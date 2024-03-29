180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 20 tutuklama

Mersin polisinin, bilinen alışveriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yaparak 180 milyon lira haksız kazanç elde eden çeteyi çökertti, yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:31
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 20 tutuklama
Abone Ol google-news

Haksız kazanç elde eden şahısların paraları aklamak için döviz ve altına çevirdiğine ait görüntüler de operasyon kapsamında ele geçirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Polisin planlı çalışmasında Facebook Market Palace ve bilinen sitelerin sahte linkini üretmek sureti ile bungalov ev, elektrikli ev aletleri ilanları veren, sahte hukuk bürosundan uzlaştırmacı olarak arayarak para talep eden ve internet sitelerinden araç almak isteyen kişileri sazan sarmalı yöntemi ile organize bir şekilde dolandıran şüphelileri belirledi.

Şüphelilerin bu yöntemle 180 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini tespit eden polis 4 gün öne Mersin merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyette ifadeleri tamamlandı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 10'u ev hapsi alırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Polisin teknik takip çalışmasında şüphelilerin güven sağladıkları vatandaşlardan paraları aldıktan sonra döviz büroları ve sarraflara götürdükleri belirlenmişti. Nakit parayı altın ve dövize çevirdiği belirlenen şüphelilerin o anlara ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan zanlıların ortaya çıkan görüntüsünde mağdurlardan dolandırıp nakit olarak getirdikleri yüklü miktardaki TL'yi altın ve dövize çevirdiği anlar yer almıştı. 


Emniyet Müdürlüğü haberleri gözaltı haberleri İl Emniyet Müdürlüğü haberleri haksız kazanç haberleri Mersin haberleri Sazan Sarmalı haberleri

İlgili Haberler

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezası

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezası
İsviçre’deki bankadan kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 15 gözaltı

İsviçre’deki bankadan kredi vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon: 15 gözaltı
Hazine arazisi satışıyla milyonluk dolandırıcılık!

Hazine arazisi satışıyla milyonluk dolandırıcılık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Bağış parası olarak verdim’

‘Bağış parası olarak verdim’
Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!

Xabi Alonso, Liverpool için kararını verdi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı
Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?
Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Karabük Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti

CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray’da Zaniolo gelişmesi!