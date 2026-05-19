19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, yurttaşların gündeminde yine toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yer alıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Marmaray ve Metro bedava mı olacak?

19 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, belirli raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Şehir Hatları vapurlarının 19 Mayıs boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.

Resmi Gazete kararları doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hatlar da resmi tatillerde ücretsiz hizmet vermektedir.