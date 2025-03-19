19 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:33

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:33

SAKARYA ilinde 19 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Çarşamba 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, AKGÖL, ÇALTICAK, GÖKTEPE, HARMANTEPE, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 8001, 8002, 8003, 8004, 931 NOLU, 931 NOLU SK., 932 NOLU, 933 NOLU, 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU SK., 937 NOLU, 938 NOLU, 939 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU, 943 NOLU SK., 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 946 NOLU/1, 947 NOLU SK., ACILIK CD., AKGÖL/1, ASAGI/1, ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATILIM SK., BAHÇECİK CD., BAHÇELER, CEYDA SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇETINKILIÇ, ÇETİNKILIÇ SK., ÇİÇEK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇUBUKLU SK., DENIZ, DENİZ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., DÜZEN SK., ENKA CD., ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GIZEM, GİZEM, GİZEM CD., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖKTEPE/1, GÖKTEPE/2, GÖKTEPE/3, GÖL, GÖLYAKA, GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., HARMANTEPE YOLU, HERİKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, İCLAL SK., İMREN SK., KABATAS, KAPAN SK., KARDEŞLİK SK., KİBAR SK., KONAKLI, KONAKLI SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., LEYLAK SK., LIDER, MENEKSE, MINE, MİNE SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN, SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEVGİ SK., ŞENGÜL SK., TERTIP, TERTİP SK., VADI, VADİ SK., YAHYA GÖNÜL SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., YOKUS, YOKUS SK., YOKUŞ SK., YÖRÜKLER SK., YÜCEL, YÜCEL CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Çarşamba 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1672 KÜME EVLER, 2015 NOLU, 2016 NOLU, 217 NOLU CD., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU, 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ADAPARK PARK İÇİ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., KARAPINAR, KARAPINAR CD., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, POSTAHANE SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT KAYMAKAM MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR, YAHYALAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1484 NOLU SK., 1561 NOLU SK., AÇELYA SK., ALEMDAR SK., ÇIRAK, DİKEN SK., EMEKÇİ SK., HASIRCILAR CD., HEYBETLİ SK., KADİR HOCA SK., KOL, KOL SK., KUTLU SK., MANAVLAR SK., MUTLU SK., ÖZATA SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM SK., TURAN, TURAN CD., YAMUK SK., YAVAŞ SK., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5203 NOLU, 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, 8 NOLU SK., ATMACA, ATMACA SK., HAL, HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., KOŞAR SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Çarşamba 00:30-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, HACILAR, HASANBEY, ILYASLAR, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 1302 NOLU, 1302. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU, 22 NOLU, 2201. SK., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., ÇATALKÖPRÜ YOLU, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., ESENCE/1, HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HASANBEY, HASANBEY CD., ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1. ARA SK., 1028 NOLU, 1029 NOLU, 1029 NOLU SK., 1030 NOLU SK., 1031 NOLU SK., 1031 NOLU, 1032 NOLU SK., 1032 NOLU, 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK., 722 NOLU SK., 723 NOLU SK., 727 NOLU SK., 728 NOLU SK., CEM SK., ÇEVRE YOLU CD., DERE SK., GÖZDE BLOKLARI İÇİ YOLU, HANDE, HANDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde HIRADERE SK., MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117, 168 SK., 170 SK., 171 SK., 172 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178, 178 SK., 179 SK., 179., 180, 180 SK., 181, 181 SK., 182, 182 SK., 183, 183 SK., 184, 184 SK., 185 SK., 186 SK., 187/1, BARBAROS CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., SAHİL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ SK., YESILTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK., MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, KONACIK mahallelerinde KULAK, SAKARBOYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMITEPE, CAMİTEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, HAMITABAT mahallelerinde ALICILAR, ALICILAR SK., AYDINLILAR, BARBAROS SK., BARBAROS1, CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., POYRAZLAR, PTT