19 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:14

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:14

MANİSA ilinde 19 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 09:00:35.824-2024-09-19 15:00:47.534 saatleri arasında Kılavuzlar; İsimsiz59, Demirci Gördes Yolu, Kılavuzlar Köyü İç Yolu, Salihli Simav Yolu, İsimsiz60, İç Yol, İsimsiz13, , İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz55, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Çamlıca; İsimsiz3, çamlıca, İsimsiz6, Çamlıca Kümeevleri, çamlıca, , İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Gülbahçe; , gülbahçe, İsimsiz2, pazarçeşme, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, bağyolu gülbahçe yolu, Gülbahçe Köyü İç Yolu, Üçpınar Yolu, GÜLBAHÇE, gülbahçe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Kocakoru; , İsimsiz3, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Sarma; , İsimsiz2, İsimsiz3, KALEKÖY SARMA, İsimsiz5, sarma, Sarma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Üçpınar; , pazarçeşme, İsimsiz16, İsimsiz18, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz32, özlem, nazire, pınar, sengör, demir sk, İsimsiz49, harmanyeri, İsimsiz54, İsimsiz55, irlik, İsimsiz59, MEVSİM, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, harmanyeri, büyükarpaçay, mezarlık, çamlık, defne sokak, cemile nine, lale sk, balkan, ZAMBAK, DEVECİ, kabristan, yeniüçpınar, lale, 1. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 4. Aralık Sk., Ara Sk., Bahar Sk., Barış Sk., Demir Sk., Dere Sk., Değirmenci Sk., Fatma Hanım Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Gümüş Sk., Karakol Sk., Katip Sk., Küçükçayiçi Sk., Manav Sk., MERKEZ, Mert Sk., Mezarlık Sk., NAZİRE, Okul Sk., Paşa Sk., Poyraz Sk., PINAR, Sümbül Sk., Sırmalı Sk., Tabanca Sk., Tunç Sk., Yağmur Sk., Çeşme Sk., Üçpınar Yolu, İnönü Cd., İçen Sk., Şengör Sk., YASEMİN, lale, mezarlık, balkan, fevzi çakmak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Muradiye; , MUHASEBE, karahayıt kümeevler, İsimsiz150, egitmen, TARLA, FABRİKA, İSTASYON ÇIKMAZI, DURMUŞ ÇIKMAZI, TARLA, BARIŞ, DURMUŞ Çk., MANOLYA, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, 95, 1, gökdu kümeevler, göksu kümeevler, 410, 403, manolya, 21. Sk., 38, 400. Sk., 405. Sk., 75, 77, 85, 87, UMUT, BAHÇE, Barış Sk., Bülbül Sk., Defne Sk., Durmu Çk., Fabrika Sk., FAZLIBEY, GEDİZ, Hüseyinbey Sk., zümrüt, Karataş Sk., yağhane, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, MERCAN, Meriç Sk., OKUL, PEHLİVAN, Posta Sk., Revir Çk., fırın, TARLA, TÜMEN, Yorğancı Sk., ZÜBEYDE HANIM, Çavuş Sk., Çullu Cd., Ödemiş Sk., İSTASYON, Şahane Sk., 83, İZCİ, 403, ATA, 410, 79. Sk., çavuş, VATAN, 404 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , karacaahmet.., İsimsiz1, karacaahmet, İsimsiz36, karacaahmet küme evleri, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Bağyolu; , İsimsiz5, karayağıt, İsimsiz1, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bagyolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, çullu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Beydere; İsimsiz1, Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Evrenos; , evrenos, evrenos, evrenos_, evrenos__ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Karaali; , İsimsiz187, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz188, İsimsiz189, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, ARAZİ, İsimsiz13, İsimsiz14, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, 302, İsimsiz19, İsimsiz20, ARAZİ, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, 302, İsimsiz211, 302, 302, İsimsiz31, İsimsiz32, Karaali, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaali, Karaali Köyü Yolu, Menemen Cd., karaali elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Sarınasuhlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Yağcılar; , BURSALI, bursalı, YENEN, PAŞA, ÖNDER, YUSUF GÖK, İsimsiz20, İsimsiz21, uyanık, uyanık sokak, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, atlıata, arslan, kostak, sancaklı, BİLGİLİ, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, BALABAN, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, parlayan, FATİH, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, mahalle sınırları, uyanık, cumhuriyet meydanı, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İ. Ceran Sk., İsmetpaşa Cd., çiftlik, yozgatlı sokak, yagcılar, cumhuriyet meydanı, yağcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Küçüksümbüller; , küçüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Avdal; , İsimsiz3, Avdal Köyü İç Yolu, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Bostanlar; , BOSTANLAR ÇAMLICA, BAĞYOLU BOSTANLAR, bostanlar iç yolu, bostanlar , Bostanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Uzunlar; ARAZİ, , uzunlar, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, UZUNLAR, İsimsiz24, İsimsiz31, İsimsiz32, uzunlar, ARAZİ, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Muradiye; , yercan, ışıklar, SANATKARLAR, kazımkarabekir, YERCAN, IŞIKLAR, kazımkarabekir, KAMPÜS BULVARI, MURADİYE AKGEDİK, kazım karabekir, 10. Sk., 16. Sk., 18, 21. Sk., 22. Sk., 26. Sk., 31. Sk., 34. Sk., 38, 4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42, 55. Sk., 6, 60. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 67. Sk., 71. Sk., 73. Sk., 88 Sk., 89 Sk., 90, 91, Akın Sk., AYVALI, BAYINDIR, CAMCI, cami, DEDE, Dede Çk., Dede, Dr. Orhan Aksoy Cd., şirin, GEDİZ, GÖKSU, Halil Efe Sk., HÜRRİYET, Işıklar Sk., Kahraman Sk., Karataş Sk., KAZIM KARABEKİR, Kıvrak Sk., Menemen Cd., MESİR, MOLLA, PEHLİVAN, POLATKAN, Site İçi Yolu, AKGÜN, topbaş, Yorğancı Sk., ZORLU, ZÜBEYDE HANIM, ÇALIŞKAN, Çimen Sk., spil sokak, Ödemiş Sk., Özdemir Sk., İSTASYON, ÜRGEN, Selanik, 79. Sk., 47, çavuş, VATAN, 88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Akgedik; , akgedik taki, akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Karaali; , Manisa Menemen Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Uzunburun; , akgedik toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Akçaköy; , İsimsiz1, AKÇAKÖY KOZAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Büyüksümbüller; , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Durasıllı; , DURASILLI, Durasıllı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında İlyasçılar; , İlyasçılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Karaahmetli; İsimsiz2, Karaahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli, Karahüseyinli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Kışlaköy; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, Kışlaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Koruköy; , İsimsiz2, koruköy, Koruköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Kozaklar; , ARAZİ, kozaklar yolu, KOZAKLAR, AKÇAKÖY KOZAKLAR, Kozaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Küçükbelen; , İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz7, küçükbelen iç yolu, KÜÇÜKBELEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Maldan; , Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, Maldan Köyü İç Yolu, MALDAN, MALDAN, MALDAN, MALDAN, ARAZİ, Maldan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, İsimsiz2, Örselli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Osmancalı; , 307, 307, 307, 307, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, İsimsiz2, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, ARAZİ, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz77, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz89, 307, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz127, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Otmanlar; , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Pınarköy; , İsimsiz1, ARAZİ, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz32, pınarköy, Pınarköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Recepli; , İsimsiz3, recepli , Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Sakallı; , İsimsiz3, İsimsiz4, Sakallı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Seyitli; , seyitli, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, SEYİTLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Süngüllü; İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Süngüllü Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Yuntdağıköseler; Köseler Köyü İç Yolu, YUNTDAĞIKÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Yuntdağyenice; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, yuntdağyenice, Yuntdağyenice Köy Yolu, YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Karakılıçlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:40.212-2024-09-19 11:00:52.147 saatleri arasında Keçiliköy OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:55.615-2024-09-19 16:00:03.373 saatleri arasında Akçaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Gökbel; , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Halıtlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Kağan; , İsimsiz1, İsimsiz2, kaan iç yolu, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Kaleköy; , Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Kalemli; , İsimsiz1, kalemli, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, kalemli, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz7, KALEMLİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Karayenice; , karayenice, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, karayenice , karayenice, KARAYENİCE, Karayenice Köy Yolu, karayenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Sarıalan; , İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, sarıbeyler, İsimsiz11, İsimsiz12, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, MERKEZ, Sarıalan Köyü İç Yolu, sarıalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Tekeliler; , çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Çamköy; , İsimsiz1, çınarlı kuyu sk, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, çamköy, İsimsiz25, İsimsiz26, yeni sokak, yeni-2, yeni-2, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, Çamköy Köyü İç Yolu, çamköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:38.006-2024-09-19 11:00:46.387 saatleri arasında Kırançiftliği; , kırançiftliği sk., İsimsiz2, İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:44.41-2024-09-19 15:00:00.136 saatleri arasında Aşağıçobanisa; İsimsiz23, , İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Elmalı Sk., Dutlu Sk., CUMHURİYET CAD, Akasya Sk., İsimsiz25, İsimsiz15, İsimsiz27, İsimsiz26, İnkilap Cd., Ülkü Sk., Çınarlı Sk., Zeytinlik Çk., Sümbül Sk., Spil