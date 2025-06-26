18 yaşındaki Oya karnındaki bebeğiyle katledildi... Budak'ın katili 'İyi ki yaptım' demiş

Olay dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a 'ismi öğrenilemeyen' bir kişi cinsel istismarda bulundu; Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5,5 aylık hamile Budak'a ateş etti.

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla olay yerinden kaçarken, sesleri duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





OYA BUDAK HAYATINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

AMCASININ EVİNDE YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Samet T.'nin Bağcılar’da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar’daki amcası Aytekin T.’nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. ve saklanmasına yardım eden amcası Aytekin T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.









"İYİ YAPTIM"

Olay yerinden otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar'da amcası Aytekin T.'nin evinde saldırıda kullandığı silahla yakalandı; emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. ve amcası Aytekin T. adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Samet T., gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna "İyi yaptım" diye yanıt verdi.

Samet T.'nin Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde 5 ay önce kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söylediği öğrenildi.





"DOLAŞMAYA GİDİYORUZ"

Hamileliğini nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet T.'nin ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp oradan kaçtım" dediği öğrenildi.