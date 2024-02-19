18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu
İzmir’in Bornova ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin su kanalında cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliğinin S.B. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Göz Atın
Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde S.B.’nin yakınında bir tabanca olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı