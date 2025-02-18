18 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:46

İZMİR ilinde 18 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 08:00:38.783-2025-02-18 12:00:47.649 saatleri arasında Huzur; Yiğit Sk., Timurcan Sk., Mithatpaşa Cd., Kumru Sk., Açelya Sk., Açelyam Sk., Ful Sk., Öğretmenler Sk., Gaffar Okkan Parkı İçi Yolu, Ören Parkı İçi Yolu, , Saffet Baba Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 08:00:50.857-2025-02-18 12:00:00.407 saatleri arasında Altıevler; İlkkurşun Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Erdal Eren Sk., Halide Edip Adıvar Sk., Bülent Ecevit, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 13:00:06.205-2025-02-18 17:00:13.508 saatleri arasında Çatalkaya; Tuna, Edipbey Sk., Gökberk Sk., Kültür Sk., Ozan, Özgür Sk., Özgür, Çilek Sk., Çağdaş Sk., Tuna Cd., Çavuşoğlu Sk., Bayır Sk., İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 13:00:49.455-2025-02-18 17:00:57.465 saatleri arasında Ilıca; Karakızlı Sk., Kırlangıç Sk., Ufuk Sk., , Zeytin Sk., Bodur Sk., Sarışın Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.1-2025-02-18 17:00:00.403 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; İnlik Çarşıklı Kümeevleri, , Namazgah Sk., SULUK KÜMEEVLER, AYDERESİ SULUK KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.1-2025-02-18 17:00:00.403 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; , Namazgah Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Cumalı; , Cumalı Köyü, Cumalı Köyü İç Yolu, Cumalı Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz18, cumalı yolu kümeevler, CUMALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Dereköy; , 4004. Sk., Dereköy Köyü İç Yolu, Dereköy Yolu, Gökyaka, İsimsiz10, İsimsiz53, İsimsiz85, İsimsiz87, 4004, DEREKÖY YOLU KÜME EVLER, DEREKÖY YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Gökyaka; , Gökyaka Köy İçi Yolu, Gökyaka Köyü İç Yolu, Gökyaka Yolu, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Kümeevler, Gökyaka Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Vişneli; , 4002. Sk., 4003. Sk., 4005. Sk., Aşağı Vişneli Yolu, Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk., İsimsiz2, İsimsiz7, 4011, İsimsiz103, İsimsiz15, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz37, İsimsiz8, İsimsiz28, 4001. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., Vişneli Köyü İç Yolu, 4010, 4001 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Yeşilköy; , Yeşilköy Köyü İç Yolu, Yeşilköy Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz38, , İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Çınardibi; , İsimsiz17, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz37, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz99, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz122, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, Armutlu Yolu, Köy İç Yolu, Osmaniye Köyü, Osmaniye Köyüçınardibi Köyü, Çınardibi Köyü, Çınardibi Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Dernekli; , Dernekli Yolu, Mersinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Osmanlar; İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.244-2025-02-18 16:00:00.379 saatleri arasında Sadıkpaşa; ATATÜRK, Tuzcuoğlu Sk., MENDERES, HANİFE ÖĞRETMEN, , Akşin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.244-2025-02-18 16:00:00.379 saatleri arasında Fatih; ATATÜRK, MENDERES, ONART, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz75, Toros Cd., Uludağ Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.244-2025-02-18 16:00:00.379 saatleri arasında Mithatpaşa; HANİFE ÖĞRETMEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.399-2025-02-18 17:00:00.855 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.421-2025-02-18 15:00:00.028 saatleri arasında Şemikler; 6295/1. Sk., 6295/4. Sk., , 6245. Sk., 6246. Sk., 6260. Sk., 6267. Sk., 6275. Sk., 6295. Sk., 6295/5. Sk., 1671, 6294 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.421-2025-02-18 15:00:00.028 saatleri arasında Yalı; 1671 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 09:00:00.951-2025-02-18 15:00:00.947 saatleri arasında Şemikler; , 6221/3. Sk., 6276/6. Sk., 6276/5. Sk., 6276/4. Sk., 6276/3. Sk., 6276/7, 6276/1. Sk., 6282. Sk., 6276. Sk., 6275. Sk., 6268. Sk., 6221/2. Sk., 6215. Sk., İsimsiz8, Anadolu Cd., 6283/1. Sk., 6283. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.877-2025-02-18 16:00:00.785 saatleri arasında Bostanlı; 1810/1. Sk., Şehitler Blv., Cemal Gürsel Cd., Cemal Gürsel, Cemal Bülbül Sk., Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., 1811. Sk., 1809. Sk., 1787/1. Sk., 1735. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Dirmil; Küllü Sk., , İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Aydınlık Sk., İsimsiz17, Aydınlık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz28, İsimsiz131, İsimsiz36, ÇEŞMEALTI, GAZİ CD., İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz53, İsimsiz66, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz87, 9000/2, çeşmealtı , Çeşmealtı, Topraklık, Aldaş Sk., Alparslan Sk., Ata Cd., Aydınlık Sk., Aşağı Çeşme Sk., Balcı Sk., Beste Sk., Depo Sk., Değirmendere Sk., Dutlu Sk., Döşemelik Sk., Fetih Sk., Gazi Cd., Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Irmak Sk., Kardelen Sk., Kayalık Sk., Korucuk Köyü, Kurtlar Sk., Kınalı Sk., Mevlana Sk., Mezarlık Sk., Molla Sk., Narlık Sk., Okul Sk., Songül Sk., Soykan Çk., Yağhaneler Sk., Zincirli Sk., Çeşme Sk., gazi, GAZİ, ATA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Çamlıca; İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz64, İsimsiz65, Çamlıca Köyü İç Yolu, çamlıca küme evleri yolu, , ÇAMLICA YOLU, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz17, Çamlıca Köyü İç Yolu, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Dağteke; , İsimsiz10, İsimsiz52, 6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dağtekke Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Düverlik; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz22, DÜVERLİK YOLU, İsimsiz37, İsimsiz9, düverlik yolu küme evleri, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz49, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz48, İsimsiz50, İBİLİ TEPESİ, Düverlik Köyü İç Yolu, düverlik yolu, düverlik köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Helvacı; , İsimsiz47, İsimsiz67, düverlik küme evleri yolu, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz181, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz105, 6332/1, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz208, İsimsiz74, 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292. Sk., 6293. Sk., 6285 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; , İsimsiz36, Yel Değirmeni Cd., Çamlık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.212-2025-02-18 17:00:00.373 saatleri arasında Ormanköy; , İsimsiz71, 6331/1, İsimsiz86, İsimsiz87, 6332 Sk., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz169, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz176, İsimsiz187, İsimsiz192, İsimsiz195, İsimsiz196, İsimsiz197, İsimsiz201, İsimsiz202, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz207, 6330. Sk., 6331. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6330/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Karaot; İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz1, , 007, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Dağkızılca; 6208/1, 6213/3, 6217, 6180/8, 6208/2, Yukarı Alan Kümesi, Philsa Cd., Elmalı Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6211. Sk., 6210. Sk., 6209. Sk., 6208. Sk., 6207. Sk., 6206. Sk., 6205. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6201. Sk., 6180. Sk., 23. Sk., 6216, 6213/4, , YUKARI ALAN KÜMESİ, 6211/2, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 6218/1, İsimsiz71, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz85, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz102, İsimsiz104, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz111, İsimsiz114, İsimsiz115, SEYİRTEPE, İsimsiz118, İsimsiz119, 6211/2 Sk., İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz140, İsimsiz83, 6208/4 Sk., İsimsiz86, yukarı alan kümesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Bozköy; , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz85, 6165/2 Sk., 6168 Sk., 6160/2, 6168 Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., 6163 Sk., 6164. