18 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:22

MANİSA ilinde 18 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:03.097-2025-04-18 15:00:12.941 saatleri arasında Seyit Ahmet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Süleymanlı; İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, burhanettin aydur, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz77, , bağlar, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, bağlar sk, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, NAMIK KEMAL SOKAK, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, Şerifağa Sk., İmamoğlu Sk., Çiçek Sk., Çavuş Sk., Zübeyde Hanım Sk., Zeytinlik Sk., Zambak Sk., Yıldız Sk., Yıldırım Beyazıt Sk., Yunus Emre Sk., Yeni Cami Sk., Yavuz Selim Sk., Yasemin Sk., Tütün Sk., Süleymanlı Mezarlığı İç Yolu, Salih Hoca Sk., Sakarya Cd., Reşatbey Cd., Rasim Sargın Sk., Petrol Sk., Paşalı Sk., Park Yolu, Park Sk., Ortanca Sk., Ordu Cd., Okul Sk., Namık Kemal Sk., Mürsel Paşa Cd., Mithat Paşa Cd., Meşrutiyet Cd., Menderes Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Mahmutağa Sk., Maarif Sk., Lale Sk., Küçük Mehmet Sk., Kocanalı Sk., Kazım Karabekir Sk., Kavracı Sk., Karapınar Sk., Hürriyet Cd., Hacı Tahir Sk., Hacı Süleymanağa Cd., Habıl Hafız Sk., Gül Çk., Gaziosmanpaşa Cd., Fatih Sk., Ekrem Bağgül Sk., Dereli Sk., CENGİZ TOPEL, Akhisar Bergama Yolu, 5 Eylül Cd., dumlu pınar, İsimsiz26, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Medar; İsimsiz91, MEZARLIK YOLU, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz100, İsimsiz103, İsimsiz84, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz130, İsimsiz135, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, maramgozlar sitesi, SÜLEYMANLI ASFALTI, İsimsiz154, İsimsiz152, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz160, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz174, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, fantasya sitesi, İsimsiz192, İsimsiz193, SÜLEYMANLI ASFALTI, İsimsiz197, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz201, İsimsiz202, MEDAR, toki evleri, DEĞİRMEN, değirmen sk, 1. Sk., 11. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 9. Sk., Ak-Yar Konut Yapı Kooperatif İçi Yolu, Akhisar Bergama Yolu, Akhisar Cd., Akın Sk., Fantazya Konut Sitesi İç Yolu, Fatih Sk., Gündoğdu Çk., Kadıdağı Köyü Yolu, KADIDAĞYOLU, Lale Sk., Mersin Sk., Murat Sk., Selim Sk., SÜLEYMANLI ASFALTI, Çay Yolu Sk., Çiçek Sk., Çınar Sk., İlkokul Cd., İstiklal Cd., Şındırgılı Sk., eğitim, İsimsiz151, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, 22/3, İsimsiz89, mezarlık yolu, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, medar, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz64, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, hacılar , murat, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, çiftlik yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz74, İsimsiz1, mezarlık yolu, 23 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Seyit Ahmet; , Akhisar Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Selvili; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, SELVİLİ, Selvili Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Yatağan; Yatağan Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Sünnetçiler; Sünnetçiler Köyü İç Yolu, sünnetçiler, SÜNNETÇİLER, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Çobanhasan; Çobanhasan Köyü İç Yolu, Çobanhasan Köyü Yolu, çobanhasan , İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:19.612-2025-04-18 15:00:27.309 saatleri arasında Süleymanlı OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:46.483-2025-04-18 15:00:56.914 saatleri arasında Atatürk; 352., 346 Sk., 197. Sk., İsimsiz98, İsimsiz96, 533, İsimsiz93, İsimsiz92, , 346, 358. Sk., 357. Sk., 353., 353. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:06.352-2025-04-18 13:00:14.268 saatleri arasında Çavdır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:16.076-2025-04-18 12:00:26.942 saatleri arasında Samsacı; Meram Sk., Arı Sl., Demir Sk., Dübek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Göktaşlı Sk., Karcılar Sk., İsimsiz17, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:16.076-2025-04-18 12:00:26.942 saatleri arasında Cuma; Karcılar Sk., KAYALIK, FEVZİ ÇAKMAK, Göktaşlı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 13:30:57.943-2025-04-18 14:30:06.493 saatleri arasında İnönü; Ergün Sk., TEĞMEN OSMAN, HANÇER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 13:30:57.943-2025-04-18 14:30:06.493 saatleri arasında Atatürk; Zümrüt Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 14:00:37.032-2025-04-18 16:00:42.937 saatleri arasında Kozanlı; İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, Kozanlı