SK., TÜRKMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BÜLBÜL 1, ÇİÇEKLİ SK., ENGİN SK., GÜL 1, HASAN PASA 1, NESE, NEŞE, ŞELALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, TEPEBAŞI, YANIK mahallelerinde 2. ÇİFTDEĞİRMEN SK., 2102, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AL - NOUR VİLLALARI İÇİ YOLU, ANIL SK., ARIDERE, ARIDERE CD., BAL 1, BAL SK., BARBAROS, BARIS 2, BARIŞ SK., BASAK 1, BUKET SK., BÜYÜK DERE CD., BÜYÜKDERE CD., BÜYÜKDERE/2, CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, CANDAŞ SK., CLIFF SUİTES İÇİ YOLU, ÇAĞDAŞ CD., ÇALI 1-, ÇALI SK., ÇALIKUŞU SK., ÇAMLIDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETINLER, ÇIFTEDEGIRMEN 1, ÇİFTDEĞİRMEN 1, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DERE, DEREIÇI/1, DEREİÇİ CD., DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., EFE VİLLALARI İÇİ YOLU, FATIH 1, FATİH 1 CD., FATİH CD., FEVZI ÇAKMAK 2/1, FEVZİ ÇAKMAK 2 CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, GÖKDEMIR, GÜLİSTAN SK., IHLAMUR KONAKLARI İÇİ YOLU, IHLAMUR KONAKLARI SİTESİ İÇİ Y, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, KALDIRIM, KALDIRIM SK., KANARYA 2, KANARYA SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD., KELEBEK SK., KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, KIRLANGIÇ SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KORELİ SK., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL, KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL SK., MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MALA SK., MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKŞE, MENEKŞE 1, MENEKŞE SK., MERT SK., OCAKCI SK., ORMAN YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SANCAK, SANCAK SK., SARICAK SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SILA SK., SİTE İÇİ YOLU, SÜMBÜL 1, SÜMBÜL 1 SK., SÜMBÜL 1/1, ŞEHİT İRFAN YALNIZOĞLU SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TULİP EVLERİ İÇİ YOLU, VILLA 1, VİLLA SK., YANIK ORTA/8, YAPICI SK., YASAR, YAŞAR SK., YAYLA, YAYLA CD., YESIL 1, YEŞİLVADİ SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY FATIH mahallelerinde BÜYÜKDERE, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, 4006, 4012, 4014, ADA SK., AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL mahallelerinde FEVZI ÇAKMAK, FİLİZ SK., SÖGÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2868., 2884., 2886., ESME_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2853., 2864., 2870., ESME-, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, INCIKSUYU, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1405. SK., 1502., 1506., 1511., 1514., 1515., 1516., 3202., 3203., 3204., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3356., 3357., 4301., 4304., 4305., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇİNE, ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., GAMZE SK., HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL, OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SILA, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER mahallelerinde 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 15424, 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AŞAĞI-14, BARAJ, BARAJ CD., BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, DAR SK., DERE/2, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HILAL, HOCA AHMET YESEVİ CD., IÇMELER, İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, PREVEZE, REYHAN, SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, TEPE, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIRIM BEYAZIT CD., YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 954., 955., 958. SK., 959., 959. SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., EKOLOJİ LABORATUARI, İSTANBUL, MİNA SK., MUTLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESEVLER, BEŞEVLER, İSTİKLAL, KIZILCIKLI, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 2463., 2463. SK., 2464., ALBENI, ALBENİ CD., GÜNDOGDU, IZMIT, IZMIT CD., İZMİT CD., KIZILCIKLI CD., OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENIKENT, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER mahallelerinde 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2465. SK., 2466. SK., ALANDÜZÜ SK., ÇİFTLİK SK., DUTLUK, DUTLUK SK., ESKI BESEVLER, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, İBRAHİM KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK, FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 19 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 14. SK., CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., ÇARDAK SK., ESTERGON SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, GÖREDENLER/2, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.