19 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 00:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 00:23

KOCAELİ ilinde 19 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALİ İSLAM CD., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER mahallelerinde ORDULULAR SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde İNCİRDİBİ SK., KANALYOLU CD., KULLAR, KULLAR CD., ŞEHİTLİK SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALSANCAK CD., EZGI, HİZMET SK., KARAKUŞ SK., KARSLI SK., PAY SK., YIRMIBES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde ALSANCAK, DEĞİRMENLİ SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., FINDIK SK., HACIOĞLU SK., MUHACİR SK., ÖZTONGA SK., ÜNELDEDE SK., YİNELEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, BASYIGIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGİN SK., BİNDALLI SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., DEMOKRASİ CD., ECEGÜL SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., GÜRÜN, GÜRÜN SK., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRAN, HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KAHRAMANLAR CD., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., MERTİNAN, NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖVÜNÇ, ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PELİT SK., PERÇEM SK., PERVİN SK., SAADET, SAADET SK., SELİMİYE CD., SENYURT, SILA, SILA SK., ŞAŞMAZ SK., ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YILDIRAY, YURTSEVER, YÜKSEKOKUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde BAYRAK, BAYRAK SK., BESTE SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., PINAR SK., ŞEKER SK., TAFLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 2424., 2431. SK., 2451. SK., 2456. SK., 2457. SK., 2464., 2464. SK., 2482., 2482. SK., 558. SK., DICLE, DİCLE CD, DİCLE CD., FARABI, GAZILER, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2463. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478, 4478., BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜVERCİN SK., IŞIK SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 2424. SK., 269, 3020. SK., 3301., 3304., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318., 3326., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3803., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3853., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4337., 4439., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURİYET BULVAR, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GONCA SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., İSTİKLAL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARANFİL SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KOCAKÖPRÜ SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SELVİ SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3242., 3242. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., LALE SK., MANOLYA SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3232., 3240 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 3225, 3243/1, 3243/1., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, KÖMÜRCÜLER SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3222., 3243. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/3. SK., 1802/1. SK., 4123., 4140., 4142., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, MUALLİM KÖY, ÖZGÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2. SK., 1801., 1801. SK., 1802., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1804/4. SK., 1804/5. SK., 1805., 1805. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 1805/3. SK., 1805/4., 1805/4. SK, 1805/4. SK., 1805/5. SK., 4102., 4124., 4127., 4127. SK, 5001, BAHAR SK., D-100 KARAYOLU, DAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., HARMANYOLU SK., KOSU YOLU, KOŞU YOLU CD., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY CD., OKUL SK., SAĞLIK SK., SİTE SK., TERMİNAL CD., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM mahallelerinde 4508., 4546., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., DEĞİRMEN ALTI SK., GÜNDOĞAN CD., ÖMER COŞKUN SK., SANİYE SK., TAVSANLI ATATÜRK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILOVASIOSB mahallelerinde 102. SK., 103. SK., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 115. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 120/1. SK., 120/2. SK., 123. SK., 124. SK., BAĞDAT CD., HÜRRİYET CD., YANYOL CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4550., ÇIFTLIK, KÖMÜRCÜOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES mahallelerinde TAYYAR YILDIRIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, AGAH ATEŞ, HACI AKİF, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde BİNBİR ÇİÇEK SK., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURİYET CD., İKİZ SK., KANDAK SK., KARAKOL SK., KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BIROL, MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAŞ CD., REŞAT BEY SK., SAHİL YOLU CD., SERPİL GÜL SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUPINAR SK., VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YEŞİLPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN mahallelerinde AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AYDIN SK., AZİZ SK., BENNA, BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DENIZ, DENİZ SK., DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., DÜZ SK., ELMALI SK., EMEL SK., ENGIN, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., FETİH CD., GARP SK., GENÇOĞLU SK., GİZEM SK., GÜR SK., HACI MUHARREM SK., HAFIZ SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEHTAP CD., MEYDAN SK., MIHÇI SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., POLIS, POLİS SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHİL CD, SAHİL CD., SEFA CD., SEFER SK., SEHER SK., SERÇE SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cuma 05:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YELIZ, YELİZ SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cuma 05:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., FERAH, KAHRAMANLAR, NADİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 7.