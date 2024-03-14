Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:54

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü coşkuyla kutlanacak. Peki, 18 Mart'ta okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar yarım gün mü?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü resmi tatil değildir.

18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart günü resmi tatil olmadığından dolayı okullarda da tatil bulunmuyor.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2024

1 OCAK YILBAŞI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜNÜ)

RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI