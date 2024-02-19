18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde, 18 yaşındaki bir gencin su kanalında cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:33
18 yaşındaki gencin cansız bedeni su kanalında bulundu
Abone Ol google-news

Olay, saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimliğinin S.B. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Göz Atın
Bahçelievler’de bir haftada 2 ceset: Annesine 'intihar' içerikli mesaj atmış!

Bahçelievler’de bir haftada 2 ceset: Annesine 'intihar' içerikli mesaj atmış!
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerde S.B.’nin yakınında bir tabanca olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Bornova haberleri genç haberleri ceset haberleri sulama kanalı haberleri

İlgili Haberler

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu
Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı hastanenin tuvaletinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşçiler göçük altındayken 4 günde 190 futbol sahası büyüklüğünde 11 madene onay!

İşçiler göçük altındayken 4 günde 190 futbol sahası büyüklüğünde 11 madene onay!
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor
Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı? Merkez Bankası’nın döviz kuru stratejisi!

Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı? Merkez Bankası’nın döviz kuru stratejisi!
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini anlattı

İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini anlattı
Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’

Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’
'Tat' kaçıran iflas: 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu

'Tat' kaçıran iflas: 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

Sultan II. Abdülhamid’in torunu İstanbul’da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu