19 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

BOLU ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞLER mahallelerinde ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: APALAR, ASAGI, ASAGI YAYLASI, AŞAĞI, BULUTLAR, FINDICAK, GÖLCÜK, HAMZABEY YAYLASI, KARAKAYA YAYLASI, MERKEZ, MUSLUKLAR, YAKUPLAR, YENİKÖY, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde 799, 849 SK., APALAR MAHALLE YOLU, ARÇELİK SK., ASAGI MAHALLE YOLU, ÇELEYOLU, ÇÖP YOLU SK., ÇUKURÖEN KÖY YOLU - YUKARI MAH, ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DUMANTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, DUMANTEPE SK., FINDICAK MAHALLE YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, GÖLCÜK YAYLA YOLU, HAMZA BEY KÖYÜ, HAMZABEY ASAGI YAYLA YOLU, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, HAMZABEY KÖY YOLU - YUKARI MAH, HAMZABEY KÖYÜ GÖCÜKLER MEVKİİ, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, HAMZABEY YAYLASI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KARAKAYA YAYLA YOLU, KOYUNPINAR, KOYUNPINAR SK., MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ALTI KÜME EVLER, MUSLUKLAR KÖY YOLU, MUSLUKLAR KÖYÜ YOLU, ORMAN YOLU, YAKABAYAT BULUTLAR, YAKABAYAT KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YAYLASI, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAKUPLAR-5. SK., YEDİGÖLLER YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY KÖYÜ, YENİKÖY KÖYÜ YAYLASI, YENİKÖY-1., YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-2. SK., YENİKÖY-4. SK., YUKARI HAMZABEY YAYLASI, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 15:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, ALIÇÖREN, AŞAĞI, ÇITAKLAR, GİDİRİŞ, KIRHA, KÜLTÜR, MERKEZ, SAĞLIK, SULTANBEY, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİÇAYDURT, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI mahallelerinde AFSAR KÖY YOLU, AFŞAR KÖYÜ DİNLENME TESİSİ, AFŞAR KÖYÜ YOLU, ALIÇÖREN, ALIÇÖREN ÇAYDURT MAH, ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, ANKARA BOLU YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ, CAHİT DİNÇTÜRK SK., ÇITAKLAR MAHALLE YOLU, ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ, ERİCEK KÖYÜ YOLU, KARAYOLLARI 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KIRHA KÖY YOLU, KIRHA KÖYÜ YOLU, NUHLAR KÖYÜ KÖROĞLU MEVKİİ, SULTANBEY-1. SK., UAVTEDE YOK, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİ ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU, YUVA ÇAYDURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODURGA, KÜLTÜR, SARICALAR mahallelerinde 1114 SK., 1118 SK., 1119 SK., 1124, 1124 SK., 1129 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12 CD., ANADOLU OTOYOLU, ÇATAL SK., DİBEKBAŞI CD., HALI HİSARI SK., HİMAYEOĞULLARI, KARASU, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, GÜNEY, İĞNECİLER, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, IGNECILER KÖY YOLU, İğneciler köyü, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 19 Nisan Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ADA 1, AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKESTİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET 8, ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ BELDESİ, YILDIRIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, CUMA, HACI ABDİ, SOFU ALI, SOFU ALİ, YENİCE mahallelerinde 2101. SK., AHMET ÇANKAYA, AKŞEMSEDDİN CD., BEYBAHÇESI, BEYBAHÇESI/1, BEYBAHÇESİ CD., BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., ÇELİKLER TEPESİ CD., ÇELİKLER TEPESİ SK., ÇIMEN, DEREYOLU SK., FATIH SULTAN MEHMET, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA BLV., GÖKÇELER SK., GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HACIKADIN SK., HAFIZ ISMAIL BIÇER, HAFIZ İSMAİL BİÇER, HISARÖZÜ, İNGAZİLER SK., KABALAR SK., KAHYALAR SK., KARANFIL, KAYHANLAR SK., KONAKYERİ SK., LALE, MUZAFFER DEMIRÖZ, NİSAN 17. SK., NÖKERLER, NÖKERLER SK., ÖRÜCÜLER CD., PAPATYA, SAFRAN SK., SARAYÖNÜ SK., SELİM ÇAPAR CD., SEVKETBEY, SOFU ALİ KABRİSTANI İÇİ YOLU, SÜMBÜL SOK, ŞEVKETBEY SK., TOKİ GÖYNÜCEK KONUTLARI İÇİ YO, TUNAHAN SK., YAZGANLAR SK., YÜCELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADOGAN, KARADOĞAN, KÖROGLU, KÖROĞLU mahallelerinde ALİ RIZA TEKEMEN CD., BEYPAZARI, BEYPAZARI CD., BOLU CD., CAMİ SOK, CAMİİ CD., ÇAMLIBEL SK., ÇARAL CD., ÇIKMAZ SK., ÇINAR SK., ÇİFTLİK CD., DAĞ SK., DAĞLAR SK., DOKTOR HİLMİ ALTINDAĞ SK., EFENDİ CD., GÜCÜKLER CD., GÜZEL YALI SK., HAMİT YALÇIN SK., HASTANE CD., KADİR USTA 100. YIL PARKI İÇİ, KARADOGAN YAYLASI, KAYA SK., KÖROĞLU CD., KÖROĞLU MAH ÇINAR/1 SOK, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET EMİN CERYAN SK., MUHİTTİN YAMAN SK., NAZIM HİKMET CD., NECMETTİN UTKAN, NECMETTİN UTKAN CD., ORMAN SK., ÖMER DAG, ÖMER DAĞ CD., PAZAR CD., SANAYİİ CD., SEBEN CD., TOKİ İÇİ YOLU, ULU CD., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.