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6167. Sk., 6160, 6165/2, 6165/3, 6168, 6163, 6165/1, 6162 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Çakırbeyli; , 6008/2, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz48, İsimsiz49, 6180/4 Sk., 6191/1 Sk., 6180/6 Sk., isimsiz, 6180/4, 6180. Sk., 6180/10 Sk., 6180/18, 6180/19, Bahçelievler Sk., Burhan Bey Cd., Cami Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gazi Sk., Gokce Sk., Göktepe Sk., Hayıtlı Sk., Kara Ayşe Sk., Koreli Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Nergiz Sk., OSMAN GAZİ, Oğuzlar Cd., Philsa Cd., Yonca Sk., Yukarı Çeşme Sk., İstiklal Cd., 6180/11, 6180sok, 6180/1, 6180/2, 6190 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Karakızlar; İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Saipler; Saipler Köyü İç Yolu, Philsa Cd., 6165. Sk., 2600 Sk., İsimsiz34, İsimsiz33, 2603/1 Sk., İsimsiz4, 2602, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.273-2025-02-18 14:00:00.129 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz103, 8076/1 Sk., 8077/1, 8083, 8076/3, 8020/1, İsimsiz59, 8076 Sk., 8028. Sk., 8026. Sk., , İsimsiz82, KUŞÇULAR, 8077 Sk., İsimsiz44, 8020, 8022, 8032/2, 8032/4, 8032/3, 8032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.283-2025-02-18 17:00:00.098 saatleri arasında Gedik; KATRANDERE, İsimsiz90, İsimsiz92, Merkez, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, DUTLUDERE, , KATRANDERE, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, KATRANDERE, İsimsiz17, İsimsiz18, MERKEZ, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, KATRANDERE, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, KATRANDERE, KATRANDERE, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, DUTLUDERE, İsimsiz49, KATRANDERE, İsimsiz52, KATRANDERE, KATRANDERE, MERKEZ, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, MERKEZ, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.283-2025-02-18 17:00:00.098 saatleri arasında Ceritler; YÖRÜKLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.283-2025-02-18 17:00:00.098 saatleri arasında Karabağ; İsimsiz21, İsimsiz111, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, KARABAĞ, SEKİ, İSKAN, , İsimsiz1, SEKİ, SEKİ, İsimsiz4, İsimsiz6, İSKAN, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz18, YÖRÜKLER, İsimsiz20, SEKİ, İSKAN, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.283-2025-02-18 17:00:00.098 saatleri arasında Saçlı; İsimsiz3, SAÇLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.283-2025-02-18 17:00:00.098 saatleri arasında Veliler; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.283-2025-02-18 17:00:00.098 saatleri arasında Hisar; , Kocahisar, İsimsiz66, KOCAHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.581-2025-02-18 12:00:00.797 saatleri arasında Çandarlı; Bimeyko 60, Bimeyko 64, Bimeyko 62, BİMEYKO 66, Bimeyko 58, Bimeyko 54, Bimeyko 49 Sk., İsimsiz940, İsimsiz938, İsimsiz885 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.706-2025-02-18 17:00:00.015 saatleri arasında Doğancılar; İsimsiz120 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.926-2025-02-18 16:00:00.187 saatleri arasında Değirmendere; 30 ağustos, Seyit Bey Sk., Kaygısız Sk., Sinema Sk., Çınar Sk., ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ, 2713, 2720, MÜFTÜLER, MUHİTTİN SUCU, Mandıra Gç., KONAK ÇIKMAZI, ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR, KAŞIKÇI, Kaygısız, Gediz Sk., Emir Çk., DEMİRTAŞ, DEĞİRMENDERE CAMİ, Bahar Çk., 30 AĞUSTOS, 2718, 23 Nisan Cd., 2727, 2734, 2701/1, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.926-2025-02-18 16:00:00.187 saatleri arasında Yayla; , 2547 Sk., İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, 2540, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz46, İsimsiz74, İsimsiz100, 2518/1, İsimsiz115, İsimsiz118, İsimsiz119, 2522, HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2540/1, 2539, 2518/1, Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, 2359. Sk., 2501. Sk., 2502. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2513, 2528. Sk., 2540. Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, Faik Bey Sk., Hacı Hafız Sk., HASIR, KALENBEDEN ÇIKMAZI, Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkur Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Çınarlı Kuyu Cd., İkiz Mezar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk., 2519, 2542, 2533, Şehit Mehmet Çağlar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.926-2025-02-18 16:00:00.187 saatleri arasında Göktepe; Manisa Cd., Kırmahalle Yolu Sk., 2636, İsimsiz339, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-18 2025-02-18 10:00:00.926-2025-02-18 16:00:00.187 saatleri arasında Emiralem Merkez; , 2605, İsimsiz1, İsimsiz26, Eski Emiralem Yolu, isimsizz111, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İsimsiz28, 2602 Sk., HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN, 2605, 2623/1, 2606, 2601. Sk., 2603. Sk., 9 EYLÜL KURTULUŞ, Alşen Sk., Defne Sk., Emek Sk., Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk., Köy İçi, Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sümbül Sk., Türker Sk., Yeni Camii Sk., Çaylı Sk., İstasyon Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.