Sk., Kozanlı, KOZANLI SK., Kozanlı Sok., İsimsiz44, İsimsiz43, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, Kozanlı Köyü İç Yolu, KOZANLI MH., İsimsiz30, , Kozanlı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:06.352-2025-04-18 13:00:14.268 saatleri arasında Tevfikiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:06.352-2025-04-18 13:00:14.268 saatleri arasında Şair Eşref; Taş Köprü Mvk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:06.352-2025-04-18 13:00:14.268 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:07.131-2025-04-18 15:00:15.824 saatleri arasında Kepenekli; İsimsiz12, İsimsiz11, kepenekli, Kepenekli Köyü Yolu, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, Kepenekli Köyü İç Yolu, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:07.131-2025-04-18 15:00:15.824 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:07.131-2025-04-18 15:00:15.824 saatleri arasında Taşdibi; İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, taşdibi yolu, İsimsiz11, Taşdibi Köyü İç Yolu, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:07.131-2025-04-18 15:00:15.824 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:07.131-2025-04-18 15:00:15.824 saatleri arasında Çakmaklı; Çakmaklı Köyü İç Yolu, Çakmaklı Köyü Yolu, kepenekli, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:30.021-2025-04-18 15:00:43.047 saatleri arasında Gülbahçe; İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, , Gülbahçe Köyü İç Yolu, Üçpınar Yolu, GÜLBAHÇE, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, İsimsiz2, pazarçeşme elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:30.021-2025-04-18 15:00:43.047 saatleri arasında Üçpınar; pazarçeşme, Gülbahçe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:37.702-2025-04-18 15:00:45.365 saatleri arasında Bağyolu; BAĞYOLU, , bağyolu gülbahçe yolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağ yolu iç yolu, çullu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:37.702-2025-04-18 15:00:45.365 saatleri arasında Bostanlar; , BOSTANLAR ÇAMLICA, BAĞYOLU BOSTANLAR, bostanlar iç yolu, bostanlar , Bostanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:37.702-2025-04-18 15:00:45.365 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, çamlıca, İsimsiz6, Çamlıca Kümeevleri, çamlıca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:37.702-2025-04-18 15:00:45.365 saatleri arasında Gülbahçe; bağyolu gülbahçe yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Patıka, , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, BAYRAKTAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Kızıldam; Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Kaşıkçı; BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI, Ptika, İsimsiz84, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Patika, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, ALAN, Patıka, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Bayat; , Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Karakeçili; , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Kılcanlar; , DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Beşeylül; , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:44.299-2025-04-18 11:00:11.186 saatleri arasında Yeşilyurt; , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Karakeçili; Karakeçili, , Karakeçili, Patika, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, MERKEZ, atalan yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Bayat; , Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Kılcanlar; , DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ÇOBAN HASAN, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Kıymık; , Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Karakeçiili Köyü İç Yol, Patika, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Beşeylül; , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Gördes Köprübaşı Yolu, Patika, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, ALAN, Patıka, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:09.42-2025-04-18 17:00:16.882 saatleri arasında Yeşilyurt; , Patika, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, YEŞİLYURT, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, arazi yolu, AKPINAR, Patıka, Patika, Demirci Gördes Yolu, , DAMALTI, kızıldam bademli mevki , yok, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR DAMALTI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Evciler; LEYLEK, Evciler, TURUNÇ, IRMAK, Evciler, YILDIRIM BEYAZIT, GAZİ, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, Evciler, YAŞAR DOĞU, BESTE, Evciler, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, TAŞLI, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, AY YILDIZ, BAYIR, Çağlar, DAĞ, ORHAN