18 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 18.05.2024 - 10:46

SAKARYA ilinde 18 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY mahallelerinde 1003 SK., 1022, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1027 KÜME EVLER, ADNAN MENDERES CD., BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COŞKUN SK., ÇIRALI, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ESKI ADAPAZARI, FATİH SK., GÜL, GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR SK., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU (KIRAN) CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN, MEHMET AKIF, MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, PINAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, Yeşilköy sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1023, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 16, AHMETLER, COSKUN, CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇIRALI/4, ERİKLİ SK., ESEN, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, GAZİ SK., GONCA, GÜL SK., GÜNES, GÜNES (KIRAN), HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KARANFİL SK., KARASU (KIRAN), KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., MADEN SK., MEHMET AKİF SK., YENİ SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI, YENİ mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İSTANBUL CD., KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 802. SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZI HÜSAMETTIN AYBAS, GAZİ HÜSAMETTİN AYBAŞ SK., HACI BAYRAM VELİ SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., MESCİDİ AKSA SK., MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANİ SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., ŞHT.ATANUR BULUT SK., TEPECİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GAMZE SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YILDIZ SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NURUOSMANIYE, NURUOSMANİYE mahallelerinde 4001., 4005, 4005., 4007., ADAPAZARI BILECIK, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FIRINDERE, KARSI -, KARSI_1, KARŞI SK., KARŞI_1, ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., ADAPINAR SK., AKARSU SK., BAŞAK SK., GEMİ SK., HÜRREM SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN, TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5746 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 633 NOLU SK., 634 NOLU SK., 660 NOLU SK., 661 NOLU SK., 665 NOLU, 665 NOLU SK., ALTINOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1100 NOLU SK., 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., KARASU, TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, ESKIKAYNARCA YOLU CD., GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HALILAR, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., İPEKYOLU SK., KAYNARCA CD., KERNE SK., KISLA/1, KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 342. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 539. SK., 546., 548., 548. SK., 63., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, DİLBER SK., ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FERAH SK., KEKLİK SK., KUMRU, KUMRU SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT, PARK İÇİ YOLU, SAHIN, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SERHAT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YILDIRIM SK., ZAMBAK SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 1 SK., 18 SK., 19 SK., 20, 20 SK., 22 SK., 22. SK., 48. SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 54. SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61, 61 SK., 63, AYVALIK, AYVALIK SK., BONCUK, BONCUK SK., GÜNAY, IHLAMUR, KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., SALKIM, SAVCI, ZAKKUM SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde 286, SK., BİLGİN SK., GÜVEN, KISA SK., ULUS, ULUS CD., YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1013 SK., 130 SK., DEMIRYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY mahallelerinde 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 24 NOLU CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, YENI, YENİ mahallelerinde 107.SK, 1192. SK., 2021, 2060, 2060 SK., 2061, 2065 SK., 2066 SK., 2070 SK., 2071 SK., 2073 SK., 2074 SK., 2078 SK., 2106 SK., 2107 SK., 2108, 2109 SK., HATIP, HATİP SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., KÜPÇÜLER, KÜPÇÜLER CD., SEN SK., SET ARKASI SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 07:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI CEDIT, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1005, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, ADNAN MENDERES, AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATATÜRK/1, ATATÜRK/8, BAHAR, BALCILAR, BALCILAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI, CAMI SK., CAMİ, CAMİ SK., CESUR, ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, ÇIGDEM, ÇINAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAMLA, DAMLA SK., EZGİ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZI SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., IHLAMUR SK., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN, KIRAZ, KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LALE, ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ CD., ORKIDE, ÖĞÜT SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM SK., SANAYI, SANAYİ CD., SELVİ SK., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEHİT MEHMET KIRAN SK., ŞEKER SK., ŞEREF, ŞEREF CD., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMİ, SARMAŞIK SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ATEŞALİLER SK., KONAK CAD.3.GEÇİT CD., TÜRKOCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 18 Mayıs Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, TOPÇU mahallelerinde 4001, 4003, 4006, 4007, 4013, BÜYÜK KAYNARCA SK., İsimsiz122, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.