18 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:22

KOCAELİ ilinde 18 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALI mahallelerinde ATATÜRK CD, ATMACA SK., BABALI ATATÜRK, BABALI LALE, KANARYA SK, MEŞE SK, MEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ mahallelerinde AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde ACILIK, ACILIK SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., EYÜP, EYÜP SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, KOCAKAYMAS mahallelerinde AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE PINAR, ESKİ KANDIRA CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KUZULUK SK., NURCAN SK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMIDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 116., 117. SK., 120., 121., 124. SK., 125. SK., 128., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 134., 136., 137. SK., 140., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 20. SK., 21. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 38., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ARPAÇAY, ARPAÇAY SK., BESIK, BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELİT SK., EMRAH, GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MELTEM, MİNE SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NEŞELİK SK., SARAYBAHÇE SK., SIMGE, SİMGE SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA SK., AKÇAKOCA, AKTOP SK., ALPER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DENIZ, ELEM, ELEM CD., GÖLCE, NEHİR SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1., 38. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 724/1. SK., 729. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2., 730/2. SK., 731. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/4., 735., 735. SK., 735/3., 735/3. SK., 736., 738. SK., 739. SK., 739/1., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 800. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KAZIM KARABEKİR CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, LIMAN, LİMAN CD., SAIDI NURSI, SAIDI NURSI CD., SAİDİ NURSİ CD., ŞEHİTLİK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BOZADA SK., DEMIRCI, DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ISIKLAR, IŞIKLAR, KAMURAN, KAMURAN CD., KARTAL, KORUDERE SK., MÜJDE SK., SEDA SK., SEMİH SK., SERAP SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde EYLÜL SK., SALKIM SÖGÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÖKKUŞAĞI SK., KIRÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde GÖKMAVİ SK., İZMİT SANAYİ SİTESİ 15. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 9. CD., MARTI SK., MAZİ SK., MUCİZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5142. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABAS, KARABAŞ mahallelerinde HATIRA, HATIRA SK., LİMON SK., SANAYI FUARI 6. CD., SANAYİ FUARI 1. CD., SANAYİ FUARI 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABAS, KARABAŞ mahallelerinde SANAYI FUARI 1., SANAYI FUARI 2., SANAYI FUARI 4., SANAYİ FUARI 2. CD., SANAYİ FUARI 4. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİFTLİK SK., FAKÜLTE CD., FURUNCU SK., SAKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, IHSAN, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ SK., YÜCELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Nisan Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR SK., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., FAKÜLTE, FASIL SK., FILIZ, FİLİZ SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., ILIM, INANÇ, İLİM SK., İNANÇ SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROĞLU CD., KÖROĞLU SK., MEMNUN, MEMNUN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., PARK SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Nisan Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ARZU SK., AZRA, AZRA SK., BAYSAL, BAYSAL SK., CEVİZLİK CD., DILRUBA, DİLRUBA SK., FERAY, FERAY SK., FULDEN SK., HAYAT CD., IZGI, RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., VATAN, YAVUZ ÖZER, YAVUZ ÖZER CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, ICADIYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IRSADIYE mahallelerinde YUKARI IRSADIYE MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 504., 649. SK., 649/1., 654. SK., 655., 657., 657. SK., 658. SK., 660. SK., 661. SK., 662. SK., 664. SK., 665. SK., 666. SK., 670. SK., 672., 672. SK., 677. SK., 677/1. SK., 678., 678. SK., 679. SK., 680. SK., 685., 685. SK., 685/1. SK., 686. SK., 688., 688. SK., 694. SK., 695., 695. SK., 696., 697., 697. SK., 698., 699., 703. SK., 705. SK., 827. SK., 830. SK., 833., 834., 834. SK., 864., 864. SK., 865., 865. SK., 869. SK., 870. SK., 871., 871. SK., 873., 873. SK., ALİ FUAT PAŞA CD., CELAL BAYAR CD., CEVDET SUNAY CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., DOSTLAR CD., FAHRI KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK CD., İPEK YOLU BULVAR, KERVANSARAY CD., MEHMET AKIF ERSOY, RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SEHIT ERGIN KOMUT, SIVRITEPE CD., SİVRİTEPE CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2042. SK., 2044. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ESKI KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2067. SK., 2068. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2135. SK., ÇEŞMEALTI CD., SOKULLU CD., UYURSU, UYURSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 203/2. SK., 204. SK., 204/1. SK., 204/2., 204/2. SK., 204/3. SK., 205., 205. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2., 205/2. SK., 206., 206. SK., 207. SK., 207/1., 207/1. SK., 209. SK., 210., 210. SK., 210/1., 211. SK., 212., 212. SK., 213., 213. SK., 214., 214. SK., 216., 216/1. SK., 216/2. SK., 218. SK., 220., 220. SK., 220/2. SK., 222. SK., 222/2. SK., 222/3. SK., 224., 224. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230/3., 231., 231. SK., 235., 237. SK., 239., 239. SK., 239/1., 239/1. SK., 243/1., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 267/5., 269. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL, ASIK VEYSEL CD., AŞIK VEYSEL CD., ISTIKLAL, MURAT ÇOBANOGLU, MURAT ÇOBANOĞLU CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 117/1. SK., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 60. SK., 66. SK., 67/1. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 69., 69. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201. SK., 201/1., 201/1. SK., 202/4. SK., 203. SK., 203/1. SK., 2302/1. SK., 5206., 5206. SK., 5209., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5214., 5214. SK., 5215., 5215. SK., 5216., 5216. SK., 5217., 5217. SK., 5218. SK., 5219. SK., FATIH, FATİH CD., YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5101/1. SK., 5101/2., 5101/2. SK., 5101/3., 5101/6. SK., 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5103/1. SK., 5103/2., 5103/2. SK., 5104. SK., 5106., 5106. SK., 5107., 5107. SK., 5132., 5132. SK., 5132/1. SK., 5137. SK., 5137/2. SK., 5138/1. SK., 5139. SK., 5140., 5140. SK., 5141. SK., 5143., 5143. SK., 5144., 5144. SK., 5149., ALI HAYDAR EFENDI, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., GAZILER, GAZİLER CD., MENDERES, ÖĞRETMENLER CD., SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ADALI, ADALI SK., CEYDA SK., ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., IHLAS, İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, LODOS, LODOS SK., SAMYELİ SK., SEDİR SK., SEVİNDİK SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YELKEN SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, ANADOLU, ANADOLU CD., AYDOGAN, BALCILAR, BUKET, BUKET SK., CANSU SK., ÇAMLICA, ÇAMLICA SK., DERELİ SK., DUYGU SK., EGEMEN, EYMEN, EYMEN SK., KINACI, KINACI SK., MANOLYA, MELIS, MELİS SK., MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., NERMIN, NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., PİRİ REİS CD., PLEVNE, PLEVNE CD., TÜRKCAN SK., UĞUR SK., YENİ AY SK., YONCA, ZÜLÜF, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 18 Nisan Cuma 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3206., 3210., 3218., 3219., 3220., 3221., ARMUTLU SK., DERE SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1. CD., 3422, 3422., CUMHURİYET BULVAR, GAZI MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., ORKİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 524., 524. SK., 533/1., 535/2. SK., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501. SK., 502. SK., 502/1., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504/1. SK., 505., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 513., 514. SK., 515. SK., 520. SK., 522. SK., 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 525. SK., 525/1. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 528/1., 528/1. SK., 530. SK., 531. SK., 531/2. SK., 531/3. SK., 532., 532. SK., 532/1., 532/1. SK., 532/2., 532/3. SK., 533/1. SK., 535., 535. SK., 535/1. SK., 536., 536/1. SK., 536/2., 536/2. SK., 536/3. SK., 537/1., 537/1. SK., 537/3. SK., 537/4. SK., 538., 538. SK., 538/1. SK., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 543. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554., 554. SK., 567. SK., 568., 568. SK., 568/1. SK., 568/2. SK., 570. SK., 573. SK., 573/1., 573/1. SK., 574., 574. SK., 575. SK., 576. SK., 576/1. SK., 577., 577. SK., 578., 578. SK., 616. SK., 618., 618. SK., 618/1. SK., 619., 619. SK., 619/1. SK., 619/2., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., 619/5. SK., 620., 620. SK., 620/1. SK., 620/2., 620/3. SK., 621. SK., 746/2. SK., 748. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 772. SK., 884. SK., 896., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BAHARIYE, BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, SEHIT HALIL KAMIS, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., TOPÇULAR CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HASKÖY SANAYI SITESI, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012., 4012. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4039., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 431, 4439., AĞIL KORUSU SK., AKKAYALAR SK., BAĞLAR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇEŞME SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FETİH SK., GARİPLER SK., GENÇLİK CD., GÜNEŞ SK., KAHYA SK., KORUCU SK., LOKMAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., ÖREN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SARI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 13. SK., 4505. SK, 4513., 4514., 4521. SK., 4522., 6. SK., ÇUKUR SK., D-100 KARAYOLU, KASIMPATI SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404., 4405, 4405., 4406., 4444., 4444. SK, 4445., 4446., 4448., 4471., DEFNE SK., GÜNER SK., MADEN CD., ÖZER SK., SAKA SK., SEZER SK., ŞANTİYE SK, TAVŞANTEPE SK., TOKDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., MEZARLIK SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Nisan Cuma 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MANOLYA SK., MERVE SK., OKUL SK., ÖMÜR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAYA SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TURNA, TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde PLAJ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., IGDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 18 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİN CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.