde ACILIK, CESUR, GÜNAY SK., KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/3, LALE, RASIT GÖNÜL, RASIT GÖNÜL/2, RAŞİT GÖNÜL SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, AKGÖL, ÇALTICAK, GÖKTEPE, HARMANTEPE, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 8001, 8002, 8003, 8004, 932 NOLU SK., 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU SK., 936 NOLU SK., 937 NOLU, 938 NOLU, 938 NOLU SK., 939 NOLU, 940 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU SK., 946 NOLU/1, ACILIK CD., AKGÖL/1, ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI SK., ATATÜRK, ATILIM SK., BAHÇECİK CD., CEYDA SK., ÇETINKILIÇ, ÇETİNKILIÇ SK., ÇUBUKLU SK., DENIZ, DENİZ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., DÜZEN SK., ENKA CD., ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GIZEM, GİZEM CD., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖKTEPE/1, GÖKTEPE/2, GÖKTEPE/3, GÖL, GÖLYAKA, GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., GÜZEL, HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., HARMANTEPE YOLU, HERİKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, İCLAL SK., İMREN SK., KABATAS, KAPAN SK., KARDEŞLİK SK., KİBAR SK., KONAKLI, KONAKLI SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., LEYLAK SK., LIDER, LİDER SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MİNE SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN, SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEVGİ SK., ŞENGÜL SK., TASKISIGI, TASKISIGI/1, TERTIP, TERTİP SK., VADI, VADİ SK., YAMAÇ, YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., YOKUS, YOKUS SK., YOKUŞ SK., YÜCEL, YÜCEL CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZIRVE, ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR mahallelerinde 1214 NOLU, 1214 NOLU SK., 1215 NOLU, 1215 NOLU SK., ATATÜRK BULVAR, DUYAR SK., IPEK, İPEK SK., KADİR HOCA SK., KARAOSMAN SK., KAVAKLAR CD., KOL, KOL SK., KÜÇÜK OSMAN SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., PAMUKLAR SK., ŞEHİT ATIF ŞENEL SK., TEKİN SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR, YAHYALAR mahallelerinde 1321 NOLU SK., 1473 NOLU SK., 1477 NOLU SK., 1479 NOLU SK., BÜLBÜL SK., DARABA SK., DAYI, DAYI SK., DİLER SK., ER SK., GÜLSER SK., ITIR SK., KETEN SK., KONCA SK., PAK, PAK SK., PİRİNÇ SK., ŞEBBOY SK., TEŞVİKİYE SK., UZAY SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YEĞENLER PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR mahallelerinde 431 NOLU SK., 433 NOLU SK., 434 NOLU, 434 NOLU SK., 703 NOLU, 703 NOLU SK., AÇIK SK., ADIL, ADIL SK., ADİL SK., AKAN SK., ALACA, ALACA SK., ARK SK., AYDIN, BİÇER SK., BRANDACI SK., BÜYÜKGAZİ SK., ÇAĞLA SK., ÇEREZ SK., DERIN, DERİN SK., DIBEKTAS, DIBEKTAS CD., DIP, DIP SK., DİBEKTAŞ CD., DİP SK., FUNDA SK., GÜLCE SK., HOŞ SK., İLKER SK., KUYTU SK., KUZEY SK., MELAL SK., MELTEM SK., NİNE SK., ÖZLEM SK., PARK İÇİ YOLU, PİLAVCI SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., SÜRAT SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞEREF SK., TABAK SK., TÜTEN, ÜNAL OZAN, YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ mahallelerinde 421 NOLU SK., 422 NOLU, 422 NOLU SK., 423 NOLU SK., 424 NOLU SK., 425 NOLU SK., 426 NOLU SK., 427 NOLU, 427 NOLU SK., 428 NOLU SK., 429 NOLU, 429 NOLU SK., 503 NOLU, 503 NOLU SK., DEPO SK., GARİP SK., GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., MESUDİYE SK., MİL SK., OVALI SK., SEREF, SIRIM, SIRIM SK., TARLA, TARLA SK., TÜTEN SK., YILDIZ, ZEMBİL SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., DİNÇ SK., KADER SK., KISMET, KISMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 870 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 875 NOLU SK., 876 NOLU, 879 NOLU SK., 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU, 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU, 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., AK SK., ARACI SK., ATLI SK., BEDİR SK., BELLI, ÇEVRE YOLU CD., ÇIÇEK SK., DARALI, DARALI SK., DOST, EGEMEN, EGEMEN SK., ERKAN SK., EVREN SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KANARYA, KANARYA SK., KARDEŞ SK., KIRGIN SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, METE, METE SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RENK SK., SEDA, SEHA, SEHA SK., SEHIT MUSA AYTAR, SONGÜL, SONGÜL SK., ŞAKRAK SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., TANIŞ SK., TAYFUN SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, UN SK., VİŞNE SK., ZENGİN SK., ZEYTIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA mahallelerinde 432 NOLU SK., 506 NOLU SK., 670 NOLU SK., BAYRAM SK., GİRNE SK., HAMITBEY ÇIKMAZI SK., HAMİTBEY ÇIKMAZI SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ BULVAR, UÇAK, UÇAK SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, ERENLER, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURTBEYLER, POYRAZLAR, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, SÜLEYMANBEY, TASLIK, TAŞLIK, TEKELER, TEPEKUM, TURNADERE, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1101 NOLU, 111 NOLU, 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 1222 NOLU SK., 1226 NOLU SK., 1253 NOLU SK., 1254 NOLU, 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1258 NOLU SK., 1259NOLU, 1259NOLU SK., 1260 NOLU, 1260 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 1263 NOLU SK., 1264 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1266 NOLU, 1266 NOLU SK., 1267 NOLU SK., 1268 NOLU SK., 1269 NOLU SK., 1270 NOLU, 1270 NOLU SK., 1271 NOLU, 1271 NOLU SK., 1272 NOLU, 1272 NOLU SK., 1273 NOLU, 1273 NOLU SK., 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1302. SK., 1307. SK., 1345 NOLU, 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1367 NOLU, 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 2201. SK., 249 NOLU SK., 32. SK., 37. SK., 50 NOLU CD., 5003 NOLU, 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU, 5008 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5017 NOLU, 5018 NOLU, 5018 NOLU SK., 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5030 NOLU SK., 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5064 NOLU, 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5070 NOLU, 5070 NOLU SK., 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU, 52 NOLU CD., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5207 NOLU, 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5211 NOLU SK., 5212 NOLU SK., 5213 NOLU, 5214 NOLU SK., 5215 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5219 NOLU SK., 5221 NOLU, 5221 NOLU SK., 5222 NOLU SK., 5222. SK., 5231 NOLU SK., 5232 NOLU SK., 5233 NOLU SK., 5234 NOLU, 5237 NOLU SK., 5238 NOLU SK., 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU, 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, 5404. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5502 NOLU, 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU, 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU, 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 5837 NOLU, 5839 NOLU, 8 NOLU SK., 903. SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ADAPAZARI KARASU YOLU, AK, ANKARA, ANKARA, CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ATMACA, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK SK., BARIŞ SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, CAMİİ SK., ÇAGDAS, ÇAGLAR, ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇAY 1 SK., ÇAY 2 SK., ÇAYIRLI, ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇEVRE YOLU, ÇIFTÇI, ÇİFTÇİ SK., ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., ELMAS SK., ENKA YOLU CD., ERKAYA CD., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, ESENCE, ESENCE CD., FERAH, FERAH SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜLER, GÜN1, GÜRZ SK., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. 