18 şehir hastanesine dört ayda 57 milyar TL kira

Kamu özel işbirliği projeleri ile yurttaşın cebindeki para yandaş firmaların kasasına akmaya devam ediyor. Yurttaş ekonomik darboğazdayken Kamu özel işbirliği ile yapımı tamamlanan şehir hastanelerinin kira ve bakım maliyetleri her yıl katlanarak artıyor. 18 şehir hastanesi için yapımcı firmalara 2025 yılının ilk dört ayında kira ve hizmet bedeli olarak 42 milyar 580 milyon lira ödenirken bu miktar 2026’nın ilk dört ayında 15 milyar lira artarak 57 milyar 562 milyon liraya ulaştı.

‘14 MİLYON EMEKLİ İKRAMİYESİNE DENK’

Cumhuriyet’e konuşan ve firmalara ödenen destek payının günde 479 milyonu aştığını belirten CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Yani iktidar her gün yaklaşık 17 bin asgari ücret maaşını 7 şirkete ödüyor” dedi. Ödenen miktarın, 14 milyon 390 bin emeklinin bayram ikramiyesine denk geldiğini vurgulayan Kara, “Emekçi istediğinde bütçe yok diyenler Hazine’nin kapısını yandaşa açmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

2026 yılı için yalnızca bütçe, 136 milyar 148 milyon lira olduğunu ve bu miktarın Sağlık Bakanlığı bütçesinin neredeyse yüzde 10’u olduğunu söyleyen Kara, “Geçen yıl bu firmalara bütçede planlanandan 111 milyar lira daha fazla ödeme yapılmıştı. 2026 için planlanan 136 milyar liranın da 150 milyar lirayı aşacağını şimdiden görebiliyoruz. Bütçedeki kara delik büyüyor ve bu kara delik adeta yurttaşların parasını cebinden çekiyor” ifadelerini kullandı.