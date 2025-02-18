18 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:46

KOCAELİ ilinde 18 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, ÇIRAKLI, DIKENLI, DİKENLİ, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAGÖLLÜ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde MEHMET GÜNEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HARMANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Şubat Salı 12:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, KÖRFEZ, PAZARKÖY, YUKARI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 105. CD., 107. CD., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1148. SK., 1149. SK., 201. CD., 202 CD., 202. CD., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2125., 3023. SK., 3032., 3032. SK., 3089, 3142. SK., 3144. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., AKIN, AKYÜZ SK., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATAK, ATILLA, ATİLLA SK., AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., CENNET, CENNET SK., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇİFTLİK CD., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., ERTUĞRULGAZİ SK., EZGİ SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., GÖKTÜRK SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HARBİŞ CD., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., I.BAYRAKTAR, INCE, İ.BAYRAKTAR CD., KADEMDERE SK., KADER, KARAPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., MANDIRA CD., NAİL AYDIN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, ÖZKANLI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARIKUM CD., TEPEBAŞI SK., TOPRAK SK, TURAN SK., TÜRKMENOĞLU SK., YÜKSEL SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AVLANBAG, AVLANBAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TOPÇULAR, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 224. SK., 226. SK., 228., 233. SK., 265., 269. SK., 271. SK., 341. SK., 344. SK., 715. SK., 716. SK., 858., 862. SK., 863., 9., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKENT-5 SİTESİ YOLU SK, ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PIR SULTAN, SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SARAYLI CD., SOKULLU, SOKULLU CD., SULTANBABA CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3135 SK., ÇİFTLİK SK., DURUSU, DURUSU SK., FURKAN, GELİNCİK PINARI CD., GÜREL, SEHIT ALAATTIN YUNAK, ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Şubat Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3126., 3126. SK., 3149., 3149. SK., AHMET YESEVİ CD., GARİPLER SK., SABAHATTİN ZAİM CD., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., VELİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNKÖY mahallelerinde 604/1. SK., 611. SK., 646. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKBABA SK., AKKAYA, ANITLAR SK., ARKA SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATLAS, AY SK., AYAZKÖY SK., BADEMCİ SK., BAHÇELER, BAYINDIR, BERRAK SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DESTAN, DESTAN SK., ERIKLI, FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GELISIM, GÜLTEKİN SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KARADENİZ SK., KARASU SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KISIKLI SK., KUYTU SK., MASHAR, MASHAR SK., MİROĞLU CD., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., SARI SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SOYCAN SK., ŞİFA SK., ŞİRİNAĞA CD., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKSEMSEDDIN, ARZUM, BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI YENER TASKIN, GENÇLIK, HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK, PUMA SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN, KETENCILER, UZUNTARLA mahallelerinde 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI, BALKANLI SK., BEYSEHIR, BEYŞEHİR SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAĞATAY SK., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., FİRUZE CD., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAGI, GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., GÜRGEN YATAK YOLU, GÜZELCE, HANLI SK., HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., İSKELE SK., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KÖSE SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MANZARA, MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NAZENDE, NAZENDE SK., NECATİ KOCAAĞA SK., ORMAN SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHİL SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., UHUT, UHUT CD., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK., YILDIR SK., YUKARI MEVKII, YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., AYNUR SK., BARIŞ SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİNDALLI SK., BOZKURT SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DERVİŞ SK., DILEK, DİLEK SK., DUMLUPINAR SK., EKİM SK, EYÜP SULTAN SK., FERAH, FERAH SK., FIDAN, GAMZELI, GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., GÜRÜN, GÜRÜN SK., İLİM CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAVAL SK., KUMLUK, KUMLUK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., NADIR, NADİR SK., NAMLI SK., NEYZEN SK., OLCAY SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ. CD., ÖZBILEN, RÜYA SK., SAKİN SK., SELİMİYE CD., SENER SK., SERGEN SK., SEZER, SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SUNA, SUNA SK., ŞAŞMAZ SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., YASA, YASA SK., YAVUZ, YÖRÜK SK., ZEBRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AHUDUDU SK., AKARLAR SK., AKÇAAĞAÇ SK., ALİ EFENDİ SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANADOLU SK., ARALIK SK., ASIL SK., ASIR SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAKIR SK., BAKKAL SK., BALCILAR SK., BARUT, BARUT SK., BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BUKET SK., CESUR, DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMET SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERBENT FATİH CD., DERMAN SK., DERNEK, DERNEK SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST, EBEGÜMECİ SK., EKVATOR, EKVATOR SK., ELVEDA SK., FISTIK SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜMÜŞ SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., HALK, HALK SK., HAS SK., HASKÖY SK., HATIRA SK., HEYBE, ILICA SK., İZMİT CD., KADEM, KADEM SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KINIK SK., KIRGIZLAR SK., KIRMALAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUŞBURNU SK., KUŞKONMAZ SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MAZİ SK., MECİT SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MELEK SUYU CD., MESCİT SK., MILLI EGEMENLIK, MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİSLER SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NEŞE SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖMERAĞA SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ÖZKOÇ SK., ROKA, ROKA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAHINTEPE, SAKA SK., SAKIZ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEF SK., SEDEFLİ SK., SEMT, SEMT SK., SERIN, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİCİM SK., SİMSAR SK., SÖNMEZLER SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., TARÇIN SK., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TURKUAZ SK., TUZLA, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YASEMİN SK., YENI, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZERDECAL SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 20. SK., 21. SK., 24. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 4. SK., 5. SK., 7. SK., AKASYA SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMBAR, ASIR, AŞIR SK., ATATÜRK CD., AYKANAT, AYKANAT SK., BAHAR SK., BAYIR, BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., CAMİ SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI KISLA, CEBECI YONCA, CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇUKURDERE, DEMOKRASI, DUTLAR SK., EKŞİ SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GEZİCİ SK., GÖKDAG, GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNEŞ SK., ILAYDA, İNCE SK., KARAYEL SK., KARŞILAR SK., KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KILIÇ SK., KINALI, KIR SK., KIROĞLU, KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., MERKEZ, MESE, MEŞE SK., MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR SK., ÖZCAN SK., PEMBE KAYALIK, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SAKARYA SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR CD., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., UFUK, UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BAYLAN SK., BAYRAK, BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SEKER, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM, ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANARYA SK., KANBEL SK., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KAYALI SK., KERVAN SK., KINA, KINA SK., KORKMAZ SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MERVE SK., MURAT SK., NAZ SK., NILÜFER, ORMAN. SK., ORUÇ SK., OZAN SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., SÜLÜN, ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., VATAN, VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde AKTAŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BALIKÇI SK., DINÇ, GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜNER SK., KARANFİL SK., MERT SK., NAZ, ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., ŞENOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, GEBESLER, GEBEŞLER, HACIŞEYH, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde ADNAN KORAL, AFAK SK., ALA, ALA SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU.. CD., DERE KENARI SK., ELIBOL, FIL, FİL, FİL SK., GENÇ ALİ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HAZAR, İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KOCAMAN SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., MAHMUT ÇAVUS, MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI IRADE, MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., NİĞBOLU SK., NURLU, NURLU SK., OĞUL SK., ÖMER ALİ KESKİN SK., SAKIR HOCA, SEYFİ SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAGCI, BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BASKÖY, DAR SK., DİLMEN SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., HATMI ÇIÇEGI, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., KOCAMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MESAN SK., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., PREVEZE, PREVEZE CD., SALİH OSMANLI SK., TERTİP SK., TUNABOYU CD., YENİ YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGEL mahallelerinde ANDAÇ, ANDAÇ SK., BAHADIR, BAHADIR SK., ÇELENK SK., ÇİSEM SK., ELFIDA, ELMAS HANIM SK., ENDER SK., ERKIN, ERKİN SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİÇEKLER SK., ELMALI, ILIM, ORDULU, ORDULU CD., TÜRKMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., AĞLAK SK., ALADAĞ SK., AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜLGE, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GÜNDÜZ SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, IÇ, İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KISLA, KRISTAL, LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., NANELI, NANELİ SK., ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., PAMUK SK., RAMPA, REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TEPE, TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., VAROL SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA, TAHTALI mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde GÜNBATIMI, GÜNBATIMI SK., KARTOPU SK., OLUK SK., YALÇIN, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BOZADA SK., CANSU SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., HAN SK., ISIKLAR, IŞIKLAR, KAMURAN, KAMURAN CD., KARTAL, KORUDERE SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SEMİH SK., SERAP SK., TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN SK., CÖMERT SK., DERİN SK., HASIR SK., ISTIKLAL., MECIDIYE ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRDERE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde BADE SK., BEKIR, BEKİR SK., GEÇER SK., HACI OSMAN SK., KALEMCİOĞLU SK., KARAAĞAÇ SK., SABIR SK., SEHIT KAZIM, ŞEHİT KAZIM CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde ÇETİNKAYA SK., ESELER, FATİH SK., HACI MAHMUT SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde MESUT TEKKE, MESUT TEKKE SK., MÜCAHİT SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1428. SK., 1429. SK., 1430. SK., 1431. SK., 1432. SK., 1456. SK., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416., 1416. SK., 1418. SK., 1419. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3252., 3253. SK., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., DERE SK., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.