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SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK., VATAN, VATAN CD., YAREN, YAREN SK., YAYLA, YENİ SK., YENİCAMİ BULVAR, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 931 NOLU, 931 NOLU SK., 932 NOLU, 933 NOLU, 933 NOLU SK., 935 NOLU, 937 NOLU SK., 939 NOLU SK., 940 NOLU SK., 941 NOLU, 943 NOLU, 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 947 NOLU SK., GİZEM, TASKISIGI CD., TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAHYALAR mahallelerinde 680 NOLU SK., 681 NOLU SK., 682 NOLU SK., 683 NOLU SK., 684 NOLU SK., 685 NOLU, 685 NOLU SK., ADAŞ SK., ANAR SK., ESKI HENDEK, ESKİ HENDEK CD., KESİCİ SK., NAZLI SK., ÖZDE SK., TEĞMEN SK., UGURLU, YEGENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KURTULUS, KURTULUŞ, ORTA mahallelerinde 3.GEÇİT SK., 4.GEÇIT SK., 4.GEÇİT SK., 5.GEÇIT, 5.GEÇİT SK., 675 NOLU, 675 NOLU SK., 676 NOLU SK., 686 NOLU SK., AYNALIKAVAK ÇARŞISI SK., BANKALAR, BANKALAR CD., KASAPLAR ÇARSISI SK., KASAPLAR ÇARŞISI SK., KÖKÇÜ ÇIKMAZI, KÖKÇÜ ÇIKMAZI SK., KÜÇÜK HAMAM, KÜÇÜK HAMAM CD., KÜÇÜK HAMAM ÇIKMAZI, PİRİNÇPAZARI ÇARŞISI SK., SEBZECİLER ÇARŞISI SK., SOĞAN PAZARI CD., TENEKECILER ÇARSISI SK., UN KAPANI ÇARŞISI MEYDAN, UNKAPANI ÇARŞISI MEYDAN, UZUN ÇARSI, UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, OZANLAR mahallelerinde 441 NOLU SK., 450 NOLU, 452 NOLU, 452 NOLU SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 2461. SK., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2465. SK., 2466. SK., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., ÇİFTLİK SK., DUTLUK, DUTLUK SK., ESKI BESEVLER, IZMIT, İZMİT CD., ÖMERAĞA SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2131., 2141., 2141. SK., 2142., 2225., 2228., 2228. SK., 2314., 2316. SK., 2322. SK., 2403. SK., 2405., 2406., 2421. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 4600. SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOR SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU CD., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., EVREN, FIRUZE, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., ISTIKLAL CD., İsimsiz149, İŞLER SK., KADI, KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA CD., KONAK SK., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., SAFİR SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, STADYUM CD., ULUDAG, ULUDAĞ SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 Nisan cd, 2134., 2134. SK., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2227. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2321. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2405. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2431. SK., 924., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS SK., BOĞAZİÇİ CD., BOR, CAMI SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESEN SK., ESENYAKA SK., FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HALDIZOGLU SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz153, İSTİKLAL CD., KARAKOL SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KURTULUS, KURTULUS CD., MESELI, P.T.T., P.T.T. SK., SANAYİİ CD., SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 309. SK., 310., 310. SK., 312. SK., 314. SK., 317., 317. SK., 318. SK., 322., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 339., 339. SK., 340 SK., 340., 340. SK., 342. SK., 343., 343. SK., 347., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369., 369. SK., 385., 388., 539. SK., 543. SK., 545. SK., 547. SK., 548. SK., 550. SK., 556. SK., 557. SK., 558., 559., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., 586., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ARALIK SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, CEYLAN SK., ÇINAR SK., DEFNE, DILBER, DİLBER SK., DORUK, DORUK SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR SK., ESKI KAZIMPASA, HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, ISIK, KEKLİK SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., ORHANGAZI SK., ORHANGAZİ SK., SAHIN, SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SEHIT MEHMET KARABASOGLU CD., SELÇUKLU SK., SERHAT, SERHAT SK., SULTAN SARAYI, SUSAM SK., SÜMBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, UZEL SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARIF, ZARİF, ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 382. SK., 701. SK., 702. SK., 704., 704. SK., 922, ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., BAĞLAR, FATİH CD., GEDİK SK., HAYAL, HAYAL SK., HÜRRİYET SK., KADEM SK., KAHRAMAN SK., KANMAZ SK., KÖPRÜLÜ SK., SEZER SK., SINAN, SİNAN