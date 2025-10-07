19 Mart’ta başlayan ’yargı kıskacı’nda tutuklamaları, cezaevlerindeki hak ihlalleri izledi: 200 günlük tutsaklık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlayan “mali soruşturma” ve “kent uzlaşısı” soruşturmaları devam ediyor. İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmalar kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları, tam 200 gündür cezaevinde iddianame bekliyor. 19 Mart’taki ilk dalga operasyonlar kapsamında, aralarında İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile beraber üst düzey İBB bürokratları ve iş insanlarının da olduğu 92 kişi gözaltına alınırken 54 kişi tutuklandı.

27 Nisan’da yapılan İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonlar ise üst düzey bürokratlarla birlikte daha önce tutuklanan kişilerin ailelerini hedef aldı. Aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya’nın da olduğu 18 kişi tutuklandı. 20-23 Mayıs’ta İBB iştiraklerini hedef alan üçüncü dalga operasyonlar düzenlendi. Aralarında İBB Şehircilik Grubu Başkanı Ali Kurt, İBB Muhtarlar Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu ve İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin’in de bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

31 Mayıs’ta ise İBB merkezli soruşturmayla beraber Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ve Beşiktaş ile Büyükçekmece belediyelerine yönelik dört ayrı soruşturmaya yönelik kapsamlı operasyonlar yapıldı. İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adana’da ise Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, çeşitli soruşturmalar kapsamında tutuklandı. Operasyonların İBB ayağında ise eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve eski Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklandı.

Yaz aylarıyla birlikte operasyonlar Boğaziçi AŞ, İSFALT ve İETT gibi İBB iştiraklerine yöneldi. 18 Temmuz’daki altıncı dalga operasyonunda, Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan’ın da aralarında yer aldığı sekiz kişi tutuklandı. 29 Temmuz’daki yedinci dalga operasyonlar ise İSFALT ve İETT gibi büyük iştirakleri hedef aldı. Gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet adli kontrolle serbest bırakılırken 5 kişi tutuklandı. 12 Ağustos’taki sekizinci dalga operasyonlarda da 6 kişi tutuklanırken 15 Ağustos’ta düzenlenen ve soruşturma kapsamındaki son operasyonlar olan dokuzuncu dalga operasyonlar, İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları üzerinden Beyoğlu Belediyesi’ne uzandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB BORSASI

İddianamenin hazırlanmasına yönelik çağrılar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aralarında bazı savcıların ve onlara aracılık yapan avukatların bulunduğu bir grubun “İBB davası borsası” oluşturduğunu ileri sürdü. Özel’in savcılarla işbirliği kurarak tutuklu ailelerinden para aldığını öne sür- düğü avukat Mehmet Yıldırım, gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakıldı. Özel, sonraki hafta ise AKP’de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci’nin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den para isteyerek tahliyesini gerçekleştirmeyi vaat ettiğini öne sürdü. Birinci AKP’den istifa ederken CHP’nin yargıya taşıdığı iddialar konusunda henüz somut bir adım atılmadı. İBB’ye yönelik mali soruşturma kapsamında, bugüne kadar toplam 42’si tutuklu 74 kişinin savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtildi. İfade veren 42 kişiden çoğunluğunu iş insanlarının oluşturduğu 39’u tahliye edildi.

AİLE DAYANIŞMASI

Tutukluların aileleri, Aile Dayanışma Ağı adlı bir platform kurdu. Buluşmalarını her hafta Saraçhane Parkı’nda yapan tutuklu yakınları, suçları kesinleşmeden aylardır cezaevinde tutulan, kendilerine haber vermeden Silivri’den başka illerdeki cezaevlerine aktarılan ve hapishanede kötü koşullarda kalan yakınlarının sesini kamuoyuna aktarıyor.