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., ASKERCİK SK., ATILAY, AYVAZ SK., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., ÇELEBİLER SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DOGAL SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., EROĞLU SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., GÜNEYBAĞ SK., HAFIZ YUSUF SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., İRFAN, KEMERLİ SK., KORCAN, KORCAN CD., MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZİF OKUMUŞ CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SOBACI, SOBACI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK., YUDUM, YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AKÇAKOCA CD., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FILIZLER, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., GÜLER SK, HACI RECEP SK., HASTANE SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., MESUDİYE CD., SAKARYA SK., SİPAHİ SK., TUROĞLU SK, YILMAZLAR SK., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1051. SK., 1053. SK., 1057. SK., 1061., AKÇAKOCA CD, CİHAN CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ mahallelerinde AYAZMA CD., BORA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., ERSOY SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., ILICA CD., İBNİSİNA SK., LİMAN SK., OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD., BURAK SK., DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK CD, GÜZEL SK., KUVAYİ MİLLİYE CD., NURSEDA, NURSEDA SK., RESUL SK., SEYİT GAZİ CD., YAZLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde ESKI KÖY, ESKİ KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde ESKİ KÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde BILGIN, ELMALIK, ELMALIK SK., KESTANELİK SK., SARI OTLUK SK., SEYH SAMIL, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 50. SK., AYDIN, GELİBOLU CD., MAHMUTOĞLU CD., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., ERENLER SK., KULFALLI, KULFALLI CD., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, SANAYİ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELİAHMET mahallelerinde 1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARİYE CD., BODUR SK., BULUTLU SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA SK., DESTANLAR SK., DEVRAN, DEVRAN CD., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DURAN SK., ELVAN, ELVAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM SK., FAHRİ SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALENDER SK., KAMERLİ SK., KANDİL SK., KARACAN SK., KARAKAŞ SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖNCÜ SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZKANLI SK., ÖZSU SK., PEKTAŞ SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHIT ERCAN BULUT, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEN SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞİFA SK., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEPELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TORKUŞTEPE SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., VATANDAŞ SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YESILVADI, YUKARI SK., ZERDALI, ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ADAK, ADAK SK., ADALI HALİL SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., AKİT SK., ATATÜRK, AZEM SK., BAKARA SK., BAKIRCI, BAKIRCI SK., BAKİ SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZI CD., BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BOSTAN SK., BOZKIR SK., CANBEY SK., CİRİT SK., ÇİLEK SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DAVET SK., DEDE KORKUT SK., DİLBER SK., DİNÇ SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., ECE SK., EKEN SK., ERAY, ERAY SK., ERENGÜL SK., ERGEN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., EVREN, FATIH, FERAH SK., FERHAN SK., FİKRET SK., GAYRET SK., GIPTA, GIPTA SK., GÜLDEN SK., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM, GÜLÜM SK., HACI ARİF BEY SK., HACILAR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALIS, HAMİT KAPLAN SK., HASAT SK., HATTAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER SK., HIZIR SK., HİDAYET SK., HOCA AHMET YASEVİ CD., IBNI SINA, ILICA, ILICA SK., IRADE, IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İBNİ SİNA CD., İNAN SK., İNCESU SK., İRADE SK., İŞTİRAK SK., İTİBAR SK., KAHVE SK., KARA AHMET SK., KARACAOĞLAN SK., KİLİM SK., LOKMAN HEKIM, LOKMAN HEKİM CD., LÜTUF SK., MAKUL SK., MAVI, MISVAK, MIZRAK SK., MİNBER SK., MİSVAK SK., MUTLU SK., NASUH AKAR SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFİZ SK., OĞUZHAN SK., OZAN, OZAN SK., ÖZHAN SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., RESAT, REŞAT SK., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SEDEF, SEDEF SK., SERHAT SK., SEYHAN SK., SOKULLU CD., ŞAHADET SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT BÜLENT İNAL SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., TERTİP SK., TIRYAKI SK., TİRYAKİ SK., TUĞÇE SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TURNA, TURNA SK., TÜR SK., ULUBATLI HASAN SK., VAKİT SK., YASİN SK., YAŞAR DOĞU SK., YEMIS, YEMIS SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., BAŞARAN SK., CAHİDE SK., CAVİT SK., DİCLE SK., EDA SK., ENFES, ENFES SK., GENÇ SK., HAKIKAT, HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., İLKE SK., KUŞTEPE CD., MERTCAN SK., MORAL SK., MUCİZE SK., NACİ KUNT CD., SANCAK SK., ŞİRİN SK., TERMAL, TOLGA SK., TUZLA, TUZLA CD., ULUÇ SK., ÜNVER SK., YAHYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1645/1. SK., 1646. SK., 1657/1., 1657/1. SK., 1659/1., 1659/1. SK., 1659/2. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3., 1663/3. SK., 1663/4., 1663/4. SK., 1663/5. SK., 1663/7. SK., 1664., 1664. SK., 1664/2., 1664/2. SK., 1664/3., 1664/3. SK., 1664/4., 1665., 1665. SK., 1665/2., 1665/2. SK., 1665/3., 1665/3. SK., 1666. SK., 1666/1. SK., 1666/2. SK., 1666/3. SK., 1668., 1668. SK., 1669., 1672., 337. SK., ÇELIKOGLU CD., ÇELİKOĞLU CD., EBRU SK., FIRAT SK., FİDAN SK., GÖKSU SK., GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HAKAN, HAKAN SK., İLHAM SK., KANUNİ SK., MABET SK., MIS, MİS SK., MİZAÇ SK., ÖKSÜZ, ÖKSÜZ SK., SANAYI, SANDAL SK., SAYGIN SK, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖGÜTLER CD., SIRA SÖĞÜTLER CD., SU, SU SK., ÜRETİM SK., YASAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 343. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KEŞİF SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜRSEL, GÜRSEL SK., KATIP, KATİP SK., KÖŞK SK., KÜÇÜK SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, ŞEVKET SK., VEZIR, VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.