SK., SOKULLU SK., YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 427. SK., 605., 607., 608. SK., ÇARK CD., DIVAN SK., DİVAN, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HAN SK., HAYIRLI SK., İREM SK., KARACA, KARACA SK., KİRİŞHANE CD., NAMIK KEMAL CD., SEHIT ALI BORINLI SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ SK., SER, SIRIN SK., ŞEHİT ALİ BORİNLİ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONURALP mahallelerinde 2001, 2009 SK., 2032 SK., 2033 SK., 2034 SK., 2035 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2049, 2049 SK., 2050 SK., 2052 SK., 2056, 2056 SK., 2057 SK., 2059, 2060, 2063 SK., 2065 SK., 2069 SK., GENÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10013 SK., 10014, 10014 SK., 10021, 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7118, 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8074, 8080. SK., 8084, 8086 SK., 8088, 8088. SK., 8089. SK., 8096, 8096 SK., 8097, 8098, 8115, 8115 SK., 8119 SK., 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL mahallelerinde 1501, 1503, DR. AKÇAKIL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKIR CD., KOSUYOLU, KOŞUYOLU CD., KÖYİÇİ, SORGUN, SOYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BÜLBÜL 1, ÇİÇEKLİ SK., GÜL 1, HASAN PASA 1, NESE, NEŞE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 13. SK., 14. SK., CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., ESTERGON SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, GÖREDENLER/2, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 16, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI SK., DEMIR, DEMİR SK., DERE, ERIKLIK, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GAZİ SK., GONCA, GÜL, GÜL SK., GÜNES, GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KANSU, KARAGÖZ, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KEMENÇE, KEMENÇE SK., KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MANASTIR, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MERKEZ SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE, TEPE SK., TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YIDIZ, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU mahallelerinde HIRADERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde ALAN, HIRADERE SK., MADEN DERESI, MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA mahallelerinde 17 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2004 SK., 2006 SK., 2007 SK., 2008 SK., 2013, 2013 SK., 2016, 2016 SK., 2017 SK., 2023 SK., 2025 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 41/1. SK., 7031 SK., 7033 SK., 7037 SK., 7038. SK., 7041 SK., 7043 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7054, 7054 SK., 7056 SK., 7074 SK., 7075 SK., 7090 SK., 7092 SK., 7094, 7096 SK., 7098, 7098 SK., 7102 SK., PAPATYA SK., SEDİR KONAKLARI İÇİ YOLU, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE, TÜRBE CD., YAVUZ SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1124. SK., 2107 SK., 2109 SK., 2157 SK., 2158, 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2162 SK., 2163 SK., 2187, 2188 SK., 2189, 2230, 2230 SK., 2231 SK., 2279, 3504 SK., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, KARGALI HANBABA, SEYHLER, ŞEYHLER, UZUNCAORMAN, YAGBASAN, YUKARIÇALICA mahallelerinde 1101., 1101. SK., 1102., 1103., 1103. CD., 1103./1, 1103/1, 1105. CD., 1105. SK., 1106., 1107. SK., 1108., 1108. CD., 1108. SK., 1108./1, 1109., 1109. SK., 1110., 1111. SK., 1112. SK., 13704, 13707, 13713, 13714, 13716, 13717, 1545. SK., 15800, 16918, 6152 SK., 6153, 6153 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, CAMI/3, CAMI/9, CAMI_1, CAMI_11, CAMI_13, DEGIRMEN, DEGIRMEN/3, DEĞİRMEN SK., DR.AHMET AKYÜREK CD., KARGALI, KARGALI DERESİ KÖPRÜSÜ, KARGALI HANBABA MERKEZ, MACIR SK., MERKEZ_18 SK., MERKEZ_74, ORGANİZE SANAYİ, PINAR_2, SAKARYA 2. OSB YOLU, SAKARYA CD., SAKARYA_1, SIRT, SIRT SK., UZUNCAORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, UZUNCAORMAN ORTA, UZUNCAORMAN ORTA SK., UZUNCAORMAN ORTA/1, UZUNCAORMAN ORTA/2, UZUNCAORMAN ORTA/4, UZUNCAORMAN/CAMI/10, YAĞBASAN MERKEZ, YUKARI ÇALICA MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.