18 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:22

BOLU ilinde 18 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYINDIR, BAYINDIR MERKEZ, BOYACILAR MERKEZ, GÖBELLER, ILICA, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, NİĞİT, SARICALAR, TURGUTLAR mahallelerinde ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ ILICA MAH, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖSTEKLER MAHALLESI YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NİYİT, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU, TURGUTLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GERISLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HİLALLER, KARAFAKILAR, KAYALIDERE, KIZILKUYU, N KENDISI, TURGUTLAR mahallelerinde ARIZLAR KÖY YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KILCILER KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYBAŞI, N KENDISI mahallelerinde KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde SUSUZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde GERİŞLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖYNÜKÖREN, MERKEZ mahallelerinde DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, SALUR mahallelerinde SALUR KÖY YOLU, SALUR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL, DAGKENT, DAĞKENT mahallelerinde 32. ADA CD., 45. ADA CD., 50. ADA CD., 52. ADA CD., 53. ADA CD., 55. ADA CD., 1314 SK., 2568, 2568 sok, 3. ADA, 41. ADA CD., 42. ADA CD., 45. ADA, 46. ADA, 46. ADA CD., 47. ADA, 47.ADA SK., 49. ADA CD., 54. ADA, 54. ADA CD., 57. ADA, 57. ADA CD., AŞAĞI. SK., CİVELEKLER MEVKİ TOKİ KONUTLAR, DAĞKENT PARKI İÇİ YOLU, VALİ CELAL KAYA CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ mahallelerinde AKGÜL, HACILAR, KONAK 1 SOK., ULUYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, MERKEZ, SULTAN mahallelerinde 8085, AKYEL SK., BERK 1., BERK-2., BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., HACI YAKUPLAR, HACIOSMANOGLU, KAPLICA YOLU, KARABACAK SK., KARIŞLAR MAH SK., OKUL-3. SK., TAŞHANCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, MERKEZ mahallelerinde DOĞANCI-3., EMIROGLU, SEKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR mahallelerinde 3714 Sok., 3722, MÜJDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, UZUNÇAM mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREÇETİNÖREN, GÖLLÜÖREN, MERKEZ mahallelerinde DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 18 Nisan Cuma 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANHİMMETLER, ALEMDAR, ALPAGUT, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BAKIRLI, BALI, BELEN, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇALKARA, ÇAMPINAR, ÇARIKLAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇÖKELER, ÇUKUR, DEVECİ, DEVEÖREN, DOKUMACILAR, GÖKHALİLLER, HACCAGIZ, HOÇAS YAYLA, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KALINCAK, KALINCAK YAYLA, KARACAÖREN, KARADOGAN, KARADOĞAN, KARAKÖY, KARCA, KAS, KAŞ, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KIZIK, KIZIK YAYLASI, KIZILCAÖREN, KÖKEZ, KÖROGLU, KÖROĞLU, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, KUZCA, MERKEZ, MUSASOFULAR YAYLA, N KENDISI, NADAS, ORTA, ORTA YAYLA, ÖRENCIK, PEÇENEK, SAHMANLAR, SARIKAYA, SIHLAR, SOGUKSU, SOĞUKSU, ŞAHMANLAR, TASLIK, TAŞOLUK, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YAYLA, YAZICA, YUKARI, YUKARI YAYLA, YUVA mahallelerinde 15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN, AKŞEMSETTİN SK., AKTAŞ SK., ALABARDA TEPEKÖYÜ YAYLASI, ALANHİMMETLER KÖYÜ YOLU, ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU, ALİ RIZA TEKEMEN CD., ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, AYMAN YAYLASI, BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAKIRLI YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BAKIRLI ORTA YAYLA YOLU, BAKIRLI YAYLA YOLU, BAKIRLI YOLU, BALİ KÖYÜ YOLU, BAŞALAN YAYLASI, BELEN KÖYÜ YOLU, BEYPAZARI, BEYPAZARI CD., BİRİNCİ SK., BOLU CD., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BORUCAK KÖY YOLU, BORUCAK KÖYÜ YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, CAMİ SK., CAMİ SOK, CAMİİ CD., ÇAKMAK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇAMPINAR YAYLA YOLU, ÇARAL CD., ÇARIKLAR MAHALLE YOLU, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇIKMAZ SK., ÇİFTLİK CD., ÇİĞDEM SK., ÇÖKELER KÖY YOLU, ÇÖKELER KÖYÜ, ÇÖKELER KÖYÜ YOLU, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DAĞ SK., DAĞLAR SK., DEDELER KÖYÜ YOLU, DEVECİ KÖYÜ YOLU, DEVEÖREN KÖYÜ YOLU, DOKTOR HİLMİ ALTINDAĞ SK., DOKUMACILAR KÖY YOLU, DOKUMACILAR KÖYÜ YOLU, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., EFENDİ CD., ERTUĞRUL GAZİ SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİH SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GAZİ HALİL ONBAŞI, GERENEZÜ YAYLASI YOLU, GERENÖZÜ KÖYÜ YAYLASI, GERİŞ KÖYÜ YOLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YAYLASI, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, GÜCÜKLER CD., GÜZEL YALI SK., HACCAGIZ YAYLA YOLU, HACCAĞIZ YAYLASI, HACIOĞLAN, HAMİT YALÇIN SK., HASAN POLATKAN SK., HASTANE CD., HASTANE SK., HELVACI SK., HOCAŞ YAYLASI, HOÇAS YAYLA YOLU, HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISMETPASA, IŞIK SK., IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KADİR USTA 100. YIL PARKI İÇİ, KALINCAK YAYLA YOLU, KARACAÖREN KÖYÜ YOLU, KARADOGAN YAYLASI, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ YOLU, KARTALKAYA YOLU, KAS MAHALLE YOLU, KAŞ YAYLASI, KAŞBIYIKLAR YAYLASI, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KIBRISCIK KARAŞAR YOLU, KILKARA KÖY YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIRAN MAHALLE YOLU, KIYI SK., KIZIK KÖYÜ SARIKAYA MAH, KIZIK SARIKAYA YAYLASI, KIZIK YAYLA YOLU, KIZILAN, KIZILAN SK., KIZILCAÖREN KÖYÜ YOLU, KOCATAŞ SK., KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KORUCUK YUKARI MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖROGLU, KÖROĞLU MAH ÇINAR/1 SOK, KÖSELER KÖY YOLU, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KUTSAL SK., KUZCA KÖY YOLU, KUZCA KÖYÜ, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU, KUZCA KÖYÜ İÇİ YOLU+, KUZCA KÖYÜ YOLU, KÜLTÜR SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET EMİN CERYAN SK., MİMAR SİNAN SK., MUHİTTİN YAMAN SK., MUSASOFULAR YAYLA YOLU, MUSASOFULAR YAYLASI, NADAS KÖYÜ, NADAS KÖYÜ YOLU, NECMETTİN UTKAN, NECMETTİN UTKAN CD., NEVRUZ SK., ORMAN SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖMER DAĞ CD., ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PAZAR CD., PEÇENEK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SANAYİ SK., SANTRAL SK., SARI KAYA KIZIK MAH, SARIKAYA, SARIKAYA KÖY YOLU, SARIKAYA KÖYÜ YOLU, SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN CD., SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SEHIT NEVZAT BATMAZ, SERÇE SK., SOGUKSU MAHALLE YOLU, SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ MERKEZ KÖY YOLU, ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., ŞENER SK., TASLIK KÖY YOLU, TAŞLIK KÖYÜ YOLU, TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KALINCAK YAYLA YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPEKÖY YAYLASI, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULU CD., ULUSOY SK., YALÇIN SK., YALÇIN/1, YAMAN SK., YAYLA SK., YAZ SK., YAZICA KÖY YOLU, YAZICA KÖYÜ YOLU, YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU, YUVA YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.