Sk., Pınar Sk., Papatya Sk., Nilüfer Sk., Meriç Sk., LEYLAK, Lale Sk., Kızılcık Sk., Kuyu Alan Sk., Kiraz Sk., KARAOSMANOĞLU, Karanfil Sk., Filiz Sk., Ergene Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.224-2024-09-19 15:00:57.639 saatleri arasında Atatürk; , Gördes İç Yolu, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.224-2024-09-19 15:00:57.639 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Patika, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz2, , Yeşilova Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Torunlu; BARIŞ, Torunlu Köyü Yolu, Mevlütlü Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Mevlutlu; Mevlütlü Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Hacılı; Hacılı Köyü İç Yolu, İsimsiz3, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Salihli OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Köseali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Beylikli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Göbekli; , Mevlütlü Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 09:00:49.917-2024-09-19 15:00:46.548 saatleri arasında Kavaklıdere; , Denizli Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında İlyaslar; ŞairEşref Cad., İLYASLAR YOLU, İlyaslar Köyü İç Yolu, ŞAİR EŞREF CAD., İsimsiz65, İsimsiz64, M.Fevzi Çakmak Cad., İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz21, İLYASLAR YOLU, İsimsiz19, Gazi Molla Mustafa Önemli, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, Muhtar İbrahim Karakaya Sk., İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İSMET İNÖNÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında Tevfikiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında Karakurt; Vahdet Cami, REMZİ HOCA, Karakurt Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Güngörler, Garip Hasan, Karakurt Sk., ATATÜRK_1 Cad., ALEMDAR SK., Toki Yol, Toki Yol, Toki Yol, Karakurt Sk., İsimsiz76, İsimsiz71, İsimsiz70, Değirmen Tepe Cad., İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, Sütçüler Sk., İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, molla bekir sokak, Karakurt Sk., Hazergırat Cad., İsimsiz37, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, Hazergırat Cad., İsimsiz22, Paşa Hüseyin Korkmaz Sk., İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, Hazergırat Cad., İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, KOCAŞIH SK., Karakurt Sk., İsimsiz5, İsimsiz19, İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında Bakır; 41, Şefik Paksoy Cd., İLYASLAR YOLU, Mehmet Akçay Cd., TAHİR USLU CAD., Bakır Sk., Akhisar Bergama Yolu, 27/1. Sk., 27. Sk., 15. Sk., 40-1 Sk., 39. Sk., 30-1 Sk., Tahir Uslu CAD., İsimsiz136, İsimsiz126, İsimsiz124, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, 9 Sk., 21. SK., İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, 30-1., İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, Bakır Sk., 35 Sk., İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, 26/1 SK., İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, 39. Sk., İsimsiz53, 30-2 Sk., İsimsiz51, İsimsiz50, 30 SK., 31 Sk., İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz42, Bakır Mh., Bakır MH., İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, bakır köyü yolu, İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, Bakır Sk., Bakır Ova Yolu , İsimsiz3, İsimsiz59, 37 Sk., 30-4., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında Hamitli; Hamitli Sk., Hamitli Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında Kayadibi; ŞEFİK PAKSOY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:02.486-2024-09-19 16:00:09.053 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Bakır; İsimsiz143, İsimsiz173, HARTA, İsimsiz170, İsimsiz169, Bakır Sk., İsimsiz167, Bakır Sk., İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, HARTA SK., , Akhisar Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Çiftlik; Bakır Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 12:00:42.347-2024-09-19 18:00:47.912 saatleri arasında Karaali; İsimsiz4, 28. Sk., 17/A Sk., 12, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 12:00:42.347-2024-09-19 18:00:47.912 saatleri arasında Memiş; 17.Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 12:00:42.347-2024-09-19 18:00:47.912 saatleri arasında Hıdırağa; 6., 12, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 12:00:42.347-2024-09-19 18:00:47.912 saatleri arasında Hacıhimmet; 34. Sk., 31, 28. Sk., 23. Sk., 20. sk, İsimsiz7, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 12:00:42.347-2024-09-19 18:00:47.912 saatleri arasında Boduroğlu; 28. Sk., 26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 12:00:42.347-2024-09-19 18:00:47.912 saatleri arasında Cinosman; 6/e Sk., 6/d Sk., 29. Sk., 26, 22. Sk., 20. sk, 6., İsimsiz22, İsimsiz2, İsimsiz23, İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , 31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Yatağan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Tütenli; TURŞUNLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Süleymanlı; 5 Eylül Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında Çobanhasan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-19 2024-09-19 10:00:10.289-2024-09-19 16:00:16.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.