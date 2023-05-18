Ege’de 19 Mayıs coşkusu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:16

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:15

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ege Bölgesi’nin tüm illerinde 7’den 70’e yurttaşların buluşacağı etkinliklerle kutlanacak. Meydanlar bu yıl da yine Türk bayrakları ile kırmızıya boyanacak.

İZMİR'DE FESTİVAL BAŞLADI

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek resmi tören sonrası İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek resmi tören sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ta gençler için ‘İzmir Gençlik Festivali’nin 5.’sini düzenleyecek. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenecek festival 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalisti İzmir’in adını tüm dünyaya duyuracak. Festival kapsamında söyleşiler, spor karşılaşmaları gibi birbirinden renkli etkinliklerle kentte tam bir bayram havası yaşanacak. Festival kapsamında 19 Mayıs’ta gençlik yürüyüşü düzenlenecek ve yürüyüşün bittiği Gündoğdu Meydanı’nda Mabel Matiz coşkuyu doruğa çıkaracak.

KARABAĞLAR’DA ÖNCE KOŞU SONRA KONSER

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu geleneksel olarak düzenlediği “Bağımsızlık Koşusu” ve Yüksek Sadakat konseriyle yaşatacak. Etkinlikler saat 16.00'da Üçkuyular ile Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı arasında 4.5 kilometrelik koşu ile başlayacak ve akşam saat 20.00’de parkta gerçekleşecek Yüksek Sadakat konseriyle devam edecek.

Narlıdere’de de sabah gerçekleştirilecek resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde sokaklar Fener Alayı ile aydınlanacak. Saat 19.30’da Eski Konservatuvar Binası’nın önünden başlayacak olan yürüyüş Demokrasi Meydanı’nda sona erecek. Ardından alanda ritim ve dans gösterisi gerçekleştirilecek.

GAZİEMİR’DE DUMAN SAHNEDE

Gaziemir Belediyesi ise bayram kutlamaları iki gün sürecek. Festival Alanı’nda 18 Mayıs Perşembe (bugün) kursiyerlerden oluşan 12. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi düzenleyecek. 19 Mayıs Cuma günü de saat 20.30’da Duman grubu aynı alanda sahne alacak.

Bayraklı Belediyesi sahilde zumbadan ayak tenisine, futboldan basketbola, tekvandodan güreş müsabakalarına kadar birçok etkinlikle bayramı kutlayacak.

Çiğli Belediyesi'nin organize edeceği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 18 Mayıs Perşembe günü 19:30'da Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünde Çiğli Gençlik Yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün tamamlanacağı Kaymakamlık karşısındaki büyük alanda Ceylan Ertem sahne alacak.

"HAYDİ EFES SELÇUK SEN DE BAYRAĞINI AL GEL"

Efes Selçuk Belediyesi'nde ise saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak resmi törenin ardından kutlamalar saat 10.00’da tören alanında devam edecek. Uluslararası Halk Oyunları şenliği kapsamında Sırbistan, Ukrayna, Moldova ve Litvanya’dan gelecek beş ekip halk oyunları gösterisi sunacak. Şenliğe Efes Selçuk’tan da üç halk oyunu ekibi katılacak. Uluslararası Halk Oyunları Şenliği 19 Mayıs günü saat 18.30’da İstasyon Meydanı’nda başlayacak. Uluslararası Halk Oyunu Şenliği’nin ardından saat 20.00’de İstasyon Meydanı’nda Fener Alayı Yürüyüşü başlayacak. “Haydi Efes Selçuk sen de bayrağını al gel” sloganı ile İstasyon Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş Pazar Yeri’nde son bulacak.

Torbalı’da bayram coşkusu Zakkum konseriyle doruğa çıkacak.

KUŞADASI’NDA BAYRAM ETKİNLİKLER BAŞLADI

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı iki güne yayılan konser dizisiyle kutlayacak. 18 Mayıs akşamı sanatçı Melek Mosso, 19 Mayıs akşamı ise sanatçı Soner Sarıkabadayı sahnede olacak.

Kuşadası’nda ise bayramın 104. yıl dönümü Gençlik Haftası kutlamaları ile başladı. Festival kapsamında koşu, streetball basketbol turnuvası, dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgili söyleşi, ayak tenisi maçları, yakartop karşılaşmaları ve uçurtma şenliği yapılacak. Kutlamalar, pop müzik sanatçısı Derya Uluğ konseri ile taçlanacak.

Didim Belediyesi de 19 Mayıs bu yıl da Fener Alayı ve Zeynep Casalini konseri ile kutlayacak.

SEFO BODRUM'DA SAHNE ALIYOR

Bodrum’da bayram kapsamında birçok etkinlik düzenleyecek. Resmi tören sonrası devam edecek olan bayram coşkusu Rapçi Sefo konseriyle doruğa çıkacak.

Menteşe Belediyesi de 19 Mayıs Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fener alayı ve Gece Yolcuları grubunun konseri ile kutlayacak.