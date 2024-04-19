19 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

DÜZCE ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 502., ÇINARLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 412 SK., 507., 507. SK., 508. SK., 511., 518. SK., ÇINARLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Nisan Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 509. SK., 510. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Nisan Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN mahallelerinde 505. SK., 506. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 19 Nisan Cuma 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, İMAMLAR, KÜLTÜR mahallelerinde 101. SK., 103., 104., 104. SK., 105., 809 SK., 814., ATATÜRK SK., FISKO, FİSKO SK., IPEK, İPEK SK., PARLAK SK., SULTAN, SULTAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, KÖSELER, MAREŞAL, MERKEZ, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., MERKEZ, TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDERE, N KENDISI mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1. sokak, 812., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818., 818. SK., 821., 822. SK., 827. SK., 828., 828. SK., 843., 853. BULVAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BİZİM SK., KAYIŞOĞLU SK., PARK İÇİ YOLU, RUHIYE ÜNER, RUHİYE ÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI, 718., 721., BANKALAR, BANKALAR SK., LÜTFÜ AKAR STADYUM, LÜTFÜ AKAR STADYUM SK., MANSUR BAYRAM CD., MEHMET NAZIM SK., MUSTAFA ABDÜLCEMIL KIRIMOGLU, ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN SK., SPOR SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2220. SK., 2246. SK., 2260. SK., 2262., 2262. SK., 2264. SK., 2267. SK., 2268. SK., 2285. SK., 2287. SK., ADALI SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., ATASOY SK., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU CD., NOTER SK., TERZİOĞLU CD., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 13:00-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 698. SK., 724. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, ISTANBUL, İSTANBUL CD., KALYON SK., LEVENT SK., MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇİFTLİĞİ, ÇİFTEPINARLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2690., 2813. SK., 2820., 2820. CD., 2821. SK., 2823. SK., 2826., 2826. SK., 2830., 2830. SK., 2835., 2836. SK., 2843. SK., 2864. SK., 2971., 2971. CD., 3051. SK., KADIOĞLU KÖYÜ YOLU, KONURALP ALİ HAMZA SK., KOZULUK KÜME EVLER, SARAYYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, YENİ mahallelerinde 1161. SK., 722., 791. SK., 792., 792. SK., 794. SK., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY, ASENA SK., KETMENLİ CD., MİRAY SK., ÖZGÜR, SOĞUK PINAR CD., VEYSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, GÖKTEPE, KEPENÇ, KOÇULLU, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA, YUKARI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, CUMAYERİ KÖY YOLU, EDILLI., GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HÜRRIYET, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, YAGMUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ASLI SK., BADEM 2 SK., BEŞEVLER SK., DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., EREGLI, EREĞLİ CD., GÖKNUR SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., MELIH, MELİH SK., PASA, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, ŞİMŞEK SK., TİLBE SK., ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA mahallelerinde HALİL ARSLAN CD., İ. HAKKI ÇELEBİ SK., MEHMET ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.