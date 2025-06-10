19 Mart sürecinde öğrencileri savunan avukat Kerim Bütün hakkında soruşturma

Bir vatandaşın CİMER üzerinden yaptığı şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Kerim Bütün hakkında adli işlem başlattı. Bütün, polislerin evine gelerek kendisini ifade vermeye çağırdığını açıkladı.

Soruşturmayla ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kerim Bütün, gelişmeleri şu sözlerle değerlendirdi:

"Soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla herkesi sindirmek, susturmak istiyorlar. Öyle bir yargı düzeni inşa ettiler ki, jurnalcileriyle birlikte halkımızın konuşmasını bile engellemek istiyorlar. Fakat Gezi’den sonra zorla ve faşist yöntemlerle inşa edilen o korku duvarı, 19 Mart’ta Beyazıt’ta yıkılan barikatlarla birlikte tarih oldu. Ben de yine ‘şüpheli avukat’ olarak bu tarihin içinde sıradanlaşmış bir muameleyi yaşıyorum. Boyun eğmeyeceğiz, biz avukatız."

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Soruşturmaya meslek örgütlerinden tepki geldi. Avukatın Sesi İnisiyatifi, Kerim Bütün'ün ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hedef alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Üyemiz hakkında CİMER ihbarı sonrası başlatılan soruşturma, ifade özgürlüğünün ve savunma hakkının doğrudan ihlalidir. İkamet adresine çağrı kağıdı gönderilmeden polislerin eve gitmesi de usule aykırıdır. Meslektaşımızın ve halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz.”

Avukat Hakları Grubu'ndan yapılan açıklamada ise "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. İfade özgürlüğü ve hukuka karşı yürütülen tüm süreçlerde olduğu gibi, mücadeleci meslektaşımız avukat Kerim Bütün'ün de yanında olacağız" denildi.