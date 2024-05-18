18 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 18.05.2024 - 10:46

BOLU ilinde 18 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, YAŞAMKENT mahallelerinde 137. SK., 2 CD., 232 SK., 234 SK., 234. Sok., 235 SK., 236 SK., 237 SK., 238 SK., 3 CD., ADA 103 SK., DR.AYKUT BARKA, YAŞAMKENT 103. ADA İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFATLAR, AĞAÇCILAR, ALPAĞUT, SAĞLIK, YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde 220 SK., 290 SK., 293 SK., 294 SK., 295 SK., 296 SK., 297 SK., 298. SK., ADA 101, ADA 101 SK., ADA 102 SK., AKTİF SK., DR. AYKUT BARKA BULVARI SK., DR.AYKUT BARKA BULVAR, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK., YAZIKÖY AFATLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEYFELEKETTİN, MERKEZ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, GÜNEYFELAKETTIN KÖY YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000, 2000 SK., 2013, 2013 SK., 2014, 2014 SK., 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., 2031 SK., 2032 SK., KOCAMEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAKLAR, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde ÇETİKÖREN KÖYÜ, ÇETİKÖREN KÖYÜ YOLU, KONAKLAR MAHALLE YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BAKIRLI, HACCAGIZ, HOÇAS YAYLA, KALINCAK, KALINCAK YAYLA, MUSASOFULAR YAYLA, ORTA YAYLA, YAYLA, YUKARI YAYLA mahallelerinde ALABARDA TEPEKÖYÜ YAYLASI, ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, AYMAN YAYLASI, BAKIRLI YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YAYLASI, BAKIRLI ORTA YAYLA YOLU, BAKIRLI YAYLA YOLU, BAKIRLI YOLU, BAŞALAN YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, GERENEZÜ YAYLASI YOLU, GERENÖZÜ KÖYÜ YAYLASI, GÖKHALİLLER KÖYÜ YAYLASI, HACCAGIZ YAYLA YOLU, HOCAŞ YAYLASI, HOÇAS YAYLA YOLU, KALINCAK YAYLA YOLU, KARTALKAYA YOLU, KAŞ YAYLASI, KAŞBIYIKLAR YAYLASI, MUSASOFULAR YAYLA YOLU, MUSASOFULAR YAYLASI, TEPE KALINCAK YAYLA YOLU, TEPEKÖY YAYLASI, Uavtede Yok, YUVA YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KIBRISCIK ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEMDAR, N KENDISI mahallelerinde ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), YUKARI mahallelerinde ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.