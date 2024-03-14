18 Mart'ta okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar yarım gün mü?
Her yıl 18 Mart'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle son bulan Çanakkale Deniz Savaşları'nı anan çeşitli programlar yapılıyor ve ölen askerler anılıyor. Peki, 18 Mart'ta okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar yarım gün mü?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü coşkuyla kutlanacak. Peki, 18 Mart'ta okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar yarım gün mü?
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü resmi tatil değildir.
18 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mart günü resmi tatil olmadığından dolayı okullarda da tatil bulunmuyor.
ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.
RESMİ TATİL TAKVİMİ 2024
1 OCAK YILBAŞI
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜNÜ)
RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ
RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ
RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)
KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
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