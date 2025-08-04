‘19 Mart’ın ekonomik maliyeti’ önergesine yanıt: Dalgalanma var, hesap yok

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin uzun süre tartışılan “epistemolojik kopuş” açıklamalarından yıllar sonra, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 19 Mart sürecinin ekonomik maliyetini soran önergeye verdiği yanıttaki ifadeler dikkat çekti. Şimşek, “Piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır” dedi.

DEM Parti’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mart ayında TBMM Başkanlığı’na verdiği önerge ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı süreci sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sordu. Gergerlioğlu önergesinde “İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından finans piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ülke ekonomisine maliyeti hesaplanmış mıdır? Son gelişmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan tarihi rekorlar ve altın fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların alım gücünü doğrudan etkilemektedir. Bakanlığınız bu yükselişi kontrol altına almak için ne gibi adımlar atmayı düşünmektedir? Bakanlığınız, enflasyonun daha da yükselmesini önlemek için hangi politikaları hayata geçirecektir?” sorularını yöneltti.

‘ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI’

Önergeye yaklaşık 4 ay sonra yanıt veren Şimşek “Ekonomi programımızın temel önceliği fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, son

dönem gelişmelerinin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır” dedi. “Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır” diyen Şimşek, “Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı. Şimşek yanıtının sonuna da “Uyguladığımız ekonomi programıyla ekonomimizin artan dayanıklılığını ve finansal istikrarı korumak için gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir” notunu düştü.