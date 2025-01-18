18 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 18.01.2025 - 09:57

MANİSA ilinde 18 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-18 2025-01-18 09:00:23.222-2025-01-18 15:00:31.222 saatleri arasında Hafsa Sultan; 4807, 4819. Sk., 4821. Sk., 4823. Sk., 4825. Sk., 4827. Sk., 4831. Sk., 4832, 4833. Sk., 4834. Sk., 4835. Sk., 4837, 4840. Sk., 4842. Sk., 4844. Sk., 4846. Sk., 4852. Sk., 4854. Sk., 4856. Sk., 4858. Sk., 4860. Sk., 4864, Özsaruhan Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 09:00:23.222-2025-01-18 15:00:31.222 saatleri arasında Mesir; , İsimsiz34, 5109. Sk., 5111. Sk., 5114. Sk., 5115. Sk., 5119. Sk., 5121. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 09:00:23.222-2025-01-18 15:00:31.222 saatleri arasında Fatih; 4837, 4858. Sk., 4860. Sk., 4862. Sk., 4901. Sk., 4903. Sk., 4907. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 09:00:59.385-2025-01-18 15:00:56.038 saatleri arasında Gökçeler; İsimsiz18, gökçeler, , yayla 1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, yayla 1, İsimsiz14, YAYLA, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, yayla_1, GÖKÇELER KÖYÜ İÇ YOLU, gökçeler sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 09:00:59.385-2025-01-18 15:00:56.038 saatleri arasında Karakoca; , karakoca köy içi sk, SARIKAYA, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, SARIKAYA, İsimsiz9, Karakoca Köyü İç Yolu, Karakoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 09:00:59.385-2025-01-18 15:00:56.038 saatleri arasında Kayapınar; , İsimsiz1, Yukarı Kayapınar Küme Evleri, y.kayapınar, Yukarı Kayapınar Küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 12:00:30.757-2025-01-18 15:00:39.422 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , 6266. Sk., 6262. Sk., 6249. Sk., 6247, 6246. Sk., 6243. Sk., 6242, 6240, 6238. Sk., 6237, 6236, 6233, 6231, 6230. Sk., 6229. Sk., 6225. Sk., 6223 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-18 2025-01-18 09:00:28.926-2025-01-18 15:00:46.563 saatleri arasında Namazgah; CEYLAN, BURHAN DOĞAN, Seden Sk., PEKİN, MELİS, İsimsiz5, ŞİRİN, Çimen Sk., ÇAĞATAY, ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-18 2025-01-18 09:00:56.293-2025-01-18 15:00:04.479 saatleri arasında Yenipazar; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 09:00:56.293-2025-01-18 15:00:04.479 saatleri arasında Çukuroba; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, Aşağıçukuroba Köyü Yolu, Aşağıçukuroba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz63, İsimsiz69, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz77, İsimsiz32, yeni köy iç yol, Yeniköy Köyü İç Yolu, İsimsiz37, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Çaypınar; İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, 46. Sk., Çaypınar Köyü Yolu, Çaypınar Köyü İç Yolu, MUSLUK GEDİĞİ, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Çamurhamamı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Başlıoğlu; İsimsiz146, Başlıoğlu Köyü İç Yolu, Başlıoğlu Köyü Yolu, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Sart; , İsimsiz4, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Şirinyer; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Şirinyer Köyü Yolu, Şirinyer Köyü İç Yolu, İsimsiz134 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 16:00:56.023-2025-01-18 18:00:11.006 saatleri arasında Yılmaz; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 16:00:56.023-2025-01-18 18:00:11.006 saatleri arasında Çökelek; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-18 2025-01-18 09:30:00.201-2025-01-18 11:00:00.897 saatleri arasında Dağhacıyusuf; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 15:30:00.026-2025-01-18 17:30:00.908 saatleri arasında Dağhacıyusuf; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-18 2025-01-18 10:00:01.279-2025-01-18 16:00:27.342 saatleri arasında İncesu; Patika, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, isimsiz17, incesu, , İncesu Köyü Yolu, İncesu Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:01.279-2025-01-18 16:00:27.342 saatleri arasında Kavacık; , İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:01.279-2025-01-18 16:00:27.342 saatleri arasında Sandal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Baktırlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-18 2025-01-18 10:00:18.259-2025-01-18 12:00:25.007 saatleri arasında Karaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.