GAZİ, Evciler, SALKIM, Evciler, Evciler, Çağlar Cad., Zafer Dogu Caddesi, Patika, Orhan Gazi C.D, Ertuğrul Gazi Sok., BARBAROS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER, Ulgar, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, Ulgar Köyü Yolu, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Şeyhyayla; DARGIL, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, Şeyhyayla, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla İç Köyü, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şehyayla Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Salur; Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR, Salur İç Yol, Salur Köyü İç Yol, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Beşeylül; Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Patıka, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Köseler; Köseler, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, İsimsiz105, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, arazi yolu, Köseler Köyü İç Yolu, Köseler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Kobaklar; KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, Kobaklar, KOBAKLAR, Patika, Kobaklar Köyü İç Yol, Kobaklar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Kızıldam; ÇAM KÖY, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, AKPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam, arazi yolu, Patika, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Kıran; İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Güneşli; HUZUR, ANAFARTALAR, MEHMET AKİF ERSOY, ÖZDEMİRLER, İNCİ, SERÇE, DEĞİRMEN, KARACA, YONCA, KARANFİL, ÇIKMAZ, YUNUS EMRE, IHLAMUR, KELEBEK, SARMAŞIK, YALI, CEMRE, ARI BURUN, iç yolu, KUMRU, TÜTÜN, GÜL, Güneşli, KÜMES, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GAZİ SELAMİ PAZAR, ŞİRİN, ŞHT.SELAMİ SEZER, İSTİKLAL, ÇİTLENBİK, ÇİMEN, ÇİLEK, ÇAĞLAYAN, YAVUZ SULTANSELİM, YARENLER, VATAN, ULUS, SÜMBÜL, PLEVNE, PEKMEZ, PEHLİVANOĞLU, Patika, PARK, PAPATYA, MİMAR SİNAN, MEZARLIKBAŞI, MESİR, MESCİT, LEYLAK, MENDERES, MARTI, KIRLANGIÇ, KOCA CAMİ, KİLİM, KEKİK, KAYALI, KARAOSMANOĞLU, KANARYA, HOCA AHMET YASEVİ, HAVUZ, HALİL YANLIZ, HACI MUSTAFA PAŞA, GÜRERLER, Güneşli Köyü İçyolu, GAZİ SELAMİ PAZAR, FATİH, DESTE, Demirci Gördes Yolu, DAMLA, CUMHURİYET, BÜLBÜL, AYGÜLLER, AY, ATATÜRK, ATA, ARI, ARDIÇ, ARDA, ANADOLU, AKPINAR, AKASYALAR, OTUZ AĞUSTOS, ONDOKUZ MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Gülpınar; Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, GÜLPINAR, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Patika, Gülpınar Köyü İç Yolu, Gülpınar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Efendili; ESENYURT SK, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, MERKEZ, köy iç yolu, Patika, Efendili Köyü İç Yol, Efendili Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Doğanpınar; DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doganpınar Köyü İçi Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Deliçoban; üzümlü yolu, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Patika, Demirci Gördes Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü Yolu, Deli Çoban Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Dargıl; DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, Dargıl, Dargıl Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Çatalarmut; isimsiz, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Benlieli; Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, ARMUT BENLİELİ, ARMUT BENLİELİ, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Patika, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Beğenler; yol, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, MERKEZ, Patika, Beğenler İç Yol, Beğenler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Kaşıkçı; Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Kızıldam; , Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, BAYRAKTAR, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, Patıka, , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Akpınar; Patika, Ptika, İsimsiz84, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI, , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, , Akpınar Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Hüseyni Baba; KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı Köyü Yolu, Patika, , Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 10:00:01.65-2025-04-18 11:00:10.032 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Kulalar; MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:34.893-2025-04-18 17:00:51.316 saatleri arasında Bardakçı; köy iç yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 16:00:51.042-2025-04-18 17:00:00.512 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.