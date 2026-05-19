19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında kapalı olacak yollar listesi İstanbullular tarafından araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?

19 MAYIS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Resmi kutlama ve geçiş törenlerinin ana merkezi olan Vatan Caddesi, 19 Mayıs Salı günü sabahın erken saatlerinden itibaren çift yönlü olarak tamamen araç geçişine kapalıdır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.

19 MAYIS 2026 KUTLAMA PROGRAMI

09.30 | Taksim Cumhuriyet Anıtı: İstanbul'daki ilk resmi tören, anıta çelenk sunma merasimiyle başlayacak.

10.30 | Atatürk Kültür Merkezi (AKM): Beyoğlu'nda gerçekleşecek ana kutlama programında; protokol üyeleri, gençler, sporcular ve İstanbullular bayram coşkusunu paylaşacak.

Spor Etkinlikleri ve Gençlik Aktiviteleri

13.00 | Tarihi Yarımada Bisiklet Turu: "Gençlik Ata’nın İzinde" sloganıyla düzenlenecek bisiklet turu, Sultanahmet Ayasofya Meydanı’ndan start alacak. Pedallar, Dolmabahçe’ye kadar çevrildikten sonra tur yine Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak.

18.30 | Haliç Su Sporları Geçit Töreni: Akşam saatlerinde Fatih Belediyesi Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi ev sahipliğinde görsel bir şölen sunulacak. Kutlamalar, Haliç sularında gerçekleştirilecek çeşitli su sporları gösterileriyle taçlanacak