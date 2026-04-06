19 kişi hayatını kaybetmişti... Bodrum açıklarındaki göçmen faciasında 12 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 19 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince organizatörlerin tespitine yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcısının tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği şüphelilerden J.J.S, J.H, H.B, Ö.B, H.Ö, Y.E, H.S, M.R, M.D, A.M.G, İ.A. ve Y.Y’nin sorgularının ardından tutuklandığı, T.B.O, Ö.K, A.A, Ö.A. ve Ç.D’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi açıklarında 1 Nisan'da ağır hava ve deniz şartları nedeniyle su alan lastik botun batması sonucu Afganistan uyruklu 9’u çocuk 19 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.