19 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

İZMİR ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 00:00:15.442-2024-04-19 00:15:22.921 saatleri arasında Erzene; 116/16. Sk., 116/6. Sk., 116/5. Sk., 116/3. Sk., 116/2. Sk., , İstanbul Cd., ANKARA, İsimsiz8, 116/9, 116. Sk., 116/1. Sk., 116/14. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 00:00:15.442-2024-04-19 00:15:22.921 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 00:00:41.177-2024-04-19 06:15:45.776 saatleri arasında Erzene; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 02:00:13.999-2024-04-19 02:15:19.631 saatleri arasında Meriç; Sanat, 5666. Sk., 5667. Sk., Fazıl Paşa, Fazıl Paşa Cd., İsimsiz30, 5619. Sk., 5620. Sk., 5649. Sk., 5656. Sk., 5656/4. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5659. Sk., 5660. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., Kemalpaşa Cd., 5665. Sk., 5648/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 02:00:13.999-2024-04-19 02:15:19.631 saatleri arasında Tuna; Fazıl Paşa, 5656. Sk., 5655/1. Sk., 5655. Sk., Sanat, 5654. Sk., 5653. Sk., 5652. Sk., 5651. Sk., 5650. Sk., 5639. Sk., 5638. Sk., 5637. Sk., 5636/1. Sk., 5635. Sk., 5634. Sk., 5633. Sk., 5632. Sk., 5631/1. Sk., 5631. Sk., 5630. Sk., 5629. Sk., 5627/2. Sk., 5627/1. Sk., 5627. Sk., 5556. Sk., 5555. Sk., 5554. Sk., 5553. Sk., 5552. Sk., 5551. Sk., 5550. Sk., 5549. Sk., 5547. Sk., 5534. Sk., 5533. Sk., 5532. Sk., 5529. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 02:00:13.999-2024-04-19 02:15:19.631 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 02:00:13.999-2024-04-19 02:15:19.631 saatleri arasında Birlik; 4202/2. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4208/1. Sk., 4209. Sk., 4237. Sk., 4255. Sk., 4261. Sk., 4271. Sk., Fazıl Paşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 02:00:13.999-2024-04-19 02:15:19.631 saatleri arasında Koşukavak; , 4186. Sk., 4190. Sk., 4192. Sk., 4194. Sk., 4196. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4200/1. Sk., 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4202/2. Sk., 4204. Sk., 4207. Sk., 4209. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4237. Sk., 4247. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4255. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4269. Sk., Fazıl Paşa Cd., Kamil Tunca Blv., ZİYA PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 06:00:32.08-2024-04-19 06:15:38.146 saatleri arasında Erzene; 116/6. Sk., 116/5. Sk., 116/3. Sk., 116/2. Sk., 116/16. Sk., 116/14. Sk., 116/1. Sk., 116. Sk., 116/9, İsimsiz8, ANKARA, İstanbul Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 06:00:32.08-2024-04-19 06:15:38.146 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:07.361-2024-04-19 11:00:38.865 saatleri arasında Evka 3; 113. Sk., 113. Sk., , 112/4. Sk., 112/4. Sk., 112. Sk., 112. Sk., 108/2. Sk., 108/2. Sk., 108. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 107. Sk., 106. Sk., 106. Sk., 101/2. Sk., 101/2. Sk., 101. Sk., 101. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:07.361-2024-04-19 11:00:38.865 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 11:30:29.101-2024-04-19 16:00:36.346 saatleri arasında Tuna; 5627. Sk., 5627/1. Sk., 5627/2. Sk., 5629. Sk., 5630. Sk., 5631. Sk., 5631/1. Sk., 5632. Sk., 5633. Sk., 5634. Sk., 5635. Sk., 5636/1. Sk., 5637. Sk., 5638. Sk., 5639. Sk., 5650. Sk., 5651. Sk., 5652. Sk., 5653. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5655/1. Sk., 5656. Sk., Fazıl Paşa, Sanat, , 5529. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5534. Sk., 5547. Sk., 5549. Sk., 5550. Sk., 5551. Sk., 5552. Sk., 5553. Sk., 5554. Sk., 5555. Sk., 5556. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 11:30:29.101-2024-04-19 16:00:36.346 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 11:30:29.101-2024-04-19 16:00:36.346 saatleri arasında Birlik; 4202/2. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4208/1. Sk., 4209. Sk., 4237. Sk., 4255. Sk., 4261. Sk., 4271. Sk., Fazıl Paşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 11:30:29.101-2024-04-19 16:00:36.346 saatleri arasında Koşukavak; , 4186. Sk., 4190. Sk., 4192. Sk., 4194. Sk., 4196. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4200/1. Sk., 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4202/2. Sk., 4204. Sk., 4207. Sk., 4209. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4237. Sk., 4247. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4255. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4269. Sk., Fazıl Paşa Cd., Kamil Tunca Blv., ZİYA PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 11:30:29.101-2024-04-19 16:00:36.346 saatleri arasında Meriç; , 5649. Sk., 5656. Sk., 5656/4. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5659. Sk., 5660. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5666. Sk., 5667. Sk., Fazıl Paşa, Fazıl Paşa Cd., Kemalpaşa Cd., Sanat, 5648/1, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:44.095-2024-04-19 16:30:50.485 saatleri arasında Koşukavak; 4255. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4269. Sk., Fazıl Paşa Cd., Kamil Tunca Blv., ZİYA PAŞA, , 4186. Sk., 4190. Sk., 4192. Sk., 4194. Sk., 4196. Sk., 4198. Sk., 4200. Sk., 4200/1. Sk., 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4202/2. Sk., 4204. Sk., 4207. Sk., 4209. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4237. Sk., 4247. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:44.095-2024-04-19 16:30:50.485 saatleri arasında Meriç; , 5619. Sk., 5620. Sk., 5649. Sk., 5656. Sk., 5656/4. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5659. Sk., 5660. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5666. Sk., 5667. Sk., Fazıl Paşa, Fazıl Paşa Cd., Kemalpaşa Cd., Sanat, 5648/1, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:44.095-2024-04-19 16:30:50.485 saatleri arasında Tuna; 5532. Sk., , 5529. Sk., Sanat, Fazıl Paşa, 5656. Sk., 5655/1. Sk., 5655. Sk., 5654. Sk., 5653. Sk., 5652. Sk., 5651. Sk., 5650. Sk., 5639. Sk., 5638. Sk., 5637. Sk., 5636/1. Sk., 5635. Sk., 5634. Sk., 5633. Sk., 5632. Sk., 5631/1. Sk., 5631. Sk., 5630. Sk., 5629. Sk., 5627/2. Sk., 5627/1. Sk., 5627. Sk., 5556. Sk., 5555. Sk., 5554. Sk., 5553. Sk., 5552. Sk., 5551. Sk., 5550. Sk., 5549. Sk., 5547. Sk., 5534. Sk., 5533. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:44.095-2024-04-19 16:30:50.485 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:44.095-2024-04-19 16:30:50.485 saatleri arasında Birlik; 4202/2. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4208/1. Sk., 4209. Sk., 4237. Sk., 4255. Sk., 4261. Sk., 4271. Sk., Fazıl Paşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 02:00:13.999-2024-04-19 02:15:19.631 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:10.567-2024-04-19 12:00:22.456 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 11:30:29.101-2024-04-19 16:00:36.346 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 16:00:44.095-2024-04-19 16:30:50.485 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:00-2024-04-19 15:00:57.364 saatleri arasında Sasallı Merkez; 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 24/1. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 33. Sk., 4. Sk., 43. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 63. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 9/1. Sk., 9/2. Sk., Ahmet Piriştina Cd., Sasalı Futbol Sahası, , 1. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/4. Sk., 11. Sk., 11/2. Sk., 12. Sk., 122. Sk., 13. Sk., 138. Sk., 14-1. Sk., 14. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 16-1. Sk., 16. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:00-2024-04-19 15:00:57.364 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:03.104-2024-04-19 11:00:12.381 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında Çakmaklı; ORTANCA, AŞIK VEYSEL, TUNCA, İsimsiz46, AKARCA, Prof. Muammer Aksoy Cd., TUNCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında Horozgediği; BARBAROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:10.567-2024-04-19 12:00:22.456 saatleri arasında Irmak; 717 Sk., , 38. Sk., 38/1. Sk., 700. Sk., 713. Sk., İsimsiz31, İsimsiz38, 700 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:10.567-2024-04-19 12:00:22.456 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:10.618-2024-04-19 15:30:18.213 saatleri arasında Eğridere; , Kokarca Sk., İsimsiz116, İsimsiz64, KOKARCA, İsimsiz2, İsimsiz52, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:10.618-2024-04-19 15:30:18.213 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:13.766-2024-04-19 13:00:23.789 saatleri arasında Kasımpaşa; , İsimsiz4, 1002. Sk., 1012. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1031. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1041. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:13.766-2024-04-19 13:00:23.789 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:22.206-2024-04-19 16:00:30.038 saatleri arasında Gedik; İsimsiz47, , İsimsiz92, İsimsiz90, KATRANDERE, İsimsiz54, İsimsiz50 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:31.965-2024-04-19 16:00:42.779 saatleri arasında Alacalı; , İsimsiz13, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:31.965-2024-04-19 16:00:42.779 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:31.965-2024-04-19 16:00:42.779 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:31.965-2024-04-19 16:00:42.779 saatleri arasında Mahmutlar; İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:31.965-2024-04-19 16:00:42.779 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.475-2024-04-19 13:00:41.923 saatleri arasında Hasançavuşlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.475-2024-04-19 13:00:41.923 saatleri arasında Belevi; İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, İsimsiz83, İsimsiz84, İzmir Aydın Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.475-2024-04-19 13:00:41.923 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.475-2024-04-19 13:00:41.923 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.475-2024-04-19 13:00:41.923 saatleri arasında Tulum; İsimsiz85, İsimsiz34, İsimsiz35, 202, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.543-2024-04-19 13:00:01.005 saatleri arasında Yamanlar; KARAGÖL YOLU, Karagöl Yolu Kümeevleri, , İsimsiz75, KARAGÖL YOLU, İsimsiz51, YAMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.543-2024-04-19 13:00:01.005 saatleri arasında Sancaklı; SANCAKLI, İsimsiz83, SANCAKLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.543-2024-04-19 13:00:01.005 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.543-2024-04-19 13:00:01.005 saatleri arasında Doğançay; 7190/4. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:00:32.543-2024-04-19 13:00:01.005 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz28, İsimsiz30, Kozbeyli Küme evleri, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KIVILCIM KEMAL ANADOL, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz82, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, İsimsiz98, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz102, İsimsiz103, KOZBEYLI KUME EVLER, Kozbeyli Küme Evler, BARBAROS, Kozbeyli Küme Evleri, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, kozbeyli, , KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz15, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında Cumhuriyet; , ÜLGEN, TEKİN KİPÖZ, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, M.CELAL AKPOLAT CAD., İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz70, İsimsiz73, GAMZE, KAZLI, 1101. Sk., 1102. Sk., 1110. Sk., 1123. Sk., 1126. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1131. Sk., 1137. Sk., Adil Sk., Akdoğan Sk., Altun Sk., Arda Sk., Atabey Sk., Atakan Sk., Babürşah Cd., Balaban Sk., BARBAROS, Berkay Sk., Bodrum Cd., Bora Sk., Canpolat Sk., Deniz Sk., DESTAN, Dilek Cd., Eskişehir Sk., Fener Sk., Gökçe Sk., Gülistan Sk., Gülçehre Sk., Kalender, Kestel Sk., Kubilay Cd., Köroğlu Sk., Kısmet Sk., M. Celal Akpolat Cd., Martı Sk., Merih Sk., Mevlana Cd., Mimar Sinan Cd., Murat Sk., Nazlı Sk., Nene Hatun Sk., Paşaoğlu Sk., Pehlivan Sk., Prof. Muammer Aksoy Cd., Pırlanta Sk., Rengin Sk., Saka Sk., Sakin Sk., Seda Sk., Sedef Sk., Serap Sk., Sezgin Sk., Songül, Songül Sk., SÜMER, Tanrıverdi Sk., Ulus Cd., Uluç Sk., Uzunyol Sk., Uğurlu Sk., Yalova Cd., Yaren Sk., Yeliz Sk., Yunus Emre Cd., Zafer Cd., ZİYA GÖKALP, Çalıkuşu Sk., Ören Sk., Özlem Sk., İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd., İlkim Eylül Sk., İnci Sk., İstanbul Cd., Şair Eşref Cd., Şehit Fethi Bey Sk., ÖZDEN, NACİ AKSOYDAN CD., M.CELAL AKPOLAT, NACİ AKSOYDAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-19 2024-04-19 09:30:15.584-2024-04-19 15:30:25.388 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.