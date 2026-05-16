19 Mayıs'ta Saray'a yürüyecek!

Av. Muhammed Aybars Akdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bir yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüş saat 14:00'da Ankara Tandoğan Meydanı'ndan başlayacak. "Zorbalık ve zulüm egemen olduğunda, halkın direnme hakkı doğar" diyerek yola çıkma kararı alan Akdoğan yürüyüşe ilişkin açıklama yaptı.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun, uygulanan hukuk dışı yöntemlerle halkın iradesinin hiçe sayıldığı bir darbeye dönüştürüldüğünü savunan Akdoğan, "Bu tarihte gerçekleştirdiği darbeyle anayasal düzeni ortadan kaldıran iktidar, meşruiyetini en geç o gün kaybetmiştir. O gün, anayasal düzen ortadan kaldırılmış; yargı, tamamen gayrimeşru iktidarın hizmetkarı haline getirilmiştir. Bugün, gayrimeşru bir iktidarın kontrolü altındaki yargı, adalet değil; korku, gözdağı ve zulüm dağıtmaktadır. Hal böyle olunca direnme hakkı, iktidarın belirlediği sınırlar içinde kullanılamaz. Hatta direnme hakkı, tam da o sınırların ötesine geçmeyi gerektirir. Çünkü zalim bir iktidar, zulme yapılan itirazları suç, zulme direnenleri de suçlu sayacaktır. O halde, bugün ve her zaman, direnme hakkını kullanmanın ilk ve en zor şartı göze almaktır" dedi.

Akdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Zalimin zulmünü, hainlikle suçlanmayı, gözaltına alınmayı, işkence görmeyi, tutuklanmayı; ve ölmeyi göze almak. Bu yüzden, direnme hakkının özü cesarettir. Bu yüzden, adalet arayışının ruhu fedakârlıktır. Bu yüzden, özgürlük mücadelesinin kalbi serdengeçtiliktir. Bugün söylenecek her şey tekrar tekrar söylendi ve artık sözün hükmünü yitirdiği yerdeyiz. Bugün göze alma zamanıdır. Hazır olun, saraya yürüyeceğiz!"