19 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

İstanbul ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BODUR, SERAMİK sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CEVHER, SEHERYILDIZI, TEPECİK YOLU sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, ESKİDOLAP, KIRBAÇ, MEKTEP ÇIKMAZI, MERDİVEN, MEVKİP, MUALLİM NACİ, ORMAN, ÇAĞRI, ÇINARLIÇEŞME, ÖKSÜZÇOCUK sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 19/04/2024 13:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 19/04/2024 13:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, DAYIBEY, EHRAM YOKUŞU, GERMENCİK, KÜÇÜKBEBEK, ÖZLEMLİ sk bölgelerinde 19/04/2024 13:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, İSKENDER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 19/04/2024 00:05:00 - 19/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/04/2024 09:30:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah TARAKÇI HÜSNÜ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah AĞA ÇAYIRI, KADIN NİNE sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, AĞA ÇAYIRI, BURHANBEY, ESKİ CAMİ, KARAKULAK, MEŞELİ MESCİT, SERDENGEÇTİ, SÜLEYMAN ÇORLU, VİDİN, YEDİ ŞEHİTLER, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 2. ÇIKMAZI, ÇAĞLAYAN, İLK MEKTEP sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 805/1., 805/2., 807., 810., 811., 813/1., 840., 841/1., 854., 858/1., 859., 859/1., 861., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 955., 956., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, ERKİN BALABAN, ÖNDER sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALTINHOROZ, BUYRUK, CAMBAZTEPE, DEVECİOĞLU, EFSUN, EZBER, EŞİT, FINDIKLI, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, HANEDAN, KIVANÇ, KIZILCIK, SOYDAŞ, SİLVAN, TAMBUR, TEMMUZ, TERİM, TÜRKMEN, ZÜHRE, ŞİMAL sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKÇORA, MONDROS, REŞAT, YURDUM sk / YOLÇATI mah HUDUBOYU, MONDROS sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN, ÖNDER sk bölgelerinde 19/04/2024 13:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, HACI MANSUR, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk / TEŞVİKİYE mah ŞAKAYIK sk bölgelerinde 19/04/2024 00:00:00 - 19/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, KUBAN sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, DARGIN, KARANFİL, KUBAN, NAR ÇİÇEĞİ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 19/04/2024 09:30:00 - 19/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CAMİ ARKASI, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah AKÇAM, AÇIKGÖZ, BAŞIBÖLÜK, CEBECİ, ENDER, ERSOY, GAZHANE, GÖZÜAYDIN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜNAÇTI, GÜNGÖREN, HALUK, HANIMELİ, HAYAL, KARAKOÇ, KESKİNGİL, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, SULTAN, TEMİZ, ULUTAŞ, UÇANKUŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, YAŞAYANLAR, YUVAM, ÇELEBİ, ÖZMEN, ÖZTOPRAK, ÜLKER, ÜÇBUDAK, İLKER, İNCEBAYIR, ŞAHİN sk bölgelerinde 19/04/2024 16:00:00 - 19/04/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/04/2024 00:01:00 - 19/04/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK, GARDENYA sk bölgelerinde 19/04/2024 00:01:00 - 19/04/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 4.TUNA, AYDOĞDU, İKİTELLİ sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, CUMHURİYET, HASAN PAŞA, NAME, ORHANGAZİ, SIRAEVLER sk bölgelerinde 19/04/2024 09:30:00 - 19/04/2024 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, GÖKTÜRK, HAZİNE, ZONGULDAK, İKİZLER, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 19/04/2024 11:30:00 - 19/04/2024 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, LİMAN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKIN, HÜRRİYET, KAZAK, LEYLAK, ZAFER sk / MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 19/04/2024 13:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk bölgelerinde 19/04/2024 00:00:00 - 19/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2355., 2356., 2358., 2370., MASLAK sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 19/04/2024 09:30:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2082., 2085., 2088., 2089., 2091., 2092., 2093., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2106., 2113., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 19/04/2024 09:30:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2018., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 2032., 2052., 2060., 2063., 2067., 2072., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 707., 708., 709., 712., 714., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 19/04/2024 15:00:00 - 19/04/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1996., 1997., 2002., 2016., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 19/04/2024 16:00:00 - 19/04/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, ACI BADEM, AKGÜN, AKIN, BAHADIR 1, BEYAZGÜLLER , BEŞKARDEŞLER, FERHAT 1, FIRAT, GAMSIZ, GAZİLER, HASAN TAHSİN, MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 13., MAHMUTBEY 19., MURAT, MİMARBAŞI, NARLIBAHÇE, NURAY, TUNCAY, YENİÇERİ, YILMAZ 1, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah SANCAK, SANCAKLI sk bölgelerinde 19/04/2024 01:00:00 - 19/04/2024 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 19/04/2024 12:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah EDİRNE ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 19/04/2024 12:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 272., 273., 277., 278/1., 279. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 686., 687., 688., 689., 693., 694., 726., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 19/04/2024 09:30:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BEHİCE, ERENLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEBAN, TALEBE sk / ÇİLİNGİR mah ALAZ, ANIT, BEŞER, DERMAN, DEĞER, DURUÇAY, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESNA, GAYE, GEZGİN, GÖRGÜLÜ, GÖRKEM, GÜRLÜKDERE, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA SİNAN, KOCA ÇINAR, KÖKLÜCE, MAVİSU, MERAM, MİNELİ, MİSVAK, NURMELEK, ORKUN, SABAH, SEMRA, SÖNMEZ, SÜNDÜS, TALEBE, TEPEKÖY, TURAN, TÜRKBEYİ, USTA, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, YENİÇAĞ, YERDEMİR, ZORBEY, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA, ÇİÇEKÇİ, ÜLKER, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 19/04/2024 01:00:00 - 19/04/2024 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BOLLUCA, MAVİGÖL, NAKIŞ, TOPLUM, ZEYNEL, ZİYADE sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 19/04/2024 00:00:00 - 19/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 19/04/2024 03:00:00 - 19/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 56., 58., 60., 62., 64., 72., 74., BARIŞ, GÖÇMEN, LİMAN, MOHAÇ, ÖZAL sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, KOCATEPE, LOKUM, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, ARŞIN, AY, BATI TRAKYA, BEREKET, BURGAZ, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DERİN, DESTAN, DUMLUPINAR, EFE, ELMAS, ELVAN, EMANET, EMİN, ENES, GAMZE, GARİP, GAYRET, GEZİ, GÜLÜMSER, HALAY, HARİKA, KAHRAMAN, KALYONCU, KASİDE, KILIÇARSLAN, KINALIKUZU, KOCATEPE, MARMARA, MELTEM, MELİK, OVALI, SAMET, SELÇUK ESMER, SEMA, SULTAN SELİM, SUSAM, TURGUT ÖZAL, UĞUR MUMCU, YAŞAR DOĞU, ZEKİ MÜREN, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN, İDİL, İNAN, İNKILAP sk / SAHİL mah İMAR sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DERE YOLU, DOĞALGAZ, EVREN, HİLAL, RÜZGAR, ÖZEN sk / PINAR mah 1577. sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, DENİZ, DENİZYILDIZI, OKYANUS, PASİFİK sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATİLLA İLHAN, G-119, G-120, G-122, G-583, G-591, G-592, G-593, G-594, G-76 sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985., 1986., 1987., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1987., ŞEHİTLER sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 9. sk bölgelerinde 19/04/2024 09:00:00 - 19/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 19/04/2024 00:05:00 - 19/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 19/04/2024 10:00:00 - 19/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.