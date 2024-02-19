18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:33

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:33

Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliğinin S.B. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde S.B.’nin yakınında bir tabanca olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.