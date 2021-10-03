18 yaşındaki Aleyna yaşamına son verdi: İsmini verdikleri serbest bırakıldı

Aleyna A.'nın "Ölümümden G. A. sorumludur" yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba G. A. ile oğlu G. A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Aleyna'nın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

"FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI" İDDİASI

İddiaya göre Aleyna A.'nın G. A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır'da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki G. A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna’nın fotoğraflarını gördü.

Aleyna’ya ulaşan G. A., ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yaptı. Yaşanan olay sonrası bunalıma girdiği iddia edilen Aleyna A. yaşamına son verdi.

Aleyna’nın cinsel saldırya maruz bırakılıp bırakılmadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.