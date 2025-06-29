19 kişiye mezar olmuştu... Akar Apartmanı davasında, müteahhit ve şantiye şefinden pişkin savunma: 'Binayı biz yapmadık'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Akar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mesut Akar, şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, yapı denetim şirketi yetkilileri Yahya Gökçil, Celalettin Kurt ve Mehmet Ali Unkun, denetçi Adnan Yıldız ve Ömer Kirik, yardımcı kontrol elemanı Serkan Dökülmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Akar Apartmanı davasının İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmasına, depremde yakınlarını kaybeden aileler, tutuksuz sanıklardan müteahhit Mesut Akar ve Serdar Çelebi Köse ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada bulunmadı.

"SANIKLAR TUTUKLANSIN"

Duruşmada, müşteki avukatı Abdullah Yalçın, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanık Serdar Çelebi Köse'nin, yapı ruhsatında mekanik tesisatçı, yapı denetim belgelerinde ise şantiye şefi olarak yer aldığını belirtti. Yalın, Köse'nin binanın yapımında fiilen bulunduğunu, iki yıl boyunca duruşmalara katılmayarak kaçtığını ve diğer sanıklar tahliye edildikten sonra adliyeye geldiğini savundu.

Sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu ifade eden avukat Yalçın, Serdar Çelebi Köse ve Mesut Akar hakkında yalnızca yurt dışı yasağı uygulanmasının yetersiz olduğunu belirterek, tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkemenin tutuklama kararı vermemesi halinde, en azından sanıklar hakkında birden fazla adli kontrol hükmü uygulanmasını istedi.

"BEN ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPMADIM"

Sanık Serdar Çelebi Köse, hakkındaki iddiaları reddederek, "Benim hiç bir yerde imzam yoktur. Benim herhangi bir dahilim yoktur. Ben şantiye şefliği yapmadım. Herhangi bir maddi menfaat sağlamadım" ifadelerini kullandı.

Sanık Mesut Akar da binayı kendisinin yapmadığını savunarak, "Binanın üzerinde kaçak kat vardır, bunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne sorulmasını istiyorum. Kimseyi tanımıyorum, kimseden para almadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA 24 EKİM'E ERTELENDİ

Müşteki avukatı Abdullah Yalçın'ın, sanıklar Mesut Akar ve Serdar Çelebi Köse'nin tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların gelecek celseye katılmamaları halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 112/1 maddesi uyarınca haklarında derhal tutuklama kararı verileceği ihtarında bulunuldu.

